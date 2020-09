La première norme internationale pour le système de photographie informatique sur les appareils mobiles proposée par TRANSSION a été lancée

HONG KONG, 2 septembre 2020 /PRNewswire/ — Lors de l’Union Internationale des Télécommunications SG16 (ITU-T SG16) qui s’est tenue du 22 juin au 3 juillet 2020, la proposition «Mobile Device Computing Photography System Reference Architecture» soumise par TRANSSION Holdings (société mère de TECNO) a été approuvée avec succès. Cela a marqué le lancement officiel de la normalisation de la photographie informatique terminale, qui sera réalisée selon le contenu de cette proposition. C’est également la première fois que les efforts de TRANSSION dans le domaine de la photographie informatique sur les appareils mobiles sont reconnus par les meilleurs experts internationaux.

La photographie computationnelle est la principale tendance du développement de l’image des smartphones. Avec cette étape remarquable de ITU-T franchie par sa société mère TRANSSION Holdings, TECNO est dans une excellente position pour être les pionniers dans ce domaine en établissant le cadre de recherche et en poursuivant ses investissements dans la recherche et le développement (R&D) pour son développement continu dans le leadership des caméras afin de se distinguer du marché.

La photographie mobile, contrairement à la photographie réflexe traditionnelle et mono-objectif, est souvent limitée par la taille du matériel et la technologie du module d’imagerie. Par conséquent, les systèmes de photographie computationnelle qui se concentrent sur la collaboration logicielle et matérielle ainsi que les algorithmes de traitement d’image jouent un rôle essentiel pour les téléphones mobiles afin d’améliorer la qualité de la photographie et d’enrichir les fonctions d’image. Le système de photographie informatique de l’appareil mobile est capable de reconstruire le paysage, l’éclairage et le sujet de la photo en utilisant le contrôle d’imagerie, le calcul et le traitement d’image, combinés avec l’intelligence artificielle et la technologie Internet mobile. En plus de cela, ce système crée un nouveau système d’application d’image qui surpasse les limites de la photographie sur téléphone portable et améliore les effets photo et l’expérience utilisateur.

Avec cette étape importante, il est facile de s’attendre à ce que TECNO mette l’accent sur les effets de photographie dans sa série de téléphones-appareils pionniers CAMON, garantissant à chaque nouvelle génération de la série CAMON une amélioration significative de la technologie d’imagerie. Tirant parti des atouts et des ressources de sa société mère TRANSSION Holdings, TECNO continue d’innover et porte la recherche et l’application de la photographie computationnelle à un niveau supérieur, TAIVOSTM par TECNO étant un excellent exemple de ce type. Basé sur les normes de photographie informatique approuvées qui ont été soumis à ITU-T par TRANSSION, TAIVOSTM (TECNO AI Vision Optimization Solution) permet un synthétiseur jusqu’à 15 images avec un temps d’imagerie de seulement 4,68 secondes, alors que la plupart des autres smartphones ne le font qu’en 5,5 secondes, voire 7 secondes. Cela signifie que les photographies prises avec TAIVOS ™ sont construites à partir d’une combinaison de 15 cadres d’image qui peuvent être analysés et recombinés pixel par pixel, capturant de manière vivante chaque élément de vos scènes avec un contraste optimal.

Maintenant, TAIVOSTM a été appliqué à la série TECNO CAMON. Avec son alimentation, le tout nouveau CAMON 16 sera livré avec un mode portrait professionnel et parfait pour les consommateurs. TAIVOSTM est une technologie de traitement du signal. En d’autres termes, il s’agit d’un microprocesseur dédié qui fonctionne avec des algorithmes d’intelligence artificielle pour faire un travail : améliorer considérablement la photographie de nuit : optimiser les processus et les rendus en rendant les images plus claires, améliorer les prises de vue de nuit et les capacités d’algorithme d’imagerie haute performance. Il est appliqué dans la série CAMON pour un traitement et une amélioration d’image. Sur la base de dizaines de millions de points de données, TECNO développe plusieurs algorithmes d’intelligence artificielle de vision sur TAIVOSTM pour mieux optimiser leur qualité de sortie photo et vidéo. L’association puissante du logiciel et du matériel prend en charge des expériences de photographie inimaginables qui sont en même temps claires et fluides inimaginables, cette association amène au niveau supérieur l’expérience de l’appareil photo pour les consommateurs.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1247561/TRANSSION_ Computing_Photography.jpg