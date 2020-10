La première station de recharge universelle d’hydrogène vert pour les véhicules électriques et à hydrogène, H2-Greenforce, prolonge la série A de financement préférentiel en levant jusqu’à 12 millions de dollars pour lancer Green Island™

Les municipalités, les véhicules électriques (VE) et les véhicules à hydrogène peuvent avoir accès à une énergie verte abordable

NEW YORK, Oct. 27, 2020 /PRNewswire/ — H2-Greenforce, la toute dernière technologie verte de production, de distribution et de stockage d’hydrogène, a annoncé aujourd’hui un investissement de série A de 12 millions de dollars. Le financement servira à faire avancer la plate-forme technologique propriétaire et à financer le développement de l’entreprise et des projets.

L’hydrogène est l’élément chimique le plus disponible dans l’univers. H2-Greenforce introduit une nouvelle façon autonome de récolter l’hydrogène pour réduire la pollution, répondre aux exigences de mobilité des VE et faire baisser les coûts de l’hydrogène vert suffisamment afin d’alimenter l’infrastructure énergétique.

« H2-Greenforce a développé une offre unique et une technologie propriétaire pour ce marché de l’hydrogène vert en plein développement », a déclaré Kevin Harrington. « Ce que Del et son équipe ont construit est impressionnant, et je suis enthousiaste à l’idée de faire partie d’une entreprise qui met sur le marché de l’hydrogène vert à l’échelle des réseaux publics. C’est un excellent exemple du type d’entreprise dirigée par son fondateur et axée sur un marché en croissance dans lequel j’aime investir ».

La dynamique autour de l’adoption des véhicules électriques et de la réglementation de la décarbonisation est en train de s’intensifier. L’infrastructure électrique actuelle n’a pas la capacité de gérer la future demande en énergie. La solution stationnaire de production et de stockage de H2, Green Island™, est conçue pour tirer parti des sources d’énergie renouvelables comme l’énergie solaire, éolienne et hydraulique, afin de convertir l’eau en hydrogène et en oxygène verts, puis de la stocker et de la distribuer sur place. La solution s’étend de 2,2 MW jusqu’à une échelle industrielle de 200 MW et au-delà. Green Island™ capture également les produits dérivés de l’oxygène pur pour les distribuer aux utilisateurs médicaux et industriels.

« Nous voulons que H2-Greenforce soit synonyme d’électricité verte », a déclaré Del Allison, fondateur et PDG. « Nous offrons la meilleure solution pour répondre à la demande mondiale en infrastructures d’énergie verte et au dilemme de la recharge des VE et de l’hydrogène, qui évolue rapidement. Nous sommes ravis d’avoir avec nous des partenaires qui nous apportent non seulement du capital, mais aussi une expérience stratégique pour développer notre entreprise au niveau mondial ».

Depuis son lancement officiel, H2-Greenforce a suscité un intérêt mondial et est en train de construire son premier Green Island™ à l’échelle industrielle en Allemagne, en plus d’un pipeline de projets en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord.

À propos de H2-Greenforce:

Fondée en 2019 dans le New Jersey, H2 a pour mission de décarboner notre planète par la production d’électricité verte. H2-Greenforce combine sa propre technologie et son savoir-faire en matière d’hydrogène vert avec des composants industriels avancés pour construire des infrastructures électriques autonomes. H2-Greenforce est une marque déposée de H2-Greenforce LLC aux États-Unis et dans d’autres pays. Pour plus d’informations, contactez : Michael Tournas: MTournas@H2- Greenforce.com.