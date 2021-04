Lors de cet événement annuel, Steven Zhao, vice-président de la gamme de produits de communication de données de Huawei, a prononcé un discours intitulé « Go Digital Faster with the Intelligent Cloud-Network ». Dans son discours, M. Zhao a expliqué comment la solution Intelligent Cloud-Network accélère la transformation numérique dans l’ensemble des secteurs dans quatre grands scénarios : le réseau de campus cloud, le réseau étendu (WAN) cloud, le réseau de centres de données hyper-convergé et la cybersécurité.

La migration vers le cloud est le vecteur de la transformation numérique. Selon les statistiques d’IDC, 80 % des entreprises accéléreront leur migration vers le cloud d’ici la fin de 2021, et l’accès multi-cloud, y compris les clouds publics, privés et hybrides, sera un choix essentiel pour les entreprises qui souhaitent migrer vers le cloud.

Les entreprises d’aujourd’hui ont tendance à migrer leurs services de bureau vers les clouds publics. Cependant, à mesure que la transformation numérique s’intensifie, il est inévitable que les entreprises migrent également leurs services de production vers le cloud.

M. Zhao a déclaré : « Le réseau dans le cloud est la base de la migration des entreprises vers le cloud. En fournissant une puissance de calcul et une intelligence presque illimitées, le réseau dans le cloud permet à tous les secteurs d’atteindre de nouveaux sommets de productivité, de libérer le potentiel des éléments de données et de stimuler la vitalité de l’économie numérique. »

Aujourd’hui, les technologies cloud se développent à un rythme beaucoup plus rapide que les réseaux, qui agissent comme un goulot d’étranglement à l’utilisation efficace du cloud. Dans ce contexte, quatre défis se posent aujourd’hui au réseau dans le cloud : un cloud rapide, mais un réseau lent, la garantie d’une expérience difficile, l’exploitation et la maintenance difficiles du réseau et la protection difficile de la sécurité.

Pour relever ces défis, Huawei suit la philosophie « numérique, intelligente et orientée service » et innove encore davantage dans sa solution Intelligent Cloud-Network de bout en bout. Cette démarche souligne les efforts de Huawei à renforcer l’intelligence avec des données et permet aux entreprises un meilleur déploiement et une meilleure utilisation des clouds.

La solution Intelligent Cloud-Network de Huawei apporte des offres innovantes dans quatre scénarios majeurs.

En mettant en place un réseau entièrement sans fil, CloudCampus 3.0 permet des connexions de campus transparentes, où que l’on soit. Il s’appuie également sur le SD-WAN pour créer un réseau mondial unique, réalisant ainsi une interconnexion mondiale agile et un jumelage cloud-réseau. Grâce à des fonctionnalités exceptionnelles comme la gestion du cloud et une exploitation et une maintenance intelligentes, CloudCampus 3.0 augmente considérablement l’efficacité de l’exploitation et de la maintenance du campus, améliore les performances à l’échelle du réseau de 58 % et identifie à l’avance 85 % des pannes potentielles. CloudWAN 3.0 fournit des connexions réseau agiles et de haute qualité entre les entreprises et les clouds. CloudWAN 3.0 s’appuie sur le découpage hiérarchique du réseau pour isoler efficacement différents services d’entreprise tout en offrant des accords de niveau de services (SLA) de réseau à la demande pour garantir la performance des services. Grâce à l’algorithme intelligent de cartographie du cloud, CloudWAN 3.0 peut sélectionner de manière flexible différents chemins d’accès au cloud en fonction des services, améliorant ainsi l’efficacité de l’accès au cloud. Sa fonctionnalité innovante de synergie cloud-réseau-sécurité assure une sécurité réseau robuste, avec un taux de détection des menaces de plus de 96 %.

Cette solution à l’épreuve du temps permet de réaliser véritablement un Ethernet sans perte. Selon les statistiques, un taux de perte de paquets de seulement 0,1 % réduira la puissance de calcul de 50 %, mais le simple fait d’ajouter des serveurs ne peut pas toujours répondre aux besoins de service. Pour y parvenir, Huawei a introduit de manière innovante un contrôle intelligent de la vitesse du flux, en réalisant une transmission de données sans perte dans les centres de données et entre les centres de données actifs-actifs distants de 70 km les uns des autres. Cette innovation permet d’optimiser la puissance de calcul et de réduire les frais de location de fibres optiques. Un autre facteur de différenciation de cette solution est l’exploitation et la maintenance intelligentes à l’échelle du réseau, ce qui permet la détection des pannes et l’autoréparation en quelques minutes, garantissant ainsi des services opérationnels 24 h/24 et 7 j/7. HiSec offre une protection de sécurité de bout en bout pour la migration des entreprises vers le cloud. La migration vers le cloud élargit considérablement les limites traditionnelles des entreprises mettant à rude épreuve la protection classique en un seul point. La solution HiSec de Huawei surmonte ce problème en offrant une protection de sécurité de bout en bout – de l’accès au cloud aux connexions au cloud et même aux réseaux intra-cloud – grâce à une collaboration complète entre les clouds, les réseaux, la sécurité et les appareils. De plus, la solution HiSec de Huawei offre aux entreprises des capacités de protection de sécurité sur abonnement grâce aux services cloud.

La solution Intelligent Cloud-Network de Huawei offre un niveau sans précédent de synergie cloud-réseau nécessaire pour répondre aux changements perturbateurs de l’architecture réseau induits par des besoins de service en constante évolution et des innovations technologiques émergentes. À l’avenir, Huawei travaillera avec un plus grand nombre de clients et de partenaires pour s’impliquer encore plus dans divers domaines – de l’administration numérique aux villes intelligentes et de l’automatisation industrielle aux soins de santé intelligents à distance – ce qui insufflera un nouvel élan à la transformation numérique de tous les secteurs.