La solution Synchronoss Personal Cloud choisie par Telkomsel pour renforcer son offre de services numériques

BRIDGEWATER, NEW JERSEY, 05 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ : SNCR), un leader mondial et innovateur dans le domaine des solutions numériques, de messagerie et de cloud, a annoncé aujourd’hui qu’elle fournirait sa solution de cloud personnel à Telkomsel , le plus grand opérateur de téléphonie mobile d’Indonésie. L’ajout de la solution Synchronoss Personal Cloud offrira aux abonnés de Telkomsel la possibilité de sauvegarder et de gérer leur précieux contenu numérique, y compris leurs photos et vidéos, depuis n’importe quel appareil.

La solution en marque blanche Synchronoss Personal Cloud, « Floudrive », et gérée par Telkomsigma, sera mise à la disposition des 170 millions d’abonnés de Telkomsel en tant que fonctionnalité haut de gamme. Les abonnés pourront choisir entre deux niveaux de stockage différents et profiter d’une période initiale de 30 jours gratuits. La solution offre aux abonnés une expérience de stockage dans le cloud fiable et intuitive, avec la possibilité de sauvegarder et de synchroniser le contenu numérique, tout en introduisant des capacités avancées d’étiquetage et de recherche.

« Nous sommes ravis de nous associer à Synchronoss pour intégrer ses solutions de cloud personnel dans notre canal de consommation », a déclaré Tanto Suratno, directeur des affaires et des ventes chez Telkomsigma. « Après avoir dépassé notre offre de cloud personnel existante, c’est le moment idéal pour saisir cette opportunité et fournir à nos abonnés une solution avancée qui répond à leurs besoins en constante évolution. Nous sommes impatients de permettre à nos clients d’optimiser et de gérer leur précieux contenu numérique, ainsi que de le protéger et de le stocker en toute sécurité. En plus de bénéficier à nos clients, ce partenariat représente également la prochaine étape alors que nous nous dirigeons vers plus de services numériques. »

La solution sera fournie par le biais de l’accord de Synchronoss avec Telkomsigma, la branche dédiée aux Services informatiques et Centres de données de Telkomsel et la société mère de Telkomsigma, Telkom Indonesia. Contrairement aux autres solutions cloud disponibles sur le marché, le cloud personnel fourni par Synchronoss permet de stocker les données des abonnés dans le pays, une exigence essentielle pour que Telkomsel respecte la législation indonésienne.

Anthony Socci, président et directeur général, APAC pour Synchronoss, a déclaré qu’il était ravi de travailler avec Telkomsel sur sa nouvelle offre de cloud. « En tant que fournisseur de solutions de cloud privé, nous cherchons toujours des moyens d’aider les partenaires de télécommunications dans leur mission consistant à fournir des services numériques plus variés et plus avancés à leurs abonnés. Cette solution cloud sera essentielle à Telkomsel car elle facilite une expérience plus intégrée et favorise une gestion plus sûre des actifs personnels », a-t-il déclaré. « Cet accord s’appuie sur le succès que nous avons déjà connu avec Telkomsigma, qui a impressionné et inspiré Telkomsel pour proposer des offres similaires à ses abonnés mobiles. Cela créera également de plus grandes synergies entre les deux organisations au sein du groupe. »

Pour en savoir plus sur les solutions cloud de Synchronoss, consultez la page synchronoss.com/ solutions/cloud .

