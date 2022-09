La XCA2600, la plus grande grue tout-terrain du monde développée par XCMG, réussit son premier test de levage

XUZHOU, Chine, 16 septembre 2022 /PRNewswire/ — La XCA2600, la grue tout-terrain la plus lourde au monde conçue par XCMG (SHE:000425), a réussi son premier test de levage de 173 tonnes, avant d’être livrée à un parc éolien chinois le mois prochain.

La XCA2600 est équipée de trois technologies principales : flèche flexible haute performance, super-levage et suspension indépendante. En plus de pouvoir soulever 173 tonnes, la XCA2600 atteint une hauteur de levage de 160 mètres, soit 20 % de plus que les machines de la même catégorie, ce qui couvre 90 % des installations éoliennes en Chine.

Par ailleurs, ce modèle est également la première grue au monde à être équipée d’un châssis à 10 essieux, et il peut être interchangé avec la XCC2600, la grue sur chenilles à flèche télescopique la plus lourde au monde. La structure de la XCA2600 est 50 cm plus courte que la moyenne du secteur, tandis que sa garde au sol minimale est 200 mm plus élevée, ce qui permet une meilleure flexibilité opérationnelle.

En ce qui concerne le super-levage et la mise en tension, la flèche nouvellement développée de la XCA2600 est dotée de technologies de contrôle actif et de prédiction des risques de levage pour assurer un fonctionnement rapide et sûr. Son châssis de 3,5 mètres de large, associé à un système de suspension indépendant breveté et à un essieu direct, garantit la stabilité de la machine.

Outre ses fonctionnalités et ses performances de pointe, ce nouveau modèle est plus efficace pour les projets majeurs d’installation d’éoliennes, car il s’adapte aux besoins spécifiques des différents environnements et scénarios de construction.

« Les grosses grues peuvent avoir du mal à trouver un équilibre entre une grande capacité de levage et un déplacement pratique, en particulier celles qui doivent installer des éoliennes à une hauteur de 160 mètres, a déclaré Shan Zenghai, ingénieur en chef de XCMG Crane. Pour y parvenir, il faut faire preuve d’innovation technologique et se consacrer aux clients et à leurs besoins en matière de hauteur, d’accessibilité et de sécurité. »

XCMG a fait des progrès considérables dans le développement de grues tout-terrain à gros tonnage au cours de la dernière décennie, passant de 800 tonnes il y a 10 ans à 2 600 tonnes aujourd’hui. La société a actuellement vendu un total de 126 super grues sur roues pesant plus de 1 200 tonnes, qui ont permis d’installer plus de 15 000 éoliennes.

En activité depuis 79 ans, XCMG est une multinationale spécialisée dans la fabrication de machinerie lourde. Troisième plus grand fabricant de machinerie de construction à l'échelle mondiale, elle exporte ses produits dans plus de 191 pays et régions.

