Lantronix Lança Nova Solução IoT X300 Compact Gateway, Ideal para Aplicações de Missão Crítica

Monitoramento e gerenciamento de ativos distribuídos globalmente com a Solução X300 IoT Gateway da Lantronix, que inclui hardware, gerenciamento de dispositivos baseados em nuvem, conectividade celular, segurança avançada e suporte técnico

IRVINE, Califórnia, March 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), provedora global de soluções turnkey seguras para a Internet Industrial das Coisas (IoT) e o mercado de TI Inteligente, anunciou hoje o lançamento da sua nova Solução IoT X300 Compact Gateway . Ideal para aplicações de missão crítica seguras, a nova solução X300 Cellular Compact IoT Gateway combina o hardware de gateway IoT da Lantronix com uma assinatura de serviços premium, incluindo gerenciamento centralizado de dispositivos, dados celulares integrados, segurança aprimorada de dispositivos, e suporte técnico especializado em um pacote multifuncional.

“A Lantronix tem o compromisso de fornecer aos nossos clientes soluções de IoT prontas para uso que resolvam com eficiência seus desafios de gerenciamento de conectividade e de dispositivos remotos, oferecendo suporte técnico especializado para garantir uma implantação bem-sucedida”, disse Paul Pickle, CEO da Lantronix. “Com a nova solução X300 Compact Gateway IoT, nossos clientes têm a tranquilidade de terem uma solução confiável e fácil de gerenciar, e de alcançarem o máximo de tempo de atividade e segurança de dados para aplicativos de missão crítica.”

De acordo com a Berg Insight, mais de 4,5 milhões de gateways de IoT celular foram distribuídos em todo o mundo em 2021, um aumento de 23%, alcançando um valor de mercado total de aproximadamente US$ 1,15 bilhão, com um aumento anual das vendas de 14% como resultado da recuperação da demanda após a pandemia de COVID-19. A receita anual com as vendas de gateways IoT celulares devem ter uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 14%, atingindo US$ 2,18 bilhões até 2026.

A solução X300 Compact Gateway IoT inclui:

X300 Gateway , um gateway industrial IoT compacto (79 mm x 79 mm) com interfaces de hardware adequadas, incluindo uma porta serial multimodo, uma porta LAN Ethernet, Wi-Fi® 5, Bluetooth/BLE e opções de celular em todo o mundo, permitindo a conexão de qualquer tipo de máquina industrial e sensor com qualquer tipo de rede.

, um gateway industrial IoT compacto (79 mm x 79 mm) com interfaces de hardware adequadas, incluindo uma porta serial multimodo, uma porta LAN Ethernet, Wi-Fi® 5, Bluetooth/BLE e opções de celular em todo o mundo, permitindo a conexão de qualquer tipo de máquina industrial e sensor com qualquer tipo de rede. Serviços incluídos no primeiro ano da assinatura: Atualização gratuita para ConsoleFlow – Gerenciamento premium de dispositivos com base em nuvem com análises Serviços de Conectividade – Planos de dados celulares globais, convenientes e escaláveis Atualização gratuita para Serviços de NÍVEL 2 – Suporte técnico especializado imediato e garantia com troca avançada de hardware Lantronix InfiniShield – Segurança integrada com um chip Secure Element (SE) para inicializações, acesso ao equipamento e comunicações seguras, e prevenção de acesso não autorizado a informações confidenciais



A nova solução X300 Gateway IoT será exibida no ISC West, em Las Vegas, de 28 a 31 de março de 2023, no estande da Lantronix, Número 2097. Para mais informação sobre este pacote multifuncional, visite https://www.lantronix.com/ products/x300-series/

Sobre a Lantronix

A Lantronix Inc. é provedora global de soluções turnkey seguras para Internet das Coisas (IoT) e Remote Environment Management (REM), oferecendo Software as a Service (SaaS), serviços de conectividade, serviços de engenharia e hardware inteligente.

Com a Lantronix, seus clientes podem acelerar a colocação no mercado e aumentar o tempo e a eficiência operacional, com o fornecimento de soluções confiáveis, seguras e conectadas de IoT de Borda Inteligente e Gateway de Gerenciamento Remoto.

Os produtos e serviços da Lantronix simplificam vastamente a criação, desenvolvimento, implantação e gerenciamento de projetos de IoT e TI em aplicativos de Robótica, Automotivo, Vestíveis, Videoconferência, Industrial, Médico, Logística, Cidades Inteligentes, Segurança, Varejo, Filial, Sala de Servidores e Datacenter. Para mais informação, visite Site da Lantronix .

