L’application de communication mobile Eyecon est disponible sur AppGallery

L’application de communication unique sera désormais disponible sur la plateforme officielle de distribution d’applications de Huawei

SHENZHEN, Chine, 25 novembre 2020 /PRNewswire/ — Eyecon, une application mobile qui améliore la communication en ajoutant automatiquement des photos au composeur, aux contacts et au carnet d’adresses des utilisateurs, est maintenant lancée sur AppGallery.

Les avantages d’Eyecon

Eyecon propose une fonction d’identification de l’appelant et un composeur uniques qui permettent aux utilisateurs de voir une photo des personnes qui les appellent, créant ainsi un moyen de communication pratique, visuellement attrayant et convivial. L’application analyse l’activité des utilisateurs dans le but d’offrir des fonctionnalités personnalisées qui rendront leurs interactions mobiles plus efficaces. L’algorithme d’Eyecon associe l’utilisateur et les métadonnées pour créer un identifiant d’appelant, un composeur et un carnet d’adresses graphiques, simples et complets. L’application se distingue ainsi des autres applications et crée une expérience unique pour ses utilisateurs.

Actuellement, plus de 3 millions d’appelants actifs utilisent Eyecon chaque jour. Les utilisateurs peuvent dès maintenant profiter d’un mois d’abonnement gratuit à la version premium.

Eyecon ne cesse d’innover pour trouver de nouvelles façons de communiquer et d’interagir avec les amis et la famille. Grâce à l’intégration de Toki, les utilisateurs peuvent passer des appels dans le monde entier comme avec un talkie-walkie. L’application a été téléchargée plus de 45 millions de fois. L’équipe d’Eyecon a l’intention de continuer à révolutionner la façon dont les gens communiquent avec leurs contacts et de faire d’Eyecon une application incontournable sur AppGallery.

Soutien technique de Huawei

Eyecon a intégré sept des éléments de l’écosystème Huawei Mobile Services (HMS) Core à son application pour témoigner de sa confiance envers Huawei et leur partenariat. Le ML Kit comprend une fonction de reconnaissance vocale automatique qui permet aux utilisateurs de saisir une recherche de contact en disant à haute voix le nom du contact voulu au lieu de l’inscrire manuellement. Avec In-App Purchases de Huawei, les utilisateurs peuvent acquérir Eyecon Premium, qui offre une protection antispam complète, plus de 40 thèmes, plus de photos, un soutien VIP et désactive les publicités. Analytics Kit, Account Kit, Ads Kit, Push Kit et autres sont également intégrés à l’application.

« Dès le premier jour, notre partenariat avec Huawei a été un match parfait. Les synergies entre Huawei et Eyecon sont parfaites et nous nous réjouissons à l’idée de collaborer pendant de nombreuses années », a déclaré Yuval Samson, cofondateur et directeur d’exploitation d’Eyecon.

AppGallery, l’une des trois principales plateformes de distribution d’applications au monde

Lancée dans plus de 170 pays et régions, AppGallery s’est engagée à répondre aux besoins diversifiés, mais ciblés, de ses 500 millions d’utilisateurs actifs. La plateforme de distribution d’applications recherche activement des partenariats avec des développeurs mondiaux et locaux pour les inviter à la rejoindre. Cela permet à AppGallery de demeurer une plateforme ouverte et novatrice accessible à tous.

AppGallery reconnaît l’importance et la contribution de ses développeurs et se consacre entièrement à leur réussite. Elle répond à tous les besoins des développeurs du monde entier en matière de soutien opérationnel et lance plusieurs initiatives qui leur sont destinées pour leur permettre d’innover davantage dans le développement d’applications.

Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter le site Web des développeurs Huawei à https://developer.huawei. com/consumer/en/ ou le Forum des développeurs Huawei à https://forums.developer. huawei.com/forumPortal/en/home .