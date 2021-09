« Pour réussir dans un environnement de plus en plus numérique, les entreprises doivent accélérer la transformation numérique en mettant l’accent sur l’autonomisation de leur personnel, la bonne gestion de leurs informations et l’automatisation de leurs processus », a déclaré Karl Chan, président de Laserfiche. « Après plus d’un an d’interruption sans précédent des activités commerciales, Laserfiche Cloud permet aux chefs d’entreprise de se concentrer sur l’amélioration de l’expérience du personnel et des clients grâce à l’innovation technologique, qu’ils travaillent en personne, dans un environnement hybride ou complètement à distance. »

Laserfiche Cloud offre aux utilisateurs un contrôle total du contenu et des processus à l’échelle de l’entreprise, accélérant ainsi l’innovation grâce à des outils qui aident les entreprises à gérer l’information en toute sécurité et à permettre la collaboration. Développée avec des fonctions de contrôle d’accès granulaire, de conformité réglementaire, de sécurité des données, de collaboration numérique et de gestion des documents, la solution sert de centre de commande centralisé pour les entreprises de tous les secteurs. Les entreprises du monde entier qui traitent régulièrement des données personnelles pour des clients basés en Europe peuvent mettre en œuvre Laserfiche Cloud pour répondre aux besoins de conformité aux réglementations régionales telles que le RGPD.

En outre, les modèles de solutions préétablis et les formulaires et processus électroniques personnalisables favorisent la résilience et l’agilité numériques, car de plus en plus d’entreprises se transforment numériquement pour répondre à des perturbations telles que le COVID-19.

Laserfiche a été reconnu comme le choix des clients de Gartner Peer Insights pour les plateformes de services de contenu en 2020 et comme le gagnant du prix du produit de l’année en 2021 par Cloud Computing Magazine.

À propos de Laserfiche

Laserfiche est le principal fournisseur SaaS de gestion intelligente de contenu et d’automatisation des processus commerciaux. Grâce à des flux de travail performants, des formulaires électroniques, une gestion des documents et des analyses, la plateforme Laserfiche® accélère la manière dont les affaires sont menées, permettant aux dirigeants de se concentrer sur la croissance de l’entreprise.

Laserfiche est une société pionnière en matière de gestion du contenu des entreprises dans un environnement sans papier. Aujourd’hui, son approche de développement axée sur le cloud intègre des innovations en matière d’apprentissage machine et d’IA, afin de permettre aux entreprises de plus de 80 pays de passer au numérique. Des clients de tous les secteurs d’activité – notamment les administrations publiques, l’éducation, les services financiers, la santé et l’industrie manufacturière – utilisent Laserfiche pour stimuler la productivité, faire évoluer leur entreprise et offrir des expériences client digital-first.

Basés dans différents bureaux aux quatre coins du globe, les employés de Laserfiche s’engagent à respecter la vision de l’entreprise, qui consiste à donner aux clients les moyens d’agir et à inciter les gens à revoir la manière dont la technologie peut transformer leurs vies.

