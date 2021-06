Layout International s’associe à Sophi.io pour automatiser entièrement la production imprimée

La combinaison du système NewsPublish de Layout International et du moteur intelligent basé sur l’IA et l’AA de Sophi.io fait passer de plusieurs heures à seulement quelques minutes la durée du processus de mise en page pour impression

TORONTO, 11 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Sophi.io, une suite d’outils d’optimisation, de prévision et d’automatisation basés sur l’IA et développés par The Globe and Mail, s’est associée à Layout International, un fournisseur de technologies d’entreprise de pointe, pour transformer la production imprimée. Sophi fournira sa technologie intelligente basée sur l’IA/AA pour automatiser entièrement le flux de production imprimée de bout en bout afin de faire économiser du temps et de l’argent aux éditeurs et leur permettre de se concentrer sur la création de contenu de haute qualité.

La mise en page pour impression est généralement un processus long et ardu, impliquant plusieurs éditeurs et concepteurs de pages, et prenant des heures. Sans les contraintes rigides d’un modèle, les clients de Layout International auront désormais la possibilité de créer un papier prêt à l’impression qui soit indéchiffrable à partir d’un papier préparé par des concepteurs de pages humains, et l’ensemble du processus ne prend que quelques minutes. Et pour les plus de 200 clients de Layout International, ce partenariat signifie une intégration transparente de Sophi dans leur flux de travail éditorial actuel avec NewsPublish.

« Nous sommes ravis de travailler avec Sophi.io car cela nous permet d’offrir à nos clients de nouvelles capacités de pointe sous la forme d’une solution d’impression automatisée de bout en bout qui augmente considérablement l’efficacité. Nos clients pourront tirer à multiples reprises leur papier imprimé en seulement quelques minutes, chaque fois qu’ils le choisiront, tout cela dans le système de gestion de contenu d’entreprise NewsPublish qu’ils utilisent déjà quotidiennement », a déclaré Jean-Michel Habis, PDG de Layout International.

La suite d’outils Sophi est conçue pour identifier le contenu le plus précieux d’une entreprise (non pas le contenu le plus populaire, mais le contenu qui stimule les conversions ou la rétention, ou la mesure qui compte le plus pour cette entreprise) et pour le placer dans les endroits les plus précieux de leurs entités numériques, ou derrière un péage de lecture numérique lorsque les revenus d’abonnement dépassent les revenus publicitaires prévus. En plus du système NewsPublish alimenté par Sophi.io, Sophi fournit l’automatisation de site, un péage de lecture numérique entièrement dynamique, personnalisé et en temps réel, et des solutions d’analyse aux éditeurs du monde entier.

« La mise en page pour impression est une entreprise massive », a déclaré Greg Doufas, directeur technologique chez The Globe and Mail. « Nous voyons ce partenariat avec Layout International donner aux éditeurs la liberté de se concentrer sur la création de contenu et les éléments de conception spécifiques auxquels les concepteurs de pages souhaitent consacrer leur énergie. Le mieux, c’est que le système NewsPublish alimenté par Sophi.io devient plus performant et plus intelligent chaque jour. Par conséquent, les clients de Layout International seront toujours à la pointe de la technologie grâce à cette solution. »

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.newspublish.org ou envoyer un e-mail à [email protected].

À propos de Layout International

Layout International (www.layoutintl.com) répond aux besoins technologiques croissants du marché en fournissant des solutions d’entreprise hautement personnalisables. La société dessert plus de 200 clients, en leur fournissant une technologie de pointe pour améliorer leur façon de travailler. Elle permet à de nombreuses entreprises de migrer, de s’intégrer et de transformer leurs processus numériquement pour travailler sur une plateforme unique.

Contact auprès des médias de Layout International

Ghassan Halawi

Vice-président des ventes, Layout International

+961 70 855685

[email protected]

À propos de Sophi.io

Sophi.io (https://www.sophi.io) est une suite d’outils d’optimisation et de prévision basés sur l’IA qui aide les éditeurs de contenu à prendre des décisions stratégiques et tactiques importantes. Les solutions de Sophi vont de Sophi Site Automation et Sophi for Paywalls à Sophi Analytics, un système d’aide à la décision pour les éditeurs de contenu. Sophi vise à améliorer les mesures qui comptent le plus pour votre entreprise, telles que la rétention et l’acquisition d’abonnés, l’engagement, la récence, la fréquence et le volume.