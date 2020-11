Le centre de design israélien de M&G dévoilé à l’occasion de la China International Import Expo

Le géant de la papeterie M&G annonce sa nouvelle acquisition financière à l’occasion de la China International Import Expo

SHANGHAI, 9 novembre 2020 /PRNewswire/ — La première entreprise de papeterie chinoise, Shanghai M&G Stationery Inc. (M&G,SSE:603899) annonce l’acquisition financière du studio israélien PELEG DESIGN dans le cadre de la China International Import Expo (CIIE – Exposition internationale des importations en Chine). M&G dévoile également son centre de design israélien destiné à stimuler l’innovation en matière de produits.

« Cette coopération marque l’ouverture d’échanges culturels et créatifs en matière de conception entre la Chine et Israël dans le futur », a déclaré Niv Hannan, consul pour l’économie au consulat général d’Israël à Shanghai.

Fondée en Chine, M&G est une marque reconnue au niveau international, qui englobe un large portefeuille de produits primés et un solide réseau de distribution couvrant près de 80 000 magasins de papeterie. La société a maintenu une croissance régulière à deux chiffres de son chiffre d’affaires au cours de la dernière décennie. En 2019, ses recettes s’élevaient à 111,4 milliards RMB (1,66 milliard USD), soit une hausse de 30,5 %.

Afin de maintenir l’attrait chez les consommateurs de la Génération Z, M&G lance environ un millier de nouvelles références chaque année. Le nouveau centre de design en Israël apportera aux consommateurs chinois encore plus d’idées étonnantes de la part de concepteurs étrangers.

Fondé à Tel-Aviv, en Israël, le studio PELEG DESIGN conçoit des produits destinés à être utilisés dans les maisons, les bureaux et autres espaces de vie, en s’appuyant sur trois principes de base : fonctionnalité, esthétique et humour.

Shahar Peleg, le fondateur de la marque, était magicien lorsqu’il avait la vingtaine. Le premier produit de Peleg Design, « The Chain Bottle Holder », a été réalisé pour un devoir à l’époque où il allait à l’école. « Pour créer un produit épatant, j’ai réfléchi au concept de « figer un instant », comme si un magicien prenait soudainement un objet ordinaire et utilisait la magie pour le rendre improbable », a déclaré M. Peleg. Plus tard, la création de produits intéressants et surprenants est devenue le concept de design constant de Peleg Design. « La collaboration avec M&G nous a amené une très large gamme de produits, que nous n’avions jamais réalisés auparavant. C’est très excitant pour nous et cela nous permet de garder l’esprit ouvert. »

Chen Huxiong, PDG de M&G, a déclaré : « Une bonne conception constitue l’un des moteurs les plus importants pour la papeterie. En nous appuyant sur la croissance rapide du marché chinois, nous espérons créer davantage de produits innovants en partenariat avec des concepteurs du monde entier. »

La société M&G, après 31 ans d’existence, accélère sa coopération avec des partenaires étrangers en matière de conception de produits, de licences, de commerce et d’investissement au niveau mondial. Il y a un an, M&G a officiellement annoncé lors de la CIIE son partenariat stratégique avec CARIOCA SpA, une marque de dessin pour enfants bien connue en Europe. Ses débuts pendant la CIIE ont attiré l’attention des médias populaires et des consommateurs en Chine.

À propos de M&G : www.mgstationery.com

À propos de Peleg Design : www.peleg-design.com