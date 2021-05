Le GMAC lance le microsite chinois officiel de l’examen GMAT™

Le nouveau site Internet vise à mieux servir les étudiants potentiels de la région poursuivant un diplôme d’études supérieures dans le commerce

RESTON, Virginie, 26 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Le Graduate Management Admission Council™ (GMAC™), la plus grande association mondiale d’écoles de commerce, qui administre le Graduate Management Admission Test (GMAT), a annoncé aujourd’hui le lancement du site Web chinois officiel de l’examen GMATTM, GMAT.com.cn . En tant qu’examen le plus largement utilisé pour les admissions d’écoles supérieures de commerce et accepté par plus de 7 000 programmes supérieurs de commerce dans le monde, le GMAT est un outil d’évaluation de premier plan parmi les nombreux talents de la région de la Grande Chine depuis plus de six décennies.

Reconnaissant l’intérêt croissant pour l’enseignement supérieur en management, le GMAC a établi le microsite pour permettre aux étudiants potentiels de la région d’accéder plus facilement et de manière plus confortable à des informations précises, complètes et faisant autorité sur le GMAT et l’enseignement supérieur en management dans leur langue maternelle. Grâce au contenu localisé et ciblé, le site Web chinois du GMAT, ainsi que le compte WeChat officiel du GMAT qui a été mis en service plus tôt cette année, fournissent les plateformes numériques essentielles pour créer et renforcer la connexion entre les talents parlant chinois et les écoles de commerce les plus importantes à l’échelle mondiale dans la région et au-delà, et combler un déficit d’informations sur le marché.

« La Chine est devenue au fil des ans la deuxième plus grande région pour le GMAT, après seulement les États-Unis », a déclaré Sangeet Chowfla, président-directeur général du GMAC. « Alors que les vaccins deviennent de plus en plus disponibles et que l’espoir d’une reprise économique commence à prendre racine, nous nous attendons à observer un regain de mobilité et sommes impatients de voir davantage d’étudiants chinois commencer et reprendre leur parcours d’études supérieures de commerce dans leur propre pays ou à l’étranger, en bénéficiant des nouvelles plateformes en langue chinoise que nous proposons aujourd’hui. »

Selon le rapport d’enquête auprès des étudiants potentiels sur mba.com 2021 du GMAC publié en mars, le niveau de préoccupation concernant l’impact de la COVID-19 diminue au fil du temps. Plus précisément, la proportion de répondants chinois qui ont déclaré être extrêmement ou très préoccupés a chuté, passant de 71 % en juillet 2020 à 48 % en novembre. Le rapport a également révélé que les répondants chinois prévoyant de poursuivre un MBA en dehors de leur pays ne modifient pas leurs plans d’origine malgré la pandémie, 89 % prévoyant de poursuivre leur MBA aux États-Unis et 55 % au Royaume-Uni, ce qui fait de ces deux pays leurs principales destinations envisagées.

« L’intérêt et le désir des talents commerciaux chinois de poursuivre des études supérieures de management n’ont pas diminué, mais ont seulement été mis en suspens », a déclaré Yuan Ding, vice-président et doyen de la CEIBS et directeur du conseil d’administration du GMAC. « Le site Web chinois officiel du GMAT aidera à connecter les talents commerciaux chinois du monde entier avec les écoles de commerce mondiales et ne laissera aucun talent inexploré. »

Plus de sept millions de candidats à la recherche de masters en commerce ou de MBA ont visité le site mba.com ― portail phare d’informations et de ressources d’enseignement supérieur du GMAC ― pour explorer les choix d’écoles de commerce, se préparer et s’inscrire aux examens, et obtenir des conseils sur le processus d’admissions. Le GMAC est déterminé à soutenir les objectifs des étudiants potentiels chinois qui souhaitent se préparer et s’inscrire à l’examen GMAT.

À propos du GMAC ™

Le Graduate Management Admission Council (GMAC) est une association des meilleures écoles supérieures de commerce du monde entier, au service d’une mission. Fondé en 1953, le GMAC crée des solutions et des expériences permettant aux écoles de commerce et aux candidats de mieux se découvrir, s’évaluer et entrer en relation.

Le GMAC™ fournit au secteur de l’enseignement supérieur en management des recherches, conférences sectorielles, outils de recrutement et évaluations de classe mondiale, ainsi que des outils, ressources, événements et services qui guident les candidats pendant leur parcours dans l’enseignement supérieur. Propriété du GMAC, qui assure sa gestion, l’examen du Graduate Management Admission Test™ (GMAT™) est l’évaluation pour école de commerce la plus largement utilisée. Le GMAC™ détient et administre également l’examen NMAT by GMAC™ (NMAT™) et l’Executive Assessment (EA). BusinessBecause et The MBA Tour sont des filiales du GMAC™, une organisation internationale avec des bureaux en Chine, en Inde, à Singapour, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

