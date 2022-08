Le Graduate Management Admission Council nomme Joy Jones au poste de PDG à venir

Jones succèdera à Sangeet Chowfla en tant que directrice de l’association mondiale représentant des écoles supérieures de commerce de premier plan

RESTON, Virginie, 09 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Le Graduate Management Admission Council (GMAC), une association mondiale d’écoles supérieures de commerce de premier plan, a annoncé aujourd’hui la nomination de Joy Jones au poste de PDG élue de l’organisation. Mme Jones occupe actuellement le poste de directrice produits et directrice générale des évaluations du GMAC, un poste qu’elle occupe depuis juillet 2017. L’annonce a été faite après que le PDG actuel, Sangeet Chowfla, a annoncé son intention de quitter le poste plus tôt cette année, et à l’issue d’un vaste processus de recherche réalisé par une société mondiale de recrutement de cadres. Le conseil d’administration du GMAC a voté à l’unanimité pour élire Mme Jones, qui deviendra la quatrième PDG du GMAC à compter du 1er octobre 2022.

« Avec plus d’une centaine de candidats intéressés venus du monde entier, le conseil a mené des entretiens et des évaluations approfondis au cours des derniers mois et a été ravi de trouver la meilleure personne pour diriger l’organisation de l’intérieur », a déclaré Jon Erickson, président du conseil d’administration du GMAC et ancien président des services d’éducation et de carrière chez ACT. « Outre sa réussite éprouvée à faire croître les produits et services du GMAC et sa compréhension approfondie du secteur de l’enseignement supérieur en management que nous représentons, nous avons été particulièrement impressionnés par la vision, l’intellect, la maîtrise et la capacité de Mme Jones à communiquer avec les autres. »

Mme Jones a rejoint le GMAC il y a cinq ans avec la responsabilité de la gestion holistique du portefeuille d’évaluations et de préparation du conseil, comprenant l’examen du Graduate Management Admission Test (GMAT), l’évaluation la plus largement utilisée par les écoles de commerce du monde entier, servant de base à plus de 7 500 programmes d’écoles de commerce, l’examen NMAT by GMAC , l’ évaluation exécutive et les documents de préparation aux évaluations associés. Elle a joué un rôle déterminant pendant les périodes difficiles de la pandémie de COVID-19 avec le lancement rapide de la livraison en ligne de toutes les solutions d’évaluation du GMAC. Plus tôt cette année, sous sa direction, le GMAC a lancé Business Fundamentals Powered by Kaplan , une nouvelle gamme de produits du GMAC de « micro » cours dans les domaines des statistiques, de la comptabilité et des finances afin d’aider à préparer les candidats et étudiants admis dans les écoles de commerce à réussir dans leurs programmes d’études supérieures.

« C’est un grand honneur pour moi d’avoir été choisie pour diriger une organisation de longue date et hautement réputée comme le GMAC, qui compte 70 ans d’expérience exceptionnelle dans la connexion des talents aux opportunités grâce à l’enseignement supérieur », a déclaré Mme Jones. « Alors que l’organisation débute un nouveau chapitre au sein d’un environnement commercial mondial en constante évolution, axé sur l’innovation et la croissance ainsi que sur la diversité et l’inclusion, je suis impatiente de continuer à travailler avec mes collègues dévoués du GMAC et de la communauté des écoles de commerce pour faire progresser l’enseignement supérieur en management et veiller à ce que les personnes talentueuses aient l’opportunité d’améliorer le monde dans lequel nous vivons. »

Tout au long de sa carrière, Mme Jones a été un leader de la transformation à divers postes couvrant la stratégie, les produits, les ventes, le développement commercial et les opérations, avec une expertise dans l’exploitation des nouvelles technologies en vue de créer des solutions innovantes pour les marchés mondiaux. Avant de rejoindre le GMAC, Mme Jones a occupé un poste pendant 13 ans chez Associated Press (AP), atteignant la position de vice-présidente des produits mondiaux, supervisant l’ensemble du portefeuille de produits et de la gestion des plateformes de distribution pour toutes les activités de licences de contenu multimédia, de publicité et de services de contenu de la société. Avant de rejoindre AP, Mme Jones a travaillé chez Cap Gemini Ernst & Young, où elle occupait le poste de directrice des services de conseil stratégique et des pratiques de conseil en réseaux de médias de télécommunications. Elle a obtenu son MBA à l’université de Stanford et est titulaire d’une licence en mathématiques et sciences appliquées de l’université de Californie, Los Angeles (UCLA), où elle a obtenu son diplôme avec mention.

Mme Jones succèdera à Sangeet Chowfla, qui a choisi de partir pour entamer une nouvelle phase de sa vie après près de dix ans à la tête du GMAC. M. Chowfla a rejoint le GMAC en 2013 et occupait le poste de président-directeur général depuis 2014. Au cours de son mandat, il a conduit une période extraordinaire de transformation et de diversification pour le GMAC, y compris la création de bureaux régionaux en Chine, en Inde et au Royaume-Uni, et a supervisé trois acquisitions de produits et services complémentaires visant à favoriser les liens avec les candidats et les écoles, à savoir NMAT by GMAC, BusinessBecause et The MBA Tour . Il a également contribué à redéfinir la marque GMAC en remettant l’accent sur le service aux écoles membres et en unissant l’industrie afin de résoudre les problèmes communs et créer de la valeur supplémentaire pour les écoles en élargissant nos programmes de recherche, conférences et événements. M. Chowfla continuera de servir en tant que conseiller jusqu’à la fin de l’année afin d’être disponible pour une transition en douceur et ordonnée.

« Sangeet Chowfla a rejoint l’organisation pendant une période de perturbations dans l’industrie qui s’est encore intensifiée avec l’arrivée de la pandémie et des défis géopolitiques mondiaux », a déclaré M. Erickson. « Nous sommes reconnaissants pour son service ainsi que pour la croissance et l’évolution extraordinaires qui nous ont permis d’élaborer des stratégies à long terme et de positionner notre association pour l’avenir afin de continuer à servir les écoles et les candidats. »

« Ce fut un honneur et un privilège de diriger cette excellente organisation en cette période de changement », a déclaré M. Chowfla. « La mission du GMAC, son personnel et les liens qu’il favorise sont vraiment uniques. Je me réjouis que nous ayons construit un GMAC plus fort et plus résilient, à la fois plus souple et plus diversifié dans ses offres de services et plus mondial dans ses perspectives. Joy et moi-même avons travaillé en étroite collaboration au fil des ans, et je quitte mon poste l’esprit tranquille, sachant qu’elle a la vision et la capacité de diriger l’organisation et de la faire progresser. »

Le Graduate Management Admission Council (GMAC ) est une association de prestigieuses écoles supérieures de commerce du monde entier, au service d’une mission. Fondé en 1953, le GMAC fournit au secteur de l’enseignement supérieur en management des recherches, conférences sectorielles, outils de recrutement et évaluations de classe mondiale, ainsi que des outils, ressources, événements et services qui guident les candidats pendant leur parcours dans l’enseignement supérieur. Propriété du GMAC, qui assure sa gestion, l’examen du Graduate Management Admission Test (GMAT ) est l’évaluation pour école de commerce la plus largement utilisée.

Plus de 12 millions d’étudiants potentiels par an font confiance aux sites Web du GMAC, y compris mba.com , pour en savoir plus sur les programmes de MBA et de masters de commerce, contacter les écoles du monde entier, se préparer et s’inscrire aux examens, et obtenir des conseils sur les procédures d’admission aux programmes de MBA et de masters de commerce. BusinessBecause et T he MBA Tour sont des filiales du GMAC, une organisation internationale ayant des bureaux en Chine, en Inde, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

