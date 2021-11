Le Groupe ALDO poursuit son engagement envers le climat

L’entreprise canadienne participe au Sommet mondial sur le climat et renouvelle sa certification carboneutre pour une 4e année consécutive

MONTRÉAL, 08 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Les enjeux climatiques sont plus cruciaux que jamais et le Groupe ALDO est déterminé à maintenir son engagement afin de construire un avenir à faible teneur en carbone. En plus d’annoncer le renouvellement de sa certification carboneutre pour une 4e année consécutive, le Groupe ALDO participe en ce moment au 11e Sommet mondial sur le climat (World Climate Summit), qui a lieu à Glasgow en Écosse. Il y a quelques semaines, l’entreprise canadienne de chaussures mode a également joint sa voix à la coalition internationale We Mean Business, regroupant plus de 600 entreprises qui appellent les dirigeants des plus grandes économies mondiales à renforcer leurs objectifs en matière de climat lors des discussions cruciales du G20 et de la COP26.

« Inspirés par la COP21 à Paris il y a 6 ans, nous avons pris la décision en 2018 de devenir la première entreprise de chaussures mode à être certifiée carboneutre. La COP de cette année sera un événement décisif – il existe un soutien mondial massif pour une action audacieuse contre les changements climatiques. Nous espérons que notre participation contribuera de manière modeste à un très grand défi mondial », souligne David Bensadoun, PDG du Groupe ALDO.

Sommet mondial sur le climat : rallier les acteurs de l’industrie de la mode

Le 8 novembre à 10 h (TMG), Jonathan Frankel, vice-président sénior au Groupe ALDO, se joindra au panel Lead By Example – Harnessing Innovation towards a Carbon Neutral Fashion & Textile Industry pour discuter de la façon dont l’industrie de la mode peut travailler à réduire son empreinte et de la manière dont la collaboration entre fabricants, designers et consommateurs est essentielle pour atteindre la carboneutralité.

« La durabilité à long terme de la mode exige un changement systémique qui va au-delà des capacités d’une seule entreprise. Nous ne pouvons pas lutter seuls contre ce problème. Nous croyons fermement à la collaboration, et c’est pourquoi nous souhaitions prendre part à cet événement rassembleur », déclare Jonathan Frankel.

Conscient que le secteur de la mode a un impact sur le réchauffement de la planète, le Groupe ALDO a intensifié ses actions en faveur du climat ces dernières années. L’entreprise est également membre d’associations multipartites qui favorisent les partenariats porteurs afin de mener une action climatique concertée à l’échelle de son industrie telles que la Sustainable Apparel Coalition (SAC), le Fashion Pact et la Charte de l’industrie de la mode des Nations unies sur l’action climatique (UNFCCC).

Un parcours vers la réduction de son empreinte carbone

En 2018, le Groupe ALDO est devenu la première entreprise de l’industrie de la chaussure et des accessoires mode au monde à être certifiée carboneutre pour ses magasins corporatifs, bureaux et centres de distribution. L’organisation a par la suite étendu cet engagement à ses expéditions de commerce électronique et au transport de ses produits.

L’an dernier, l’entreprise a réduit les émissions de carbone liées à ses activités de 74 % par rapport à 2013. Cette année, elle poursuit son parcours de développement durable en continuant à réduire ses émissions nettes et en compensant celles qui sont inévitables par l’entremise d’une combinaison de projets de conservation des forêts et de production d’énergie propre axés sur la nature.

Pour la quatrième année consécutive, le Groupe ALDO s’est ainsi vu octroyer la certification d’entreprise « carboneutre » par South Pole, un fournisseur de premier plan de solutions et de services globaux liés au développement durable ayant un processus de certification rigoureux et transparent.

« C’est très excitant de voir le Groupe ALDO continuer à faire des progrès en matière d’action climatique. L’entreprise fait preuve de leadership dans son industrie et nous tenons à souligner son engagement et son ambition sans cesse croissante » a déclaré Renat Heuberger, PDG et cofondateur de South Pole.

Rappelons que, depuis 2019, le Groupe ALDO a rejoint la Science Based Targets Initiative (SBTi) et que ses objectifs de réduction des GES sont en accord avec la science du climat. Sa démarche en matière de responsabilité sociale d’entreprise (RSE) englobe également des enjeux sociaux d’importance tels que la diversité et l’inclusion. L’entreprise utilise également les outils du HIGG Index, développés par le SAC, pour évaluer l’impact social et environnemental de sa chaîne de valeur et soutenir ses fournisseurs dans l’implantation de programmes visant à améliorer leurs pratiques.

Membre de la coalition We Mean Business

Reconnaissant la nécessité de l’action climatique collective, le Groupe ALDO a rejoint et signé plus tôt ce mois-ci la lettre ouverte de la coalition We Mean Business . Rappelons qu’en prévision des sommets décisifs du G20 et de la COP 26, plus de 600 entreprises dans le monde ont ainsi appelé les dirigeants des plus grandes économies mondiales à tout mettre en œuvre pour limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 °C et à renforcer leurs objectifs nationaux en matière de climat. Les signataires représentent des secteurs allant de l’énergie et des transports à la mode et à la construction.

Pour lire la lettre et consulter la liste des entreprises signataires (disponible en anglais seulement), visitez https://www. wemeanbusinesscoalition.org/ g20-2021/#letter-block .

Pour plus d’informations sur les engagements du Groupe ALDO envers le développement durable, visitez le https://responsibility. aldogroup.com/

À propos du Groupe ALDO

Le Groupe ALDO est une entreprise d’envergure internationale qui crée et commercialise des marques de chaussures et d’accessoires mode. Présent dans plus de 100 pays, l’organisation s’impose avec deux marques signatures, Aldo et Boutique Spring, ainsi qu’un concept multimarque, GLOBO. Le Groupe ALDO est également un grossiste et fournisseur de chaussures, de sacs à main et d’accessoires reconnu dans l’industrie. En plus de son siège social de Montréal, le Groupe ALDO possède des bureaux internationaux en Europe et en Asie. Guidé tous les jours par sa raison d’être, Un parcours pour créer un monde où règne l’amour, la confiance et l’inclusion, le Groupe ALDO est simplement unique. Pour plus de renseignements, visitez le www.aldogroup.com.