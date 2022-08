Le groupe de restructuration MACCO mène avec succès des efforts pour commander et effectuer le transit de la plateforme de forage de pétrole semi-submersible dans le golfe du Mexique

David Weinhoffer, directeur général chez MACCO, agit en tant que chef de la restructuration dans les procédures de faillite concernant : LaForta – Gestão e Investimentos, Sociedade Unipessoal, Lda

HOUSTON, 30 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — MACCO Restructuring Group , un cabinet national de conseil financier et de direction par intérim axé sur le marché intermédiaire, a récemment annoncé que M. David Weinhoffer, directeur général chez MACCO, occupant le poste de chef de la restructuration pour LaForta – Gestão e Investimentos, Sociedade Unipessoal, Lda., a pris le commandement et effectué avec succès le transit de La Muralla IV, une plateforme de forage de pétrole semi-submersible de sixième génération. La Muralla IV est le principal actif de LaForta, qui a déposé une requête volontaire en vertu du chapitre 11 auprès du tribunal des faillites des États-Unis pour le District sud du Texas, Division de Houston, le 16 juin 2022. Sous la direction de M. Weinhoffer, la plateforme de forage massive, capable d’opérer dans 3 000 m d’eau et de forer à une profondeur de 10 000 m, a été remorquée avec succès dans le golfe du Mexique, de Tampico (Mexique) à Freeport (île de Grand Bahama).

MACCO, qui possède une vaste expérience de restructuration dans l’énergie, y compris l’exploration et la production de pétrole et de gaz terrestres et offshore, a été en mesure d’assurer le transit en toute sécurité de la plateforme de forage. M. Weinhoffer a dirigé les efforts internationaux complexes visant à prendre le contrôle de la plateforme et à assurer sa sécurité et celle de son équipage malgré de nombreux défis opérationnels et réglementaires. Sa connaissance approfondie de la navigation, des opérations maritimes, de la restructuration des entreprises et des faillites a été cruciale pour le succès du transit.

La Muralla IV est en cours de préparation pour un processus de commercialisation et de vente qui devrait commencer sans tarder le mois prochain. Dans le cadre des procédures d’appel d’offres proposées, disponibles à l’adresse https://cases.stretto.com/ LaForta/ , M. Weinhoffer dirigera le processus de commercialisation et de vente, y compris en sollicitant et en évaluant les offres pour La Muralla IV. La date limite proposée pour les appels d’offre est le 26 octobre 2022, avec une approbation de vente prévue 3 semaines plus tard et une réalisation de la vente d’ici la fin du mois de novembre. Si vous souhaitez être soumissionnaire pour La Muralla IV, veuillez contacter M. Weinhoffer à l’adresse davidw@macco.group pour accéder à la salle des données et planifier une inspection en personne.

LaForta est également conseillée par les avocates Rebecca Blake Chaikin, Genevieve M. Graham et Veronica A. Polnick de Jackson Walker, LLP ; les avocates d’entreprise spéciales Jennifer Demarco et Sarah Campbell de Clifford Chance ; et Ole’ Aagvaard, directeur de projet chez ABW Ship Management, Ltd. Les prêteurs de Backstop sont conseillés par les avocats Mark Shinderman, Casey Fleck et Brian Kinney de Milbank, LLP ; Michael Warner et Benjamin Wallen de Pachulski, Stang, Ziehl & Jones, LLP ; et Kristen Bodden de Maritime Finance Ltd.

Drew McManigle, fondateur et PDG de MACCO, a déclaré : « David Weinhoffer et l’équipe MACCO La Forta, en travaillant en collaboration avec le conseiller juridique, ont accompli ce qui était initialement apparu comme presque impossible à atteindre. Il a parcouru avec succès les eaux troubles internationales afin de préserver la valeur des parties prenantes. »

MACCO Restructuring Group, LLC est un cabinet national de conseils financiers et de direction par intérim axé sur le marché intermédiaire, basé à Houston avec des bureaux à Las Vegas, Denver, Oklahoma City, Wilmington/Philadelphie et New York. Les professionnels de MACCO possèdent une expérience commerciale réelle et ont géré et dirigé des entreprises dans un large éventail de secteurs tout en agissant en tant que PDG, directeurs des revenus, directeurs financiers, prêteurs seniors dans le cadre d’arrangements et fiduciaires. Pour tout complément d’information, veuillez consulter : www.macco.group .

