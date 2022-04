Le Hisense L9G Laser TV est dévoilé lors du tirage au sort de la finale de la Coupe du Monde, la campagne marketing #PerfectMatch sur le thème de la Coupe du Monde est officiellement lancée.

Pendant l’événement, l’équipe de direction de la FIFA et des représentants de diverses associations de football ont visité le stand Hisense. Fatma Samoura, la secrétaire générale de la FIFA, a personnellement ressenti l’expérience immersive apportée par la qualité d’image ultra-haute définition du téléviseur laser L9G, et a fait l’éloge de la nouvelle coopération avec Hisense. M. Jason Ou, président de Hisense Moyen-Orient et Afrique, a souligné que le téléviseur laser L9G est destiné à refléter la perception visuelle humaine tout en étant agréable pour les yeux grâce à sa technologie à faible lumière bleue certifiée par TUV Rheinland. En outre, le système de divertissement domestique parfait et le son de qualité cinématographique offriront aux fans une expérience véritablement immersive pour regarder la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 TM.

Avec le tirage au sort de la Coupe du Monde de la FIFA 2022TM, Hisense a officiellement lancé la campagne de marketing mondiale « Perfect Match ». Perfect Match, ce qui signifie non seulement que la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022 TM sera le tournoi de football parfait pour les amateurs de football, mais aussi que les produits Hisense seront le meilleur choix pour les fans de regarder les matchs à la maison. À partir de l’événement du tirage au sort de la Coupe du monde de la FIFA 2022TM, Hisense profitera de l’influence de la Coupe du monde et utilisera pleinement les ressources des droits de parrainage, en combinant les nœuds importants de l’événement et les ventes, pour organiser une série de campagnes de marketing de marque telles que les campagnes RSE et la semaine des super marques. Hisense va largement atteindre les consommateurs par le biais des médias sociaux et des communications RP, interagir en profondeur avec les groupes de fans, renforcer le parrainage de la Coupe du monde de Hisense, améliorant ainsi la notoriété et la préférence de la marque, continuer à promouvoir le développement du marché international et la construction de la marque mondiale, et accélérer le processus d’internationalisation de Hisense.