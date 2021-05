QUÉBEC, 04 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech ®, chef de file de calibre mondial en technologie de détection pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD) de niveau 1 à 5, est heureuse d’annoncer sa participation à plusieurs événements virtuels de niveau mondial en mai comme exposant, présentateur et commanditaire. L’entreprise proposera ses plateformes technologiques intégrées de bout en bout, qui permettent aux clients de résoudre des problèmes critiques en matière de détection et de perception tout au long de la chaîne de valeur des segments de marché automobile et mobilité. Ces solutions distinctives comprennent la plateforme de fusion de données de capteurs et de perception LeddarVision™ ainsi que la plateforme de développement LiDAR efficace et extensible reposant sur la technologie brevetée LeddarEngine™ .

RESO360 o – 5 mai (événement numérique)

Avec une attention particulière sur le partenariat et la collaboration, cet événement, parrainé et organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, vise à rassembler la communauté des affaires afin de s’engager, contribuer et s’informer sur les grandes tendances du monde des affaires.

Ne manquez pas « L’intelligence artificielle à travers les objets connectés », une table ronde en français avec Frantz Saintellemy, président et chef de l’exploitation de LeddarTech, 5 mai, 16 h 20 – 17 h 05 HE.

EcoMotion Week 2021 – 18-20 mai (événement numérique)

À titre de commanditaire Or, LeddarTech se joint à l’événement EcoMotion comme conférencier et exposant. EcoMotion est une coentreprise entre l’Institut pour l’Innovation, l’Initiative Mobilité intelligente, le ministère de l’Économie et diverses industries de l’automobile et de la haute technologie israéliens. L’événement réunit en direct sur sa plateforme les principales entreprises mondiales pionnières dans le domaine de la mobilité intelligente avec des centaines de start-ups, d’investisseurs, de leaders de l’industrie, de décideurs et autres participants virtuels et exposants.

Présentation : « Une nouvelle voie vers la conduite autonome » (en anglais), avec Pierre Olivier, chef de la technologie de LeddarTech et Youval Nehmadi, directeur Ingénierie, Fusion des données de capteurs et perception, le 19 mai.

Marché de l’innovation : LeddarTech proposera ses solutions phares de détection et de perception pour applications ADAS et AD, notamment la plateforme LeddarVision et divers logiciels et composantes de détection.

Autonomous Vehicles Online 2021 – 26-27 mai (événement numérique)

LeddarTech est l’un des principaux commanditaires de cette édition de l’événement Autonomous Vehicles Online et animera une présentation réunissant des professionnels du secteur qui développent la prochaine génération de technologie de conduite autonome.

Présentation : « Une technologie de détection environnementale robuste – Faciliter l’adoption massive d’une technologie de conduite autonome plus sûre et plus intelligente » (en anglais), avec Pierre Olivier, chef de la technologie de LeddarTech et Ronny Cohen, directeur principal, Opérations et ingénierie pour Israël, 26 mai, 9 h 10 – 10 h 00 HE.

À propos de LeddarTech

LeddarTech est un chef de file dans le domaine des plateformes de détection environnementale pour véhicules autonomes et systèmes avancés d’aide à la conduite. Fondée en 2007, LeddarTech a évolué pour devenir une entreprise active dans les solutions de détection environnementale intégrées de bout en bout permettant aux clients de résoudre des problèmes critiques en matière de détection et de perception tout au long de la chaîne de valeur des segments de marché automobile et mobilité. Grâce à sa plateforme de fusion de données de capteurs et de perception LeddarVision™ ainsi qu’à sa solution de développement efficace, extensible et polyvalente pour LiDARs solid-state de classe automobile reposant sur le LeddarEngine™, LeddarTech permet aux intégrateurs de systèmes automobiles de rang 1 et 2 de développer des solutions de détection complètes pour niveaux d’autonomie 1 à 5. Ces solutions sont activement déployées dans des navettes autonomes, camions, autobus, véhicules de livraison, villes ou usines intelligentes et applications pour robotaxis. Détentrice de plus de 95 technologies brevetées (brevets accordés ou en instance) qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome, la société a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de pointe en matière de télédétection automobile et de mobilité.

Renseignements complémentaires disponibles sur www.leddartech.com et sur LinkedIn , Twitter , Facebook et YouTube.

