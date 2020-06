Le projet 4R Solution lance le programme 4R Champion en Afrique subsaharienne

OTTAWA, Ontario, 8 juin 2020 /PRNewswire/ — Aujourd’hui, le projet 4R Solution franchit une nouvelle étape en apportant une innovation canadienne à l’Afrique subsaharienne par le biais du programme 4R Champion. Le programme 4R Champion est une occasion unique pour les défenseurs de l’agriculture de démontrer l’augmentation des rendements agricoles grâce à l’utilisation de pratiques de gestion exemplaires de la Gérance des nutriments 4R.

« La Gérance des nutriments 4R, qui consiste à utiliser la bonne source (d’engrais) à la bonne dose, au bon moment et au bon endroit (« bon » est « right » en anglais, d’où les « 4R »), est une innovation canadienne qui s’adapte facilement aux conditions locales du sol, ce qui fait qu’elle peut idéalement être adoptée par les petits exploitants agricoles afin d’augmenter les rendements et la rentabilité des cultures », a déclaré Clyde Graham, vice-président exécutif de Fertilizer Canada. « Le programme 4R Champion vise à ce que les champions (au sens de ‘défenseurs’) sélectionnés puissent jouer un rôle clé dans le partage des informations et des connaissances et contribuent à démontrer les bienfaits économiques, sociaux et environnementaux de l’utilisation des 4R en Afrique subsaharienne », a déclaré M. Graham.

Le programme 4R Champion est ouvert à toute personne d’Afrique subsaharienne qui a lancé ou souhaite lancer un microprojet 4R en lien avec la vulgarisation agricole, les parcelles de démonstration ou la communication. Tous les candidats doivent suivre avec succès le cours en ligne gratuit de Fertilizer Canada intitulé 4R Essentials – A short Course in 4R Nutrient Stewardship (Les 4R essentiels – Un bref cours sur la Gérance des nutriments 4R) avant de présenter leur candidature. Ce cours apporte une introduction à la Gérance des nutriments 4R pour les agriculteurs, les agronomes, les étudiants et autres personnes intéressées par la gestion durable des nutriments.

« L’un des objectifs du projet 4R Solution est d’accroître l’intégration des principes 4R dans les directives et politiques agricoles applicables tant au niveau national (Ghana et Éthiopie) qu’au sein de l’Afrique subsaharienne » a déclaré Frewengel Wolde-Michael, directeur régional pour l’Afrique de la Fondation du développement coopératif du Canada. « Le programme 4R Champion sera une plateforme efficace pour les champions qui pourront ainsi plaider en faveur de l’adoption de la Gérance des nutriments 4R dans les exploitations agricoles, ainsi que dans les politiques nationales et internationales applicables », a déclaré M. Michael.

Entrepris avec le soutien financier du gouvernement du Canada, fourni par l’intermédiaire d’Affaires mondiales Canada et mis en œuvre par Fertilizer Canada et la Fondation de développement coopératif du Canada, le projet 4R Solution va être déployé en Éthiopie, au Ghana et au Sénégal pour améliorer le bien-être général de 80 000 petits exploitants agricoles, dont la moitié sont des femmes. L’initiative vise à augmenter la productivité et les revenus agricoles en intégrant la Gérance des nutriments 4R dans la gestion des engrais et à mettre en place d’importantes stratégies en matière de genre et de résilience environnementale.

Pour obtenir plus d’informations sur ce programme et savoir comment y postuler, rendez-vous sur la page 4R Champion.

Fertilizer Canada représente les fabricants, les distributeurs en gros et au détail d’engrais à l’azote, au phosphate, au potasse et au soufre. L’industrie des engrais joue un rôle essentiel dans l’économie canadienne, générant 23 milliards de dollars par an et employant quelque 76 000 personnes. L’association s’est engagée à soutenir le secteur des engrais par des recherches et des programmes innovants, tout en prônant la durabilité, la gérance, la sûreté et la sécurité, par le biais de normes et de codes de pratiques. Veuillez consulter fertilizercanada.ca et 4RSolution.org

La Fondation du développement coopératif du Canada (FDCC) entretient des liens étroits avec les secteurs canadiens du développement international et des affaires coopératives. Le Canada compte un réseau de 8 500 coopératives et caisses de crédit, dont l’actif total s’élève à plus de 350 milliards de dollars et qui emploient 150 000 personnes. Les coopérateurs canadiens sont engagés à l’échelle internationale depuis plus de 70 ans par le biais de la FDCC. La mission de la FDCC est d’agir selon des principes de coopération et de travailler en partenariat avec les communautés du monde entier pour permettre un développement économique et social durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://cdfcanada.coop/