De nouvelles données montrent que le monde s’est mobilisé pour empêcher les pires scénarios de se produire et soulignent que des investissements à long terme sont requis afin d’assurer une reprise équitable et des progrès continus vers les Objectifs mondiaux

SEATTLE, 14 septembre 2021 /PRNewswire/ — La Fondation Bill & Melinda Gates a publié aujourd’hui son cinquième rapport annuel Goalkeepers, qui présente un ensemble de données mondiales actualisées illustrant l’impact négatif de la pandémie sur la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies (objectifs mondiaux).

Le rapport de cette année, co-écrit par Bill Gates et Melinda French Gates, co-présidents de la Fondation Bill & Melinda Gates, montre que les disparités causées par le COVID-19 restent d’actualité, et que ceux qui ont été le plus durement touchés par la pandémie seront les plus lents à s’en remettre. La COVID-19 a fait basculer 31 millions de personnes en plus dans une situation d’extrême pauvreté en 2020 par rapport à 2019. Par ailleurs, alors que 90 % des économies avancées retrouveront leur niveau de revenu par habitant pré-pandémique d’ici l’année prochaine, seulement un tiers des économies à faible et moyen revenu devraient connaître un tel rétablissement.

Fort heureusement, le monde s’est mobilisé pour éviter certains des scénarios les plus catastrophiques. Dans le Goalkeepers Report de l’an dernier, l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) a prédit une baisse de 14 points de pourcentage de la couverture vaccinale mondiale, ce qui aurait éliminé 25 ans de progrès en 25 semaines. Une nouvelle analyse de l’IHME démontre que la réduction de la couverture vaccinale, bien qu’elle reste inacceptable, n’a atteint que la moitié du déclin prévu.

Dans le rapport, les coprésidents rendent hommage à une « innovation spectaculaire » qui n’aurait pas été possible sans les efforts de collaboration et d’engagement et les investissements mondiaux réalisés au fil des décennies. Bien qu’il soit louable d’éviter les pires scénarios, les auteurs du rapport ont fait remarquer que cela n’est pas suffisant. Les coprésidents appellent à des investissements à long terme dans la santé et les économies, comme ceux qui ont mené au développement rapide du vaccin contre la COVID-19, afin de s’assurer que les pays se rétablissent de la pandémie de manière véritablement équitable, de stimuler les efforts de rétablissement et de remettre le monde sur la bonne voie pour atteindre les Objectifs mondiaux.

« [L’année écoulée] a renforcé notre conviction que les progrès sont possibles, mais qu’ils ne sont pas inévitables, écrivent les coprésidents. En nous appuyant sur ce que nous avons vu de mieux au cours des 18 derniers mois, nous pourrons enfin mettre la pandémie derrière nous et accélérer encore une fois les progrès dans la résolution de problèmes fondamentaux comme la santé, la faim et le changement climatique. »

Le rapport souligne l’impact économique disproportionné que la pandémie a eu sur les femmes à l’échelle mondiale. Dans les pays à revenu élevé tout comme dans les pays à faible revenu, les femmes ont ressenti plus durement l’impact de la récession mondiale déclenchée par la pandémie.

« Aux quatre coins du monde, les femmes font face à des obstacles structurels qui les rendent plus vulnérables aux répercussions de la pandémie, a déclaré Melinda French Gates. En commençant dès maintenant à investir dans les femmes et à corriger ces inégalités, les gouvernements peuvent stimuler une reprise plus équitable tout en rendant leurs économies plus résilientes face aux crises futures. Il s’agit non seulement de la bonne chose à faire, mais aussi d’une politique intelligente qui profitera à tous. »

En outre, le rapport montre comment le soi-disant « miracle » des vaccins contre la COVID-19 est le fruit de décennies d’investissements, de politiques et de partenariats qui ont établi l’infrastructure, le bassin de talents et les écosystèmes requis pour déployer les vaccins rapidement. Toutefois, les systèmes qui ont permis la mise au point et le déploiement sans précédent de vaccins contre la COVID-19 existant principalement dans les pays riches, le monde n’en a pas profité de façon égale.

« L’accès inéquitable aux vaccins contre la COVID-19 est une tragédie de santé publique, a déclaré Bill Gates. Il existe un risque réel de voir les pays et les collectivités riches traiter la COVID-19 comme une autre maladie de la pauvreté à l’avenir. Nous ne pourrons pas mettre la pandémie derrière nous tant que les gens n’ont pas tous accès aux vaccins, où qu’ils vivent. »

À ce jour, plus de 80 % de tous les vaccins contre la COVID-19 ont été administrés dans des pays à revenu élevé ou intermédiaire supérieur. Par ailleurs, certains de ces pays ont reçu deux ou trois fois le nombre de vaccins dont ils ont besoin afin de garder une réserve de doses de rappel. Moins de 1 % des vaccins ont été administrés dans des pays à faible revenu. De plus, l’accès aux vaccins contre la COVID-19 est fortement corrélé avec les pays qui disposent de capacités de R&D et de fabrication de vaccins. L’Afrique, par exemple, abrite 17 % de la population mondiale, mais possède moins de 1 % des capacités mondiales de fabrication de vaccins.

Le rapport appelle enfin le monde entier à investir dans la R&D, les infrastructures et l’innovation dans des endroits à plus grande proximité des populations qui pourraient en bénéficier.

« Nous devons investir dans des partenaires locaux afin de renforcer la capacité des chercheurs et des fabricants des pays à faible revenu à créer les vaccins et les médicaments dont les habitants ont besoin, a déclaré Mark Suzman, PDG de la Fondation Gates. La seule façon de surmonter les plus grands défis liés à la santé est de miser sur l’innovation et le talent des gens du monde entier. »

