TUNIS,Tunisia, Oct. 11, 2022/PRNewswire/ — Le 29 septembre 2022, le salon littéraire « Le Monde lit Beijing » (Tunisie) – L’enfants de Beijing, parrainé par la Fédération des Cercles Littéraires et Artistiques de Pékin et organisé conjointement par la China National Publications Import and Export (Group) Co., Ltd. et le Collège de Littérature Lao She, s’est tenu avec succès. Plus de 40 invités chinois et étrangers, dont M. Xing He, auteur de l’écrivain de science-fiction chinois L’enfants de Beijing, et la traductrice de l’édition arabe de L’enfants de Beijing, ont assisté à l’activité. L’activité s’est concentrée sur le contexte et l’histoire de la création de L’enfants de Beijing, montrant le développement de la littérature de science-fiction chinoise et l’histoire et la culture de Pékin aux lecteurs tunisiens, et a également suscité une forte résonance parmi les lecteurs des pays arabes.