Le U.S. Institute of Peace annonce les finalistes du Women Building Peace Award inaugural

Dix femmes constructrices de la paix dans des zones fragiles ou affectées par des conflits sont finalistes

WASHINGTON, 16 juillet 2020 /PRNewswire/ — Le U.S. Institute of Peace (USIP) se réjouit d’annoncer les 10 finalistes du prix Women Building Peace Award inaugural. Ce prix reconnaît le rôle vital des femmes qui travaillent au service de la paix dans des pays fragiles ou en proie à des conflits. L’USIP annoncera la première récipiendaire du prix de 10 000 USD le 15 septembre au cours d’une cérémonie virtuelle.

L’USIP a reçu plus de 150 candidatures de femmes constructrices de la paix de 51 pays. Les 10 finalistes ont été sélectionnées par le Women Building Peace Council de l’USIP, un groupe de 18 membres expertes et leaders dans les domaines du genre et de la consolidation de la paix, pour leur engagement et leur leadership exemplaires en tant qu’agents de consolidation de la paix et leurs rôles clés dans la cessation et la prévention des conflits violents. Collectivement, elles représentent huit pays et un groupe intergénérationnel de constructrices de la paix.

« L’USIP est honoré d’utiliser notre plateforme pour amplifier les voix importantes et urgentes des femmes qui construisent la paix dans leurs communautés et leurs pays. Alors que nous luttons pour naviguer une crise mondiale et un monde de plus en plus complexe, ces 10 femmes se démarquent comme de courageuses porteuses d’espoir et de force. Nous espérons que ce prix mettra en lumière les contributions indélébiles des femmes constructrices de la paix partout dans le monde et inspirera les générations futures », a déclaré Nancy Lindborg, présidente et PDG de l’USIP .

Le prix Women Building Peace Award fait fond sur les 10 années de travail réalisées par l’USIP pour autonomiser les femmes, élever leur voix et soutenir leur rôle dans les processus de paix locaux et nationaux.

« Ce sont des femmes qui ont persévéré dans certaines des circonstances les plus pénibles. Ce sont des actrices inspirantes et des modèles extraordinaires de collaboration, de leadership, de courage et d’engagement », a déclaré Marcia Carlucci, co-présidente du conseil.

« Pendant cette période de COVID-19, alors que la communauté mondiale est confrontée à d’énormes perturbations, ce sont les femmes qui constituent la majorité des travailleurs de la santé, des enseignants et des soignants de première ligne. Ce moment illustre clairement le rôle vital que jouent les femmes dans la stabilisation, la guérison et la réponse aux besoins fondamentaux d’une société perturbée. Ce nouveau prix est pour ces femmes altruistes une reconnaissance bien méritée », a déclaré Megan Beyer, co-présidente du conseil.

Les 10 finalistes du prix 2020 Women Building Peace Award sont :

Ángela Maria Escobar (Colombie)

Asia Jamil (Pakistan)

Beata Mukarubuga (Rwanda)

Irene M. Santiago (Philippines)

Julienne Lusenge (République démocratique du Congo)

Odette Habonimana (Burundi)

Rita Martin Lopidia Abraham (Soudan du Sud)

Rosa Emilia Salamanca González (Colombie)

Tabassum Adnan (Pakistan)

Victoria Nyanjura (Ouganda)

Pour obtenir un complément d’information sur le prix, visiter www.usip.org/ womenbuildingpeace .