LeddarTech adopte un modèle d’affaires axé sur les logiciels de fusion de données et de perception pour l’industrie automobile

QUÉBEC, 11 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech®, chef de file dans les solutions de logiciels de fusion de données brutes et de perception pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD), est heureuse d’annoncer qu’elle adopte une stratégie d’affaires axée sur le développement de solutions logicielles pour l’industrie automobile.

Depuis plus d’une décennie, LeddarTech est à l’avant-garde du développement de technologies de détection destinées aux marchés de la mobilité et des véhicules à travers le monde. Depuis plusieurs années, l’entreprise a investi dans le développement et la commercialisation d’une solution unique et brevetée de fusion de données brutes et de perception. Cette solution est lauréate de plusieurs prix et distinctions et sera adoptée par plusieurs des principaux équipementiers et constructeurs automobiles.

La solution de fusion de données et de perception de LeddarTech, LeddarVision , est basée sur une technologie performante, évolutive, agnostique aux types de capteurs qui permet à l’industrie automobile d’atteindre des niveaux de performances de détection auparavant inatteignables. De plus, LeddarVision supporte tous les niveaux d’autonomie de la classification SAE, grâce une méthode algorithmique unique et brevetée. Cette méthode utilise l’intelligence artificielle et la vision par ordinateur afin de permettre la fusion de données brutes provenant de tous les types de capteurs tels que la caméra, le radar ou le LiDAR, intégrés dans les véhicules. Les logiciels de LeddarTech permettent de recréer un modèle environnemental en 3D pour le véhicule de très haute définition rendant possible la détection de très petits obstacles sur de longues distances. La solution de LeddarTech permet d’atteindre de meilleurs taux de détection que les solutions actuelles.

” Je suis heureux d’annoncer cette prochaine étape de l’évolution de LeddarTech en tant qu’acteur de premier plan pour les systèmes avancés d’aide à la conduite et à la conduite autonome. ” a déclaré M. Charles Boulanger, Chef de la Direction de LeddarTech. “Nous développons des logiciels complexes pour l’industrie automobile depuis plusieurs années, et notre solution est considérée comme la meilleure de l’industrie. Notre stratégie et nos développements nous ont conduit à offrir une solution unique et primée dans une industrie qui investit massivement pour résoudre les défis liés à l’accélération de l’adoption à grande échelle des systèmes avancés d’aide à la conduite et à la conduite autonome.” M. Boulanger a poursuivi : ” Les conclusions des analystes du marché et des clients confirment clairement que nous offrons une solution logicielle unique dont les équipementiers ont besoin pour améliorer les performances des systèmes ADAS & AD. ” M. Boulanger a déclaré : “Le besoin du marché pour une solution de fusion de capteurs et de perception facilement intégrable comprenant tous les avantages de LeddarVision n’a jamais été aussi grand, et notre offre technologique basée sur la fusion de données brutes résout un problème majeur pour nos clients.” M. Boulanger conclut : ” Nous sommes très bien positionnés pour capitaliser sur la transition de l’industrie vers des automobiles de plus en plus intelligentes et sécuritaires en étant une entreprise dédiée au développement et à la commercialisation de logiciels.”

Fondée en 2007, LeddarTech offre à l’industrie automobile des solutions logicielles complètes de fusion de données brutes et de perception de bout en bout permettant aux clients de résoudre des défis critiques dans l’ensemble de la chaîne de valeur.

La technologie logicielle de LeddarTech répondant aux normes automobile, LeddarVision , est une solution flexible, robuste et agnostique aux types de capteurs livrant des modèles environnementaux en 3D de très haute résolution. De plus, ce logiciel évolutif supporte tous les niveaux d’autonomie SAE grâce une méthode algorithmique unique et brevetée utilisant l’intelligence artificielle et la vision par ordinateur qui permet la fusion de données brutes provenant de tous types de capteurs tels que la caméra, le radar ou le LiDAR intégrés dans les véhicules. Les logiciels de LeddarTech permettent de recréer un modèle environnemental pour le véhicule en 3D de très haute définition rendant possible la détection de très petits obstacles sur de longues distances. La solution unique de LeddarTech permet d’atteindre de meilleurs taux de détection que les solutions actuelles.

Détentrice de plus de 140 brevets, LeddarTech est à l’origine de plusieurs innovations dans des applications de pointe pour l’industrie de l’automobile et la mobilité, améliorant les capacités des systèmes d’aide à la conduite et à la conduite autonome.

Des informations supplémentaires sur LeddarTech sont disponibles à l’adresse www.leddartech.com et sur LinkedIn, Twitter, Facebook and YouTube.

