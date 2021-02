LeddarTech annonce la nomination de Yann Delabrière au sein de son conseil d’administration

QUÉBEC, 03 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech®, chef de file de calibre mondial en technologie de détection pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD) de niveau 1 à 5, est heureuse d’annoncer la nomination de M. Yann Delabrière au sein de son conseil d’administration, renforçant ainsi encore davantage la diversité et la connaissance de l’industrie de ce dernier.

M. Delabrière possède plus de 30 ans d’expérience dans des postes de haute direction dans les secteurs de l’aérospatiale, de l’identité, de la sécurité et de l’automobile. M. Delabrière occupe actuellement le rôle d’administrateur indépendant de ST Microelectronics. Il occupe également actuellement le poste de président du conseil d’administration de IDEMIA, un leader mondial de la réalité augmentée, où il était précédemment président et chef de la direction. M. Delabrière est aussi administrateur référent indépendant chez Alstom S.A., un géant de l’industrie qui développe et commercialise des solutions intégrées constituant les fondements durables de l’avenir du transport.

L’expérience précédente détenue au niveau stratégique par M. Delabrière dans le secteur automobile comprend :

Faurecia : président et chef de la direction de Faurecia, un leader mondial de l’équipement automobile. Sous le leadership de M. Delabrière, l’organisation a connu une croissance spectaculaire, particulièrement en Amérique du Nord et en Asie, et a restauré sa rentabilité et sa capacité de génération de trésorerie.

PSA Peugeot Citroën : M. Delabrière a occupé le poste de directeur financier, ce qui l’a finalement conduit à rejoindre le comité exécutif nouvellement créé du Groupe. Parallèlement à son rôle de directeur financier, M. Delabrière est par la suite devenu président et chef de la direction de la division Crédits à la consommation de PSA.

Entre 1983 et 2018, M. Delabrière a également prêté son expérience de direction à l’industrie de l’aérospatiale, de l’identité et de la sécurité.

Zodiac Aerospace : conseiller auprès du conseil d’administration puis chef de la direction. Au cours de son mandat, M. Delabrière a procédé à la restructuration de l’entreprise puis supervisé sa vente au Groupe Safran en 2018.

Capgemini : a été administrateur indépendant et président du comité d’audit de l’entreprise.

Société Générale : administrateur indépendant.

Printemps : directeur financier du Groupe, spécialisé dans la vente au détail haut de gamme et maintenant connu sous le nom de Kering.

Coface : directeur financier pour l’Agence française de crédit à l’exportation, après un mandat à la Cour des comptes française et trois années au sein du ministère français du Commerce extérieur débutant en 1983.

« Le conseil d’administration de LeddarTech est très heureux d’accueillir Yann Delabrière dans l’équipe », a déclaré M. Michel Brûlé, président du conseil d’administration de LeddarTech. « Yann sera un formidable atout pour le conseil d’administration de l’organisation; son expérience en intelligence artificielle, en commerce extérieur, ainsi que dans les secteurs automobile et de la fabrication contribuera grandement à la croissance continue et au succès de LeddarTech », a conclu M. Brûlé.

« LeddarTech a suivi une trajectoire incroyable au cours de la dernière année, comprenant notamment deux acquisitions et l’engagement de plusieurs clients majeurs et partenaires stratégiques », a fait savoir Charles Boulanger, chef de la direction de LeddarTech. « Je suis particulièrement fier de l’entente à long terme intervenue avec OSRAM, annoncée publiquement le 20 janvier 2021, qui vise à fournir nos composants matériels et logiciels LiDAR de pointe pour les intégrer dans la plateforme LiDAR PERCEPT™ d’OSRAM. La connaissance étendue de l’industrie que Yann apporte à notre conseil d’administration renforce encore notre stratégie de croissance en tant que joueur clé dans le marché des solutions de détection pour les applications ADAS et AD », a conclu M. Boulanger.

Diplômé de l’École Normale Supérieure et de l’École Nationale d’Administration, M. Delabrière est titulaire d’un doctorat en mathématiques. Il est également chevalier de la Légion d’honneur et officier de l’ordre national du Mérite.

