LeddarTech Anuncia Nomeação de Carl-Peter Forster para seu Conselho Diretor

QUEBEC CITY, Jan. 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A LeddarTech ®, líder global em tecnologia de detecção de Nível 1-5, tem o prazer de anunciar a nomeação da Carl-Peter Forster para seu Conselho Diretor, ampliando ainda mais a diversidade e a experiência do Conselho.

Carl-Peter Forster é formado em economia pela Bonn University e em aviação e tecnologia espacial pela Technical University em Munique, Alemanha.

Carl-Peter tem uma vasta experiência de gestão sênior na indústria automotiva com marcas, incluindo BMW AG, em Munique, onde ocupou vários cargos no departamento, entre outros como Vice-Presidente. Ele também foi Diretor Executivo da BMW África do Sul, e membro do conselho da BMW AG, responsável pela fabricação global, até 2000. Entre 2001 e 2009, Carl-Peter foi Diretor Administrativo da Adam Opel AG, depois Presidente e CEO da General Motors Europe, e membro do Conselho de Estratégia Automotiva Global da GM. De 2010 a 2011, ele foi CEO do Grupo Tata Motors (que incluiu Jaguar Land Rover).

Desde 2013, Carl-Peter é consultor especial do Presidente do Grupo Geely, também ocupando cargos de diretoria no Grupo Volvo Cars em Gotemburgo (Suécia), Geely Automobile Holdings Ltd. (Hong Kong), bem como CEVT (centro de engenharia Geely em Gotemburgo) e Presidente da The London Electric Vehicle Company (anteriormente The London Taxi Company) até 2019. Além de atuar como membro do conselho da LeddarTech, Carl-Peter é atualmente Presidente da Chemring Plc, Presidente do Comitê de Acionistas da Hella KGaA e membro dos conselhos da IMI Plc, Babcock Plc, The Mobility House AG, Gordon Murray Design Ltd., Kinexon GmbH, Clear Motion Ltd., e Envisics Ltd.

“O Conselho Diretor da LeddarTech tem o prazer de receber Carl-Peter Forster na equipe da LeddarTech”, afirmou Michel Brûlé, presidente do Conselho da LeddarTech. “Carl-Peter traz consigo uma vasta experiência como líder da indústria em algumas das maiores empresas automotivas do mundo. A vasta experiência de Carl-Peter na indústria automotiva, bem como em empresas de tecnologia ADAS e AD será um tremendo trunfo para a LeddarTech “, concluiu o Sr. Brûlé.

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech é líder em plataformas de detecção ambiental para veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao motorista. Fundada em 2007, a LeddarTech evoluiu, tornando-se uma empresa abrangente de sensoriamento ambiental completo, permitindo que os clientes resolvam desafios essenciais de sensoriamento e percepção em toda a cadeia de valor dos segmentos do mercado automotivo e de mobilidade. Com sua plataforma de percepção e fusão de sensores LeddarVision™ e sua solução de desenvolvimento LiDAR rentável, escalonável e versátil para LiDARs de estado sólido de grau automotivo com base na LeddarEngine™, a LeddarTech permite que integradores de sistemas automotivos de Nível 1-2 possam desenvolver soluções de detecção de pilha completa para nível de autonomia 1 a 5. Essas soluções são implantadas ativamente em shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega, cidades/fábricas inteligentes, e aplicativos robotaxi. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto automotivos e de mobilidade avançadas, com mais de 95 tecnologias ADAS aprimoradas patenteadas (concedidas ou pendentes), e capacidade de condução autônoma.

Contato:

Daniel Aitken, Vice-Presidente, Gestão Global de Marketing, Comunicações e Produtos, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 ramal. 232

[email protected]

