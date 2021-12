A LeddarTech convida os fabricantes LiDAR, fornecedores de níveis 1 e 2, integradores de sistemas e OEMs automotivos para descobrir o que há de mais recente em tecnologias de detecção e percepção ADAS e AD no estande 7061, de 5 a 8 de janeiro na CES

QUEBEC, Dec. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A LeddarTech®, líder global em tecnologia de detecção ADAS e AD mais flexível, potente e precisa, tem o prazer de anunciar sua participação em cinco locais na CES Las Vegas, de 5 a 8 de janeiro de 2022. O local da LeddarTech Showcase demonstrará quatro novas soluções de ponta que permitem que OEMs, fornecedores de níveis 1 e 2, integradores de sistemas e fabricantes LiDAR resolvam desafios essenciais de detecção e percepção ADAS e AD em toda a cadeia de valor dos mercados de veículos automotivos, de mobilidade e off-road. Além disso, a LeddarTech estará presente em outros quatro locais de Parceiros de Ecossistemas.

Lançamento da LeddarTech Showcase (Estande #7061, LVCC West Hall)

O tema do estande da LeddarTech na CES (#7061) é “Solução de Desafios Essenciais de Detecção e Percepção em ADAS e AD.” O estande, localizado no novo LVCC West Hall, no coração da seção de Tecnologia de Transportes/Veículos, contará com tecnologias e soluções inovadoras.

A LeddarTech recebe os representantes da CES e apresenta soluções em primeira mão que tratam de problemas críticos enfrentados pelos clientes:

Descubra os benefícios da fusão de dados brutos com aLeddarVision™

Uma solução abrangente de fusão e percepção de sensor aberto para ADAS de veículos industriais automotivos e off-road e aplicativos de direção autônoma L2-L5. Maximize o desempenho LiDAR com o LeddarSteer™ DBSDUm dispositivo de direção de feixe digital (DBSD) de grau automotivo escalonável, adaptável e confiável para fabricantes LiDAR e desenvolvedores de sistemas de visão aumenta o alcance e a resolução enquanto otimiza custos e fatores de forma. Explore uma solução de desenvolvimento LiDAR que reduz riscos, custos e tempo, agilizando o tempo de colocação no mercado com o LiDAR XLRator™

Uma plataforma de desenvolvimento LiDAR versátil e solução de design de referência para automóveis. O XLRator é alimentado pelo LeddarEngine (SoC e software de processamento de sinal) e componentes essenciais de colaboradores de desenvolvimento, ams OSRAM, STMicroelectronics e TE First Sensor que permitem aos fabricantes LiDAR e integradores de sistema de níveis 1 e 2 desenvolver sensores LiDAR de grau automotivo atendendo aos requisitos específicos de OEMs. A plataforma XLRator também integra o LeddarSteer DBSD. Perceba os benefícios da ferramenta de simulação LeddarEcho™ na redução do tempo de desenvolvimento

Um aplicativo de software de simulação de sensor SiL para desenvolvedores e integradores de sistema ADAS/AD que modela várias arquiteturas e componentes de sensores para desenvolver projetos LiDAR ideais e validar o desempenho resultante em casos de uso de aplicativos específicos.

Além disso, visite a LeddarTech nos locais de seus Parceiros de Ecossistema:

A dSPACE (Estande #3555, LVCC West Hall), empresa cujas soluções vêm, há décadas, acelerando o desenvolvimento de tecnologia inovadora de veículos, hospedará a LeddarTech na demonstração das ferramentas e modelos de simulação de alta precisão LeddarEcho criados para ajudar e intensificar de maneira significativa o desenvolvimento e a validação de sensores LiDAR com base na LeddarEngine e nos respectivos sistemas ADAS e AD.

A Canadian Automotive Parts and Manufacturers’ Association (APMA) (Estande #6367, LVCC West Hall) Canadian Automotive Parts and Manufacturers Association (APMA) é a associação nacional do Canadá que representa os fabricantes OEM de peças, equipamentos, ferramentas, suprimentos e serviços de tecnologia avançada para a indústria automotiva de todo o mundo. A LeddarTech tem orgulho em fazer parte da associação como colaborador técnico na iniciativa referente a veículos autônomos “Project Arrow”.

Governo de Quebec – Investissement Québec (Estande #51827, The Venetian Expo, 2o andar, 201 Sands Avenue, Las Vegas) é o parceiro ideal para empresas internacionais que desejam se instalar em Quebec. Além disso, oferece apoio às empresas locais para que possam acessar e expandir seus negócios para mercados inovadores. A LeddarTech tem orgulho de ser um de seus representantes em sua missão comercial na CES. A empresa destacará suas soluções de sensores para aplicativos ITS e de mobilidade.

Marque uma reunião com a LeddarTech na CES:

A LeddarTech contará com representantes de todas as divisões disponíveis. Você está convidado a marcar uma reunião AQUI para demonstrações de produtos, entrevistas na mídia, discussões com analistas da indústria ou investidores, perguntas sobre como ingressar no Ecossistema Leddar ™ ou para saber mais sobre as incríveis oportunidades de carreira existentes. A equipe estará lá para recebê-lo no estande ou se encontrar com você – somente com hora marcada – no LeddarTech business lounge #W318 – LVCC West Hall – Nível 3.

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech fornece a tecnologia de detecção mais flexível, robusta e precisa para sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) e direção autônoma (AD). A LeddarTech permite que os clientes resolvam desafios ambientais essenciais de detecção, fusão e percepção em toda a cadeia de valor. A empresa oferece soluções econômicas e escaláveis, como LeddarVision™, uma plataforma de fusão e percepção de sensores de dados brutos que gera um modelo ambiental 3D abrangente com suporte a múltiplos sensores para configurações de câmera, radar e LiDAR. A LeddarTech dá suporte aos fabricantes LiDAR e integradores de sistemas automotivos de Nível 1-2 com o LeddarSteer™, um dispositivo de direção de feixe digital, e a solução de desenvolvimento LiDAR XLRator para desenvolvimento LiDAR de estado sólido de grau automotivo com base na LeddarEngine™, e componentes principais de parceiros globais de semicondutores. A LeddarTech é responsável por muitas inovações avançadas de detecção remota, com mais de 100 tecnologias patenteadas (concedidas ou pendentes) ADAS aprimoradas e capacidade de condução autônoma.

Para mais informações sobre a LeddarTech, visite www.leddartech.com, LinkedIn, Twitter, Facebook, e YouTube.

Contato:

Daniel Aitken, Vice-Presidente, Gestão Global de Marketing, Comunicações e Produtos, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 ramal 232

daniel.aitken@leddartech.com

Os logotipos Leddar, LeddarTech, LeddarSteer, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, LeddarEcho, VAYADrive, VayaVision, XLRator e afins são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da LeddarTech Inc. e suas subsidiárias. Todas as outras marcas e nomes de produtos são ou podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais registradas usadas para identificar produtos ou serviços de seus respectivos proprietários.