QUEBEC CITY, Nov. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A LeddarTech ®, líder global em tecnologia de detecção ADAS e AD mais flexível, potente e precisa, tem o prazer de anunciar sua participação como anfitriã e coapresentadora de vários eventos. Esses eventos irão apresentar as plataformas de tecnologia abrangentes da LeddarTech que viabilizam que os clientes possam resolver desafios essenciais de sensoriamento e percepção em toda a cadeia de valor do mercado automotivo, mobilidade e off-road. Dentre as soluções está incluída a plataforma de percepção e fusão de sensores LeddarVision ™ para Tier 1s e OEMs, e a solução para desenvolvimento LiDAR XLRator rentável e escalonável com base na tecnologia LeddarEngine ™ patenteada desenvolvida para os fabricantes de LiDAR e de Tier 1-2.

2 de dezembro de 2021: The Autonomous , uma organização global exclusiva para empresas de tecnologia associadas comprometidas em trabalhar em conjunto na formação do futuro da condução autônoma, hospeda a LeddarTech neste evento virtual exclusivo:

“Reimaginando a Autonomia: Uma Abordagem de Plataforma”

Um grupo de parceiros excepcionais se reunirá para avaliar o cenário ADAS e AD, os desafios, e as tecnologias emergentes que estão posicionadas para resolver esses desafios. Este evento contará com palestras, discussões em painel e uma sessão de mesa redonda de análise profunda.

Apresentadores:

Frantz Saintellemy, Presidente e COO da LeddarTech

Marco Angelici, Diretor da Unidade de Micro Atuadores MEMS da STMicroelectronics

Thomas Brandes, Gerente Sênior de Marketing de Lasers Visíveis e RI do ams OSRAM Group

Eric Hoarau, Dirigente de Parcerias Automotivas Estratégicas da Flex

Inscreva-se para ingressos limitados para este evento virtual aqui .

6 de dezembro de 2021: All About Circuits , líder em mídia tecnológica, hospeda a LeddarTech e a Omni Design em um webinar global:

“Os LiDARs de Estado Sólido estão prontos para implantação em massa no mercado?”

A LeddarTech e a Omni Design estão colaborando para atender a esse requisito do mercado para permitir a produção em massa de produtos LiDAR de estado sólido que atendam aos rigorosos requisitos automotivos e forneçam desempenho excepcional, custo e consumo de energia significativamente menores, permitindo um fator de forma menor e um tempo de comercialização mais rápido.

Apresentadores:

Pierre Olivier, Diretor de Tecnologia da LeddarTech

Dr. Manar El-Chammas, Vice-Presidente de Engenharia da Omni Design Technologies

Pierre e Manar compartilharão a sinergia das soluções das duas empresas e falarão como elas trabalham em colaboração, sobre os benefícios sinérgicos para os fabricantes LiDAR e fornecedores Tier 1, e sobre o mapa para uma colaboração.

Inscreva-se para este evento virtual aqui .

9 de dezembro de 2021: A Reuters Events , uma divisão da organização internacional de notícias Reuters, sediará a LeddarTech neste evento global:

“Soluções de Fusão e Percepção de Sensores para Aplicações Críticas ADAS e AD”

Neste workshop prático exclusivo, a LeddarTech e seus convidados explicarão por que o software de percepção é um facilitador e acelerador crucial para ADAS e AD no Nível 1-5. Embora a percepção continue a ser um grande desafio para as montadoras com o avanço para os próximos níveis de autonomia, este workshop falará como o software de fusão e percepção de dados brutos pode acelerar esse avanço em mais de três anos.

Apresentadores:

Pierre Olivier, Diretor de Tecnologia da LeddarTech

Stav Yoffe, Gerente de Produto Sênior, Fusão de Sensor da LeddarTech

Inscreva-se para ingressos limitados para este evento virtual aqui .

Para uma lista completa dos próximos eventos presenciais e virtuais da LeddarTech, incluindo CES 2022, visite leddartech.com/events .

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech fornece a tecnologia de detecção ADAS e AD mais flexível, potente e precisa para veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao motorista. Fundada em 2007, a LeddarTech evoluiu, tornando-se uma empresa abrangente de sensoriamento ambiental completo, permitindo que os clientes resolvam desafios essenciais de sensoriamento, fusão e percepção em toda a cadeia de valor. A empresa oferece soluções econômicas e escaláveis, como LeddarVision™, uma plataforma de fusão e percepção de sensores de dados brutos que gera um modelo ambiental 3D abrangente com suporte a múltiplos sensores para configurações de câmera, radar e LiDAR. É escalável para dar suporte a todos os níveis de automação do veículo. Além disso, a LeddarTech dá suporte aos fabricantes LiDAR e integradores de sistemas automotivos de Nível 1-2 com o LeddarSteer™, um dispositivo de direção de feixe digital, e a solução de desenvolvimento LiDAR XLRator para desenvolvimento LiDAR de estado sólido de grau automotivo com base na LeddarEngine™, e componentes principais de parceiros globais de semicondutores. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto automotivos e de mobilidade avançadas, com mais de 100 tecnologias ADAS aprimoradas patenteadas (concedidas ou pendentes), e capacidade de condução autônoma.

Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.leddartech.com , LinkedIn , Twitter , Facebook e YouTube .

