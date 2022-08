LeddarTech Apresenta sua Tecnologia de Fusão e Percepção de Dados Brutos em Eventos ADAS e AD Automotivos na China e EUA

QUEBEC CITY, Quebec, Aug. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A LeddarTech ®, líder global em tecnologia de detecção ADAS e AD mais flexível, robusta e precisa, tem o prazer de anunciar uma série de eventos na China e nos Estados Unidos focados em apresentar sua mais nova tecnologia LeddarVision , uma solução única de fusão e percepção de dados brutos.

A LeddarTech usa a fusão de dados brutos para detectar obstáculos muito pequenos na estrada com melhores taxas de detecção e menos alarmes falsos do que as soluções legadas de “fusão de objetos”. Além disso, obstáculos não classificados também são detectados, proporcionando uma camada adicional de segurança ao veículo.

A LeddarVision é uma solução de grau automático flexível, robusta, econômica, independente de sensores e escalável que oferece modelos ambientais 3D altamente precisos. Além disso, o software é compatível com todos os níveis de autonomia SAE com a aplicação de algoritmos de IA e visão computacional para fundir dados brutos de sensores empregados em aplicativos L2-L5.

12 th New Energy Vehicle International Forum 2022 – 18-19 de agosto – Suzhou, China

A 12a edição desta conferência e exposição sobre novas tecnologias e design de veículos reúne centenas de VIPs e participantes da indústria de alta qualidade de mais de 15 países e mais de 50 palestrantes conceituados.

LeddarTech apresenta “Solving Key ADAS/AD Perception Challenges — Raw Data Fusion and Perception Technology.”

Quando: 18 de agosto de 2022, 12h-12h30 CST (horário padrão da China).

Onde: Shangri-La Hotel, Suzhou, China.

ADAS & Autonomous Vehicle Technology Expo and Conference – 7 – 8 de setembro – San Jose, EUA

Esta nova exposição de tecnologia ADAS e AV apresenta produtos e soluções para desenvolvimento e fabricação de veículos conectados de última geração e totalmente autônomos.

Vitrine LeddarVision (estande #1052): Engenheiros de Israel e da América do Norte demonstrarão como a tecnologia de fusão de dados brutos simplifica conjuntos de sensores complexos e elimina a dependência de hardware, para fornecer aos clientes a flexibilidade de escalar e fornecer rapidamente mais desempenho de ADAS e AD.

Quando: 7-8 de setembro de 2022.

Onde: San Jose McEnery Convention Center, San Jose, EUA.

Estande: 1052

Sobre a LeddarTech

Fundada em 2007, a LeddarTech é uma empresa abrangente de sensoriamento ambiental completo, que viabiliza que os clientes resolvam desafios essenciais de sensoriamento, fusão e percepção em toda a cadeia de valor. A LeddarTech fornece soluções de percepção escaláveis econômicas de Nível 2 ADAS ao Nível 5 de plena autonomia com LeddarVision , uma plataforma de fusão e percepção de sensores de dados brutos que gera um modelo ambiental 3D abrangente a partir de uma variedade de tipos e configurações de sensores. A LeddarTech também dá suporte aos fabricantes LiDAR e aos fornecedores automotivos de Nível 1-2 com os principais blocos de construção de tecnologia, como a direção de feixe digital LeddarSteer e LeddarEngine , que é construído com base na tecnologia Leddar da LeddarTech, empregando técnicas patenteadas de aquisição e processamento de sinal para gerar um sinal de retorno mais rico e limpo a um custo menor. O LeddarEngine compreende um LiDAR SoC altamente integrado e escalável e uma combinação de software que permite que os desenvolvedores LiDAR e os fornecedores automotivos de Nível 1-2 projetem suas próprias soluções LiDAR. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto automotivos e de mobilidade avançadas, com mais de 120 tecnologias ADAS aprimoradas patenteadas (concedidas ou pendentes), e capacidade de condução autônoma.

Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.leddartech.com , LinkedIn , Twitter , Facebook e YouTube .

