LeddarTech Conquista Primeiro Lugar da Tech.AD USA na Categoria Sensor e Percepção com Seu Software LeddarVision ADAS e AD

QUEBEC CITY, Nov. 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A LeddarTech®, líder global no fornecimento da tecnologia de software ADAS e AD mais flexível, robusta e precisa, tem o prazer de anunciar que sua solução de fusão e percepção de sensores de baixo nível LeddarVision recebeu o altamente cobiçado prêmio Sensor Perception da Tech.AD USA em 14 de novembro de 2022, em Detroit. Este evento, a principal plataforma de intercâmbio de conhecimento da América do Norte, reúne os principais stakeholders com papel ativo no cenário da automação de veículos. De todos os projetos os nove melhores foram escolhidos por um júri internacional de peritos para a rodada final que abrange três categorias distintas.

O LeddarCar , o veículo de demonstração ao vivo da LeddarTech em estrada equipado com o software LeddarVision esteve presente no evento. A LeddarVision é uma solução de alto desempenho e independente de sensores que oferece modelos ambientais 3D altamente precisos que permitem autonomia de Nível 2-5. Durante o evento, experts técnicos da LeddarTech demonstraram como a tecnologia de fusão de baixo nível simplifica conjuntos de sensores complexos e elimina a dependência de hardware, para fornecer aos clientes a flexibilidade de escalar e fornecer rapidamente mais desempenho de ADAS e AD.

“Os vencedores estabeleceram um novo padrão para inovação e tecnologia criativa dentro da indústria de condução autônoma”, disse Davina Thalmann, Produtora da Tech.AD USA 2022. “Este prêmio é um testemunho da habilidade, engenhosidade e visão dos criadores. É um privilégio poder apresentar o futuro em tempo real”, ela acrescentou.

“Este prêmio é mais um reconhecimento internacional dos nossos pares que a LeddarTech recebe pela nossa solução de software de percepção e fusão de sensores”, disse Charles Boulanger, CEO da LeddarTech. “Este ano, a nossa tecnologia LeddarVision também foi reconhecida pela Volkswagen Group Innovation Tel Aviv 2022 Konnect e CARIAD Startup Challenge, bem como pela Shenzhen Automotive Electronics Industry Association”, continuou Boulanger. “Também tenho muito orgulho dos prêmios corporativos que tivemos o privilégio de receber, como uma das” Empresas de Crescimento Mais Rápido do Ano de 2022″ pelo comitê CEO Views e a nomeação de “uma das Empresas de Maior Crescimento do Canadá” pelo Report on Business da Globe and Mail. Os prêmios são um reconhecimento das nossas equipes em todo o mundo que estão empenhadas em desenvolver soluções que aumentem a segurança e apoiem nossos clientes com integridade e paixão”, ele concluiu.

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech, uma empresa global de software fundada em 2007, desenvolve e fornece soluções abrangentes de percepção que permitem a implantação de ADAS e aplicativos de condução autônoma. O software de nível automotivo da LeddarTech aplica algoritmos de IA e visão computacional para gerar modelos 3D altamente precisos do ambiente, permitindo uma melhor tomada de decisão e navegação mais segura. Esta tecnologia de alto desempenho, escalonável e econômica é aproveitada pelos OEMs e fornecedores de Nível 1-2 para a implementação eficiente de soluções de veículos automotivos e off-road.

A LeddarTech é responsável por várias inovações de sensor remoto, com mais de 140 patentes concedidas ou solicitadas que aprimoram os recursos de ADAS e AD. A percepção confiável é fundamental para tornar a mobilidade global mais segura, eficiente, sustentável e acessível: é isso que leva a LeddarTech a se tornar a solução de software de fusão e percepção de sensores mais amplamente adotada.

