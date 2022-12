LeddarTech présentera au CES 2023 ses nouveaux produits de fusion de données de capteurs et de perception et son logiciel LeddarVision, primé à l’événement, du 5 au 8 janvier à Las Vegas

Prix de l’innovation CES 2023

QUÉBEC, 13 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech®, chef de file de calibre mondial dans les technologies logicielles pour systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD), est heureuse d’annoncer sa participation au CES 2023, qui se tiendra du 5 au 8 janvier à Las Vegas, où elle présentera son logiciel de classe automobile visant les applications ADAS et AD au stand 5475, LVCC Hall ouest.

Le thème du kiosque de LeddarTech sera : « Accélérer le déploiement de systèmes ADAS plus sûrs grâce aux logiciels de fusion de bas niveau des données de capteurs et de perception à haute performance ».

Rendez-vous au stand d’exposition de LeddarTech pour :

ASSISTER AU LANCEMENT D’UN NOUVEAU PRODUIT : la famille de solutions à vue frontale LVF de LeddarTech pour applications ADAS de niveau 2-2+

La famille de produits LVF est une suite logicielle complète de fusion et perception à vue frontale, flexible et modulaire, qui prend en charge les applications ADAS de niveau 2/2+ d’entrée de gamme à avancées pour l’aide à la conduite sur autoroute et les applications NCAP/GSR. La famille de produits LVF procure des fonctionnalités et des performances de haut niveau à un coût minimal en termes d’architecture matérielle.

LVF-E est une solution de fusion et perception à vue frontale qui vise les applications ADAS de niveau 2/2+ d’entrée de gamme pour l’aide à la conduite sur autoroute et répondant aux exigences de sécurité 5 étoiles NCAP 2025 et GSR 2022.

LVF-H est la suite logicielle premium de fusion et perception de la famille LVF et supporte une configuration de capteurs plus étendue.

FAIRE L’EXPÉRIENCE de démonstrations virtuelles interactives du logiciel de fusion de bas niveau des données de capteurs et de perception LeddarVision, figurant parmi les lauréats du Prix de l’innovation CES 2023

LeddarVision est une solution de fusion de bas niveau des données de capteurs et de perception destinée aux systèmes ADAS pour l’automobile et les véhicules industriels hors route ainsi qu’aux applications de conduite autonome de niveau 2 à 5. Diverses démonstrations expliqueront comment la solution LeddarVision surclasse les autres solutions dévolues aux applications ADAS et AD. La technologie LeddarVision s’est récemment distinguée en recevant le premier prix de la catégorie « Détection et perception » lors de l’événement Tech.AD USA le mois dernier à Détroit. Plus tôt en 2022, elle a également a été primée par Volkswagen Group Innovation au Tel Aviv 2022 Konnect & CARIAD Startup Challenge et par la Shenzhen Automotive Electronics Industry Association.

VIVRE UNE DÉMONSTRATION en temps réel de la LeddarCar : les délégués représentant les fournisseurs automobiles de rang 1-2 et les équipementiers sont invités à réserver une démonstration sur route, dans un environnement réel, de notre technologie logicielle de fusion de bas niveau des données de capteurs et de perception LeddarVision. Les places sont limitées, donc réservez votre démo LeddarCar sur route dès maintenant.

Les délégués CES sont invités à planifier un rendez-vous à notre kiosque dans l’une des deux salles de réunion pour une démonstration de produit ou un entretien pour les médias, analystes de l’industrie ou investisseurs.

« CES 2023 est le forum idéal pour permettre à LeddarTech de présenter ses solutions et produits logiciels de bas niveau de fusion des données de capteurs et de perception, tout à fait uniques et plusieurs fois primés, visant les applications ADAS et AD », a déclaré M. Charles Boulanger, chef de la direction de LeddarTech. « Je m’attends à ce que les fournisseurs automobiles de rang 1-2 et les équipementiers soient impressionnés par notre technologie qui change la donne dans l’industrie », a-t-il ajouté.

À propos de LeddarTech

LeddarTech, une entreprise mondiale de logiciels fondée en 2007, développe et propose des solutions de perception complètes qui permettent le déploiement d’applications ADAS et de conduite autonome. Le logiciel de classe automobile de LeddarTech applique l’intelligence artificielle et des algorithmes de vision numérique afin de générer des modèles 3D précis de l’environnement, pour une meilleure prise de décision et une navigation plus sûre. Cette technologie performante, évolutive et économique permet la mise en œuvre efficace de solutions pour véhicules automobiles et hors route par les équipementiers et fournisseurs de rang 1 et 2.

Détentrice de plus de 140 brevets accordés ou déposés, l’entreprise a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection et qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome. Une technologie de perception fiable est essentielle pour rendre la mobilité plus sûre, efficace, durable et abordable : c’est ce qui motive LeddarTech à devenir la solution logicielle de fusion de données de capteurs et de perception la plus largement adoptée.

Renseignements complémentaires disponibles sur www.leddartech.com et sur LinkedIn, Twitter, Facebook et YouTube.

