LeddarTech reçoit deux prix prestigieux pour sa plateforme de fusion de données brutes de capteurs et de perception touchant les systèmes ADAS et AD

QUÉBEC, 31 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech®, chef de file de calibre mondial en technologie de détection précise, robuste et polyvalente pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD), est fière d’annoncer qu’elle a reçu deux prix récompensant sa plateforme de fusion de données de capteurs et de perception LeddarVision , une solution de classe automobile adaptable, robuste, économique, indépendante des capteurs et évolutive qui fournit des modèles environnementaux 3D haute précision. En outre, le logiciel supporte tous les niveaux d’autonomie de la classification SAE en appliquant l’intelligence artificielle et des algorithmes de vision artificielle afin de fusionner les données brutes des capteurs utilisés dans les applications pour véhicules autonomes sur route et hors route de niveau 2 à 5.

Tel Aviv, Israël, mai 2022 – La technologie de fusion de données de capteurs et de perception de LeddarTech se voit décerner un prix en argent par Volkswagen Group Innovation au « Tel Aviv 2022 Konnect & CARIAD Startup Challenge »

« Nous avons été impressionnés par l’argumentaire professionnel de LeddarTech et la preuve de concept qu’ils proposaient », a expliqué Jan Zawadzki, responsable du département Intelligence artificielle chez CARIAD. « Nous avons été intrigués par leurs capacités techniques, qui cadrent avec notre stratégie générale en matière de systèmes avancés d’aide à la conduite, et nous avons hâte de réaliser une preuve de concept visant la sécurité en matière d’intelligence artificielle avec leur produit », a conclu M. Zawadzki.

LeddarTech a été sélectionnée lors de la phase finale du concours après que Konnect, le Centre d’innovation ouvert du groupe Volkswagen, et les juges de l’unité Véhicules commerciaux de VW, eurent évalué une trentaine d’entreprises émergentes israéliennes.

CARIAD est responsable de bâtir l’infrastructure technologique la plus évoluée de l’industrie automobile dans le but de créer une nouvelle expérience automobile et d’accélérer l’innovation au sein du groupe Volkswagen afin de faire de la voiture un compagnon de mobilité durable, sûr et parfaitement connecté dans un monde numérique.

Shenzhen, Chine, 13 août 2022 – La Shenzhen Automotive Electronics Industry Association récompense LeddarTech avec le Prix de la science et de la technologie de l’électronique pour LeddarVision dans la catégorie « Produit innovant d’exception »

LeddarTech a reçu ce prix pour sa technologie de fusion de données brutes de capteurs et de perception hautement innovante qui améliore la sécurité des systèmes ADAS et AD par rapport à la technologie de fusion de données de niveau objet traditionnelle. Cette solution, inédite dans l’industrie, indépendante des capteurs et évolutive, permet aux clients de développer sur une même plateforme des systèmes qui atteignent les niveaux d’autonomie les plus élevés. Cet engagement vis-à-vis d’une solution logicielle de fusion de données de capteurs et de perception plus sûre et plus axée sur le client caractérise LeddarTech, ce qui lui a valu d’être sélectionnée pour ce prix prestigieux.

La Shenzhen Automotive Electronics Industry Association a été fondée en 2010 en tant qu’organisme à but non lucratif et compte plus de 500 membres, qui représentent des entreprises de l’électronique automobile et des technologies connexes à travers la Chine. Le prix récompense la recherche scientifique et l’innovation technologique dans l’industrie de l’électronique automobile. Les entreprises lauréates ont été désignées après que des juges chevronnés de l’industrie automobile et des experts en R&D des principales entreprises automobiles nationales eurent évalué plus de 250 produits.

« La reconnaissance de notre technologie par ces deux organisations met en évidence le savoir-faire et les défis des équipes d’ingénieurs en fusion de données de capteurs et perception dirigées par notre centre de R&D en Israël et nos employés ailleurs dans le monde qui appuient ces efforts », a déclaré M. Charles Boulanger, chef de la direction de LeddarTech. « Ces prix sont très appréciés et témoignent de ce qui nous différencie dans l’industrie, notre engagement à l’égard de partenariats “gagnant-gagnant” et, par-dessus tout, notre mission de permettre l’avènement de produits ADAS et AD qui améliorent la sécurité ainsi que la qualité de vie des automobilistes et du grand public », a conclu M. Boulanger.

