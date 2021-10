Les algues : une solution modèle pour lutter contre le changement climatique

THUWAL, Arabie saoudite, 07 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Les algues, ou mauvaises herbes marines, peuvent être une nuisance, comme leur nom le suggère. Elles souillent les belles plages. Elles flottent de haut en bas dans les vagues, formant des amas inesthétiques. Et elles se collent aux nageurs peu méfiants souhaitant profiter de leur baignade. Mais malgré leur réputation auprès de certains baigneurs, les algues pourraient être l’un des outils les plus puissants dont nous disposons pour sauver la planète des changements climatiques causés par l’homme tout en fournissant une voie vers la réalisation de bon nombre des Objectifs de développement durable de l’ONU.

Les chercheurs de la KAUST et de l’université d’Aarhus pensent que les algues sont une solution modèle au changement climatique, à la perte de biodiversité, au chômage, à la famine et aux dommages environnementaux. Dans un article publié dans Nature Sustainability, les co-auteurs soulignent comment la culture et l’utilisation des algues en tant que technologie de captage du carbone, générateur d’emplois et de recettes fiscales et source alimentaire, peuvent aider à protéger et restaurer notre planète.

« Notre recherche consolide l’élevage des algues en tant que fondement d’un avenir durable », a déclaré le professeur Carlos Duarte, auteur principal de l’étude. « Elles sont évolutives, avec un potentiel de multiplication par 2 000, elles génèrent des produits précieux tout en contribuant à la séquestration du carbone en aval de l’exploitation, elles produisent des combustibles durables et elles remplacent les produits à forte intensité de carbone, fournissant ainsi une variété de contributions à l’action climatique. En se développant en mer, les algues forment un écosystème qui offre de multiples avantages au milieu marin. »

Les auteurs pensent que la culture et l’utilisation d’algues appuieront directement six des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et indirectement plusieurs autres. Parvenir à l’éradication de la famine, soutenir une bonne santé, rendre l’énergie propre abordable, ainsi que soutenir l’innovation industrielle, l’action climatique et la conservation des océans, sont autant de résultats de la culture d’algues. Non seulement le climat de la plante est positif, rentable et comestible, mais il promet de nourrir et d’employer des millions de personnes tout en préservant la planète et en favorisant la réduction de la pauvreté et l’égalité des sexes.

« Les algues fournissent des matériaux merveilleux pour une variété d’applications, sur la base de leur incroyable diversité, car certaines sont aussi éloignées sur le plan génomique que les champignons et les éléphants. Cette diversité génomique fournit une source phénoménale de nouveaux matériaux dans une variété d’industries, de la nourriture aux carburants et plastiques », a déclaré M. Duarte.

Pour faire court, selon lui, la culture des algues doit être considérablement augmentée. Ce discours pourrait bien sûr rencontrer des obstacles dans les législatures du monde entier, car les réglementations occidentales, où l’élevage des algues ne fait que commencer, ne sont pas favorables à l’aquaculture des algues. Le document décrit en termes généraux les objections qui pourraient être soulevées et les traite tour à tour.

« Comme l’élevage d’algues est une nouvelle industrie dans les nations occidentales, les cadres réglementaires existants ne facilitent pas son développement. Dans certaines nations, il est plus facile d’obtenir une concession pour l’extraction de pétrole et de gaz marins que pour une ferme d’algues. Créer un environnement réglementaire plus convivial qui encourage, plutôt que décourage, l’élevage d’algues sera essentiel pour réaliser son potentiel. »

« Actuellement, l’élevage des algues occupe environ 2 000 kilomètres carrés de terres, par rapport à environ 60 millions de kilomètres carrés de systèmes de production alimentaire. Nous estimons qu’environ 4 millions de kilomètres carrés d’océan peuvent soutenir l’aquaculture des algues tout en produisant des impacts positifs sur le milieu marin. Au cours de la montée en puissance jusqu’à la COP26, nous considérons que la mise à l’échelle de l’élevage des algues peut jouer un rôle important dans l’approche régénérative de nos océans, offrant une action climatique tout en réduisant la faim et la pauvreté », a déclaré M. Duarte.

« L’utilisation d’algues dans une bioraffinerie opérant en chaîne en extrayant les biomolécules de manière séquentielle offre une voie pour maximiser la valeur de la biomasse et rendre l’élevage des algues rentable, même dans les pays occidentaux où les coûts sont plus élevés », a déclaré Annette Bruhn, chercheuse principale de l’université d’Aarhus. « La promotion d’une culture durable des algues en tant que technologie de captage et d’utilisation des émissions soutenant la bioéconomie circulaire appelle à une approche multisectorielle pour résoudre les défis sociétaux. Nous avons besoin d’une révolution de la façon traditionnelle de penser le climat, l’environnement et la fourniture de ressources dans chaque secteur et nous avons besoin de partenariats entre la science, l’industrie et les autorités. »

À propos de la KAUST

La King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) fait progresser la science et la technologie grâce à une recherche distinctive et collaborative intégrée à l’enseignement supérieur. Située sur la côte de la mer Rouge en Arabie saoudite, la KAUST mène des recherches pilotées par la curiosité et axées sur des objectifs pour relever les défis mondiaux liés à l’alimentation, à l’eau, à l’énergie et à l’environnement.

Créée en 2009, la KAUST est un catalyseur pour l’innovation, le développement économique et la prospérité sociale en Arabie saoudite et dans le monde. L’université éduque et forme actuellement des étudiants en master et en doctorat, soutenus par une communauté universitaire de professeurs, de boursiers postdoctoraux et de scientifiques dans la recherche. Avec des individus de plus de 100 nationalités travaillant et vivant à la KAUST, l’université réunit des personnes et des idées du monde entier.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur kaust.edu.sa.

À propos d’Aarhus

L’université d’Aarhus parvient à l’excellence en matière de recherche et d’éducation depuis 1928. Comptant parmi les 100 meilleures universités avec plus de 50 cursus de masters et licences en anglais, l’université d’Aarhus est une université de premier plan à l’échelle planétaire avec un fort engagement dans la résolution des défis sociétaux au niveau local et mondial.

Le département de Bioscience assure l’enseignement, la recherche et le conseil dans tous les aspects de la vie, des bactéries aux baleines, des gènes aux écosystèmes et de la recherche fondamentale à la biologie appliquée dans la gestion de la nature et la biotechnologie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://international.au. dk/

