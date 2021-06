Les émissions pour enfants très populaires de Moonbug Entertainment arrivent sur la BBC

LONDRES, 10 juin 2021 /PRNewswire/ — Moonbug Entertainment Ltd., l’une des plus grandes entreprises de médias numériques au monde, a annoncé aujourd’hui que ses émissions pour enfants amusantes, adaptées et enrichissantes sont désormais disponibles sur la BBC. Tous les épisodes disponibles de titres extrêmement populaires, notamment CoComelon, Digley and Dazey, Little Baby Bum, Go Buster et Playtime with Twinkle peuvent maintenant être regardés par les familles du Royaume-Uni sur iPlayer BBC.

« Notre collaboration avec la BBC marque le premier partenariat avec un diffuseur de service public. Un véritable label de qualité pour nos équipes créatives, s’est réjoui Nicolas Eglau, directeur général des zones EMEA et APAC, chez Moonbug. La BBC est connue dans le monde entier pour sa programmation attrayante pour les enfants d’âge préscolaire, et Moonbug est heureux de conclure un partenariat avec une organisation d’un tel prestige. »

La programmation de Moonbug introduit des thèmes universels auxquels les enfants peuvent s’identifier par le biais d’animations colorées et de récits captivants. Qu’il s’agisse de manger des légumes ou de se préparer pour le lit, l’animation ludique et les chansons accrocheuses de Moonbug stimulent le développement et l’apprentissage des enfants.

À propos de Moonbug Entertainment

Moonbug Entertainment est une entreprise mondiale de divertissement primée qui propose des programmes éducatifs pour enfants fondés sur des valeurs. Sa gamme populaire pour enfants comprend les productions mondiales CoComelon, Blippi, L ittle Baby Bum, My Magic Pet Morphle, Supa Strikas, Go Buster, Playtime with Twinkle, Gecko’s Garage, ARPO et bien d’autres, disponibles en 27 langues.

En deux ans seulement, la société est devenue une centrale de programmation pour enfants avec une bibliothèque de plus de 550 heures de contenu, qui est distribuée sur plus de 100 plateformes dans le monde, dont YouTube, Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, Sky, Tencent, Youku et Roku. En mai 2020, Tubular Labs a désigné Moonbug comme l’une des principales entreprises de divertissement numérique pour enfants au monde, sur la base du nombre total de minutes regardées.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1529884/BBC_Moonbug.jpg