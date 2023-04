Les généticiens de la reproduction réunis à Paris présentent le tout premier test de séquençage du génome entier dans des embryons

Le Dr Santiago Munné, un pionnier du diagnostic génétique préimplantatoire, a présenté le nouveau test lors de la Conférence PGDIS

Non seulement ce nouveau test de laboratoire détectera les gènes hérités des parents, mais il révèlera également les nouvelles mutations pouvant mener à des maladies « de novo » comme l’autisme

PARIS, 20 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Le Dr Santiago Munné, pionnier du diagnostic génétique préimplantatoire, a présenté le premier test de séquençage du génome entier sur des embryons devant les participants à la 20e Conférence de la Société internationale de diagnostic génétique préimplantatoire (PGDIS pour Preimplantation Genetic Diagnosis International Society), organisée cette semaine à Paris.

Lors de son allocution plénière à laquelle ont assisté plus de 300 experts, le Dr Munné, un précurseur de la génétique de la reproduction de renommée internationale, a présenté des données de validation pour GenomeScreen , le test développé par l’équipe de recherche qu’il dirige dans la société de biotechnologie GenEmbryomics.

« Nous savions, depuis que nous avons commencé à travailler sur le diagnostic embryonnaire en 1993, que la sélection embryonnaire serait déterminante pour la grossesse, surtout chez les patientes plus âgées. Au cours des 30 dernières années, notre travail s’est concentré sur l’amélioration de la sélection embryonnaire génétique, même si l’approche diagnostique définitive (celle qui fournit le plus d’informations et les meilleurs résultats) sera sans aucun doute celle-ci : le séquençage du génome entier de l’embryon à l’aide de quelques cellules seulement obtenues à partir d’une biopsie. Ce test va ouvrir des portes dont nous ignorions jusqu’à l’existence », a déclaré le Dr Munné sur le travail accompli chez GenEmbryomics.

Comprendre le génome, cela signifie tout savoir sur un embryon avant le transfert

GenomeScreen est un nouveau test révolutionnaire sur le séquençage du génome entier pour les embryons issus de FIV, qui a été décrit par les autorités comme « le test génétique le plus complet dans la FIV » lors du forum PGDIS.

Le test apporte des renseignements extrêmement précis sur la séquence du génome de l’embryon et sur les parents génétiques, fournissant aux familles des informations préimplantatoires déterminantes sur la santé de l’embryon et le pronostic de reproduction pouvant éclairer leurs décisions. Par ailleurs, ces informations seront inestimables pour les personnes nées d’une FIV, car elles fourniront des données sur la nutrigénomique ou des conseils sur les médicaments les plus génétiquement adaptés au/à la patient(e).

« Au tout début de nos recherches sur le séquençage d’embryons, notre objectif était de créer un outil complet et puissant, qui pourrait doter les médecins de la fertilité de données exhaustives pour des dépistages de précision », s’est souvenu le Dr Nick Murphy, fondateur de GenEmbryomics. « Maintenant que nous avons cet outil et que nous l’utilisons avec une fiabilité de 99 %, nous avons conscience que ce diagnostic nous fournit des informations, mais améliore également considérablement le succès de la médecine de reproduction », a ajouté le Dr Murphy.

Le séquençage des embryons va augmenter les taux de réussite des FIV

Le professeur Munné, dont la carrière en tant que chef de file en génétique reproductive s’étend sur plus de 20 ans, a apporté d’énormes contributions à la sélection embryonnaire et au traitement de FIV. Avec ce test, lui et son équipe de chercheurs solidifient le rôle des tests génétiques dans la médecine de reproduction, augmentant le succès des traitements.

Selon le professeur Munné : « Les conclusions présentées lors de la conférence constituent les données de validation d’un test qui va changer la sélection embryonnaire telle que nous la connaissons ». « L’analyse génétique préimplantatoire avec séquençage du génome entier représente un pas de géant : entre autres choses, elle nous dira quels embryons s’implanteront avec succès, car nous saurons à l’avance lesquels sont vraiment en bonne santé, c’est-à-dire sans maladie héritée des parents ou sans maladie de novo, comme l’autisme », a-t-il conclu.

À propos de GenEmbryomics

Fondée par le Dr Nick Murphy en 2019, GenEmbryomics est une société de biotechnologie de pointe spécialisée dans l’analyse génomique des embryons afin de déterminer les candidats les plus viables pour une implantation par FIV. Son travail conduira à des taux de réussite plus élevés dans les cycles de FIV, grâce à ses algorithmes propriétaires qui permettent une sélection embryonnaire plus précise et plus efficace, basée sur le génome entier de chaque embryon.

