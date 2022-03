Les lauréats ont été révélés lors de la 16e édition annuelle des Stevie® Awards pour les ventes et le service à la clientèle

De nouvelles catégories pour 2022 reconnaissent le leadership éclairé

Les lauréats ont été annoncés lors de la 16e édition annuelle des Stevie Awards pour les ventes et le service à la clientèle.

FAIRFAX, Virginie, 02 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Les lauréats de la 16e édition annuelle des Stevie® Awards pour les ventes et le service à la clientèle, reconnus comme les meilleurs prix du service à la clientèle et des ventes , ont été révélés aujourd’hui. Les lauréats des Stevie® Awards seront célébrés lors d’une cérémonie virtuelle de remise des prix le 11 mai.

La liste complète des lauréats des Stevie par catégorie est disponible à l’adresse http://www. StevieAwards.com/Sales .

Plus de 2 300 candidatures d’organisations de 51 pays ont été prises en compte dans le cadre du concours de cette année. Les lauréats des Stevie Awards d’or, d’argent et de bronze ont été déterminés par les notes moyennes de plus de 150 professionnels répartis sur huit comités de sélection spécialisés . Les candidatures ont été prises en compte dans plus de 90 catégories pour les réalisations du service à la clientèle et du centre de contact, notamment le centre de contact de l’année, le prix de l’innovation dans le service à la clientèle, et le service client de l’année ; plus de 60 catégories pour les réalisations en matière de ventes et de développement commercial, allant de la direction des ventes de l’année à la formation commerciale ou au développement commercial de l’année au service des ventes de l’année ; et des catégories pour reconnaître les nouveaux produits et services, les fournisseurs de solutions, et la réponse des organisations et des individus à la pandémie de COVID-19. De nouvelles catégories récompensent cette année l’excellence en matière de leadership éclairé dans le service à la clientèle et les ventes.

IBM d’Armonk, New York États-Unis, et DP DHL, dans le monde entier, ont tous deux remporté 11 Stevie Awards d’or, le prix le plus important pour toutes les organisations du concours. Parmi les autres lauréats des prix Stevie avec trois médailles d’or ou plus, citons Sales Partnerships, Inc., Broomfield, CO États-Unis (huit), ValueSelling Associates, Carlsbad, CA États-Unis (six), HP, Inc. Boise, ID États-Unis (quatre), The Biz Dojo Inc, Calgary, Canada (quatre), UPMC Health Plan, Pittsburgh, PA États-Unis (quatre), Allianz Services Pvt Ltd, Kerala, Inde (trois), Nutrisystem, Fort Washington, PA États-Unis (trois), TransPerfect, New York, NY États-Unis (trois) et Voya Financial, Chandler AZ États-Unis (trois).

Les gagnants de deux Gold Stevie Awards incluent Contact Lens King Inc., Chaplain, NY États-Unis ; Datasite, Minneapolis, MN États-Unis ; Dubai Municipality, Dubai, Émirats arabes unis ; Empolis Group, Kaiserslautern, Allemagne ; Future Generali India Insurance Company Ltd., Mumbai, Inde ; Michael Kors, New York, NY États-Unis ; Microsoft Corporation, Redmond, WA États-Unis ; Municipality and Planning Department, Ajman, Émirats arabes unis ; Optima Tax Relief, LLC, Santa Ana, CA États-Unis ; POWERHOME SOLAR, Mooresville, NC États-Unis ; PowerSchool Group LLC, Folsom, CA États-Unis ; Ruby, Portland, OR États-Unis ; SAP, Newtown Square, PA États-Unis ; Sber, Moscow, Russie ; SoftPro, Raleigh, NC États-Unis ; Spinnaker Support, Greenwood Village, CO États-Unis ; Support Services Group, Lewis Center, OH États-Unis ; Talkdesk, San Francisco, CA États-Unis ; Templeton & Partners, London, Royaume-Unis; VakifBank, Istanbul, Turquie et VMware, Palo Alto, CA États-Unis.

Parmi les autres organisations qui ont remporté une combinaison de quatre prix Stevie or, argent ou bronze ou plus, citons : Abrigo, Austin, TX États-Unis ; Arise Virtual Solutions, Miramar, FL États-Unis ; Blackhawk Network, Pleasanton CA États-Unis ; CarrefourSA, Istanbul, Turquie ; Clubspeed, Irvine, CA États-Unis ; EFG Companies, Irving, TX États-Unis ; Element Electronics, Winnsboro, SC États-Unis ; HireVue, South Jordan, UT États-Unis ; Intuit, Mississauga, Ontario Canada ; Nuance Communications, Boston, MA États-Unis ; OpenGov, San Jose, CA États-Unis ; Optum Eden Prairie, MN États-Unis ; Princess Polly, Los Angeles CA États-Unis ; Pushpay, Redmond, WA États-Unis ; QNB Finansbank, Istanbul, Turquie ; RAIN Group, Boston, MA États-Unis ; Toco Warranty, Los Angeles, CA États-Unis ; TTEC, Englewood, CO États-Unis ; Visualize, Birmingham, MI États-Unis ; VIZIO Inc., Irvine, CA États-Unis ; et WNS (Holdings) Limited, Mumbai, Inde.

Les 10 organisations les plus récompensées du concours recevront des trophées Grand Stevie Award. Ces gagnants seront annoncés au cours de la semaine du 14 mars.

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 1er avril, le public peut voter pour ses fournisseurs de service client préférés dans le cadre des People’s Choice Stevie® Awards for Favorite Customer Service, une fonctionnalité annuelle des prix. Les votes sont ouverts à l’adresse http:// peopleschoice.stevieawards.com . Les lauréats des prix People’s Choice Stevie dans plusieurs secteurs seront annoncés au cours de la semaine du 4 avril.

Une catégorie des prix continuera d’accepter les candidatures jusqu’au 11 mars. Il s’agit du Prix des partenariats commerciaux pour l’éthique dans la vente, qui récompensera les organisations pour leurs meilleures pratiques et leurs réalisations dans la démonstration des normes éthiques les plus élevées du secteur des ventes. Les conditions d’entrée pour cette catégorie sont décrites à l’adresse https:// stevieawards.com/sales/ nominate-2022-sales- partnerships-ethics-sales- award .

À propos des prix Stevie

Les prix Stevie sont décernés dans huit programmes : les prix Stevie en Asie-Pacifique, les prix Stevie en Allemagne, les American Business Awards®, les International Business Awards®, les prix Stevie au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les prix Stevie pour les femmes entrepreneurs, les prix Stevie pour les grands employeurs, et les prix Stevie pour les ventes et le service à la clientèle. Les concours Stevie Awards reçoivent chaque année plus de 12 000 nominations émanant d’entreprises de plus de 70 pays. En récompensant les entreprises de tous types et de toutes tailles, ainsi que leurs collaborateurs, les Stevies reconnaissent les performances exceptionnelles sur le lieu de travail dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les Stevie Awards, visitez le site www.StevieAwards.com .

Les Sponsors de la 16e édition annuelle des Stevie Awards pour les ventes et le service à la clientèle comprennent Sales Partnerships, Inc., Think Leadership leverise, et ValueSelling Associates, Inc.

Contact marketing :

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l’adresse https://www. globenewswire.com/NewsRoom/ AttachmentNg/a8a7c18c-40b4- 4999-9a72-ee6afaecb74d/fr