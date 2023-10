RIYAD, Arabie Saoudite, 31 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Le département cyclotron et radiopharmaceutiques de l’hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal (ci-après « KFSH&RC ») répond depuis quarante ans aux besoins en radiopharmaceutiques des centres médicaux locaux et régionaux dans le cadre du diagnostic et du traitement de différentes maladies spécialisées.

Depuis sa création, ce département a produit plus de 25 médicaments radiopharmaceutiques différents. La capacité de production moyenne s’établit au-delà de 600 000 préparations. Le département continue par ailleurs à dispenser ses produits à plus de 50 centres médicaux du pays, et vise à atteindre l’autosuffisance du Royaume d’Arabie saoudite dans le domaine des radiopharmaceutiques.

Le KFSH&RC est partenaire santé stratégique de la Global Health Exhibition qui se tient depuis hier à Riyad. À cette occasion, l’hôpital démontre son leadership en matière de médecine nucléaire, qui s’étend au renforcement des capacités des prestataires de soins de santé en matière de recherche et d’éducation, mais aussi au maintien qualitatif de la production de radiopharmaceutiques et de sa distribution aux hôpitaux du Royaume et au-delà.

Le département cyclotron et radiopharmaceutiques de l’hôpital aspire à devenir un centre de diagnostic et d’imagerie moléculaire, et le premier établissement du Royaume spécialisé dans la production de technétium-99m (Tc-99m). Ses équipes de recherche se concentrent sur le développement de médicaments radiopharmaceutiques de qualité supérieure pour le compte du KFSH&RC et bien d’autres hôpitaux du Royaume pour répondre à tous les besoins en soins des patients. Le département adhère à des normes de qualité exigeantes en matière de contrôle et d’assurance qualité automatisés tout en s’efforçant de faire avancer la technologie du cyclotron, la fabrication précise de radiopharmaceutiques, et de faire évoluer le recours aux radiopharmaceutiques en tomographie par émission de positons/tomographie assistée par ordinateur.

Le département parie sur la qualité avec une unité de contrôle et de gestion qualitative des produits intégrée, en utilisant des matériaux conformes aux bonnes pratiques de fabrication, en suivant les normes édictées par l’administration saoudienne des denrées alimentaires et des médicaments, et en se conformant aux normes internationales ISO 9001 définissant les exigences applicables au management de la qualité. Tous les processus opérationnels sont soumis à une rigoureuse veille visant l’évaluation périodique des produits pour garantir en permanence leur conformité. Cette approche lui a permis d’atteindre un taux de satisfaction client remarquablement supérieur à 95 %.

Mondialement reconnu pour ses prestations de santé spécialisées, le KFSH&RC est un leader de l’innovation, mais aussi de la recherche et de l’éducation médicale avancées. L’hôpital s’efforce de développer des technologies médicales et d’améliorer le niveau des soins de santé dans le monde entier en partenariat avec des organisations locales, régionales et internationales de premier plan pour atteindre les meilleures pratiques dans les domaines cliniques, de recherche et d’éducation.

