CANBERRA, Australie et SAN DIEGO, 23 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Liquid Instruments , un innovateur spécialisé dans les instruments de précision définis par logiciel, a présenté aujourd’hui Moku:Pro, une plateforme de haute performance pour les laboratoires d’ingénierie et de recherche.

Moku:Pro accélère la transition du matériel de mesure et de test à fonction fixe traditionnel vers une approche flexible basée sur les FPGA (Field Programmable Gate Arrays ou réseaux logiques programmables) en rendant les instruments de haute qualité accessibles au sein d’une plateforme intégrée évolutive par logiciel.

« Les chercheurs en ingénierie et physique font face à des exigences en constante évolution, avec des changements survenant selon des délais beaucoup plus courts que la durée de vie des équipements de test », a déclaré Daniel Shaddock, PDG de Liquid Instruments. « L’architecture matérielle compatible logiciel de Moku:Pro lui permet d’évoluer en même temps que vos applications, ce qui est tout simplement impossible avec les équipements de test conventionnels. »

Moku:Pro contient neuf instruments puissants, dont un oscilloscope, un amplificateur à détection synchrone, un régulateur PID, un phasemètre, un générateur de forme d’onde arbitraire, un enregistreur de données, un analyseur de spectre, un analyseur de courbes de fréquence et un générateur d’onde pour s’assurer que les chercheurs disposent des instruments dont ils ont besoin pour caractériser et adapter rapidement leurs expériences. La plateforme a été conçue pour répondre aux besoins des chercheurs dans divers domaines, de l’aéronautique aux semi-conducteurs. La suite d’instruments de Moku:Pro est particulièrement adaptée aux applications photoniques, y compris la spectroscopie, la microscopie, la métrologie, la détection des ondes gravitationnelles, la stabilisation laser active et l’informatique quantique.

« L’informatique quantique repousse les limites de performance de l’électronique, de l’optique et du traitement flexible des signaux en temps réel. Nous considérons l’instrumentation définie par logiciel comme l’avenir des systèmes de test et de mesure pour l’informatique quantique », a déclaré Andrew Horsley, PDG et cofondateur de Quantum Brilliance, une société spécialisée dans l’informatique quantique full-stack travaillant sur la technologie des diamants à température ambiante.« Moku:Pro est un cheval de bataille du laboratoire et l’un des outils photoniques les plus polyvalents que nous ayons vus. »

Intégrer l’instrumentation à l’ère moderne

Moku:Pro fait entrer les tests et les mesures dans l’ère moderne, permettant aux ingénieurs et aux chercheurs de basculer dynamiquement entre les instruments plutôt que d’avoir besoin de plusieurs appareils autonomes. La technologie avancée de mélange ADC garantit que chaque instrument peut fonctionner avec une sensibilité optimale des fréquences RF aux fréquences acoustiques sans compromettre les performances de flexibilité. La connectivité complète via Wi-Fi, Ethernet et USB-C garantit une configuration standard et sans tracas.

L’un des principaux avantages de l’instrumentation définie par logiciel est qu’elle s’améliore au fil du temps. Moku:Pro peut recevoir des mises à jour par liaison radio pour fournir des spécifications améliorées, de nouveaux instruments ou des capacités entièrement nouvelles. Les utilisateurs peuvent s’attendre à voir ces avantages dès le mois de septembre lorsque Liquid Instruments prévoit de lancer une fonctionnalité qui donnera à Moku:Pro la possibilité d’exécuter plusieurs instruments conjointement les uns avec les autres et les instruments échangeables à chaud à l’intérieur et à l’extérieur. Dans ce mode multi-instruments, les instruments peuvent être combinés et connectés pour former des pipelines sophistiqués de traitement des signaux. En septembre, la sortie d’un nouvel outil basé sur le cloud qui permettra aux utilisateurs de programmer directement le FPGA de Moku:Pro est également prévue. Grâce à cette capacité, les utilisateurs peuvent mettre en œuvre des algorithmes de traitement de signal uniques et créer leurs propres instruments personnalisés, ce qui permettra d’élargir davantage l’écart avec le matériel conventionnel.

Caractéristiques de Moku:Pro

4 entrées et sorties analogiques

Entrée ADC mélangée (10 bits+18 bits) pour les applications à faible bruit et large bande passante

Taux d’échantillonnage de 5 GSa/s (1 canal), 1,25 GSa/s (4 canaux)

9 instruments intégrés, y compris un amplificateur à détection synchrone DC-600 MHz

SSD 120 Go pour un stockage à haute vitesse à bord

Prise en charge API pour Python et MATLAB

À partir de 12 000 $ pour la configuration de base, allant jusqu’à 20 000 $ pour la suite complète.

Une histoire de réussite

L’équipe de direction technique de Liquid Instruments apporte une expertise approfondie dans les mesures complexes avec l’expérience de l’Université nationale australienne, du Max Planck Institute, de Lockheed Martin, de Caltech et du Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Moku:Pro étend la gamme de solutions définies par logiciel de Moku:Lab, une plateforme de douze instruments pour la recherche, et, plus récemment, Moku:Go, une solution de laboratoire complète et portable pour l’enseignement de premier cycle.

Pour tout complément d’information sur Moku:Pro, veuillez consulter le site : liquidinstruments.com

À propos de Liquid Instruments

Liquid Instruments est un leader des instruments de précision conçus par logiciel et révolutionne la manière dont les étudiants, les ingénieurs et les scientifiques apprennent, travaillent et découvrent. Sa gamme de solutions matérielles et logicielles tire parti de la puissance de calcul des FPGA modernes pour créer des instruments hautement personnalisables afin de contrôler les expériences et acquérir et analyser des données. La propriété intellectuelle de l’équipe en matière de matériel informatique défini par logiciel permet aux produits de Moku d’être reconfigurés dynamiquement sur le terrain, servant une large gamme de situations expérimentales et de contrôle des processus en constante évolution. Pour tout complément d’informations, rendez-vous sur https://liquidinstruments. com .

Le projet a été financé par le gouvernement australien. Liquid Instruments tient à remercier le financement et le soutien du gouvernement du Commonwealth australien dans le cadre du programme CRC-P administré par le ministère de l’Innovation industrielle et des Sciences.

