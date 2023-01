List of 100 Elected Deputies in Equatorial Guinea

These incumbent Deputies are invited to pick up their respective certificates accrediting them as such from the National Electoral Board.

By means of a notice signed by the President of the National Electoral Board, Faustino Ndong Esono Ayang, all the Members of Parliament elected in the latest elections held on November 20th 2022 and listed below are hereby notified to pick up their original credentials at the National Electoral Board during office hours.

These credentials shall be presented for accreditation at the Chamber of Deputies, and copies of which shall be forwarded to the general secretariat of the Legislative Body as stipulated under Article 214 of Law number 8/2015 , dated May 28th, Regulating the Elections of the Chamber of Deputies, the Senate, Municipalities and Referendum in the Republic of Equatorial Guinea. And with this announcement, the 100 incumbent Deputies of this new legislature are officially made public.

List of the 100 Elected Deputies:

Mr. Agustín Massoko Abegue,

Ms. Felisa Amadi Suakin,

Mr. Gabriel Pedro Ndong Lwanga,

Mr. Tomás Mba Monabang,

Mr. David Mba Edu,

Mr. Manuel Doria Bochoboto,

Ms. Filiberta Pilar Bekari Jandu,

Ms. Eugenia Boko Babeko,

Mr. Juan José Alais Esin,

Mr. Teobaldo Nchaso Matomba,

Ms. María Leonor Bula Epam Biribe,

Ms. Rimmé Bosio Riokalo,

Mr. Pelayo Eribo Kubakuba,

Mr. Gaudencio Mohaba Mesu,

Ms. Amparo Mele Kolifa,

Mr. Anselmo Sepa Mbamuala,

Mr. José Antonio Fernández Menéndez,

Mr. Venancio Kami Mocata,

Ms. Victoria Echuaca Loheto,

Ms. Adoración Salas Chonco,

Mr. Crescencio Tamarite Castaño,

Mr. Dámaso Coral Zamora,

Ms. Mónica Angué Ngua Nchama,

Mr. Alfredo Mitogo Mitogo Ada,

Ms. Lucía Silvia Nzambi Bakale,

Ms. Agustina Mangué Nguema Mokuy,

Mr. Juan Roku Enumbie,

Mr. Miguel Mba Nzang Mikue,

Mr. Matías Ntutumu Ayi,

Mr. Francisco Nve Nsogo,

Mr. Santiago Esua Nko,

Mr. Ramiro Pedro Nsue Nfumu,

Mr. Reginaldo Esono Afugu,

Mr. Benjamín Tapia Ndjamba Namabal,

Mr. José Antonio Esono Abeso Makina,

Mr. Eusebio Epiko Penda,

Mr. José Antonio Esono Obiang,

Mr. Pedro Ondo Mitogo,

Mr. Metodio Mba Nsogo Mangué,

Ms. María Goretti Mangué Etoho,

Mr. Valentín Nzambi Eyenga,

Mr. Florencio Gerardo Ondo Ekang,

Ms. Benigna Otugu Ndong Ñengono,

Mr. Luis Mansogo Alo Abeso,

Mr. Amancio Mitogo Nse Afang,

Mr. José Pablo Nvo Owono Aviri,

Ms. Maripaz Ayaba Ona,

Mr. Gregorio Esono Miko,

Mr. Jesús María Obiang Obiang,

Ms. Fuencisla Esono Alogo,

Mr. Salvador Nguema Mangué,

Mr. Reginaldo Asu Mangué,

Ms. Felicitas Samuel Ndong Mangué,

Ms. Pelagia Osa Ecoro,

Ms. Genoveva Nkara Owono Mekina,

Mr. Constantino Obiang Esono Ayingono,

Mr. Salvador Ela Ndong Mibuy,

Mr. Antonio Ndong Nfa Mibuy,

Mr. Gabriel Bee Ndong Mangué,

Mr. Francisco Asumu Bikuy Ayetebe,

Ms. Prisca Nchama Ndong,

Mr. Jesús Evuy Monsuy Nsue,

Mr. Santiago Ondo Esono Mbengono,

Ms. María del Carmen Andeme Ela,

Ms. Trinidad Bengobesaman,

Mr. Eulogio Mongoro Mañana,

Mr. Jerónimo Osa Osa Ekoro,

Mr. Santiago Nsobeya Barreiros,

Mr. José Venancio Eyene Ona,

Ms. Enriqueta Nse Miko,

Ms. Pelagia Abeso Tomo,

Mr. Luis Edjang Nkumu,

Mr. José Mba Obama Bendomo,

Mr. Diosdado Vicente Nsue Milang,

Mr. Eugenio Nse Obiang,

Ms. Magdalena Eyenga Nsue,

Mr. Santiago Casto Nvono Bibang,

Mr. Federico Abaga Ondo,

Mr. Silvestre Mangué Abaga Eyang,

Mr. Juan Fernando Nvara Engonga,

Mr. Santiago Nguema Abaga Abeso,

Mr. Bernardo Abaga Ndong Maye,

Mr. Feliciano Nvo Oluy,

Mr. Jesús Mba Nguema Ntongono,

Ms. Gloria Ada Mba Nchama,

Mr. Tomás Mesi Ndong Mibuy,

Josefina Madja Nseng Mangue

Ms. Belinda Ondo Nchama,

Mr. Juan Nzambo Ondo Andeme,

Ms. Consuelo Ondo Nsang,

Mr. Carmelo Nguema Ntutumu,

Ms. Graciela Ayingono Edo Mbang,

Mr. Juan Benito Monsuy Edu Ayingono,

Mr. José Mbo Abeso Abegue,

Mr. José Emilio Ndong Masie, and

Mr. Sebastián Micha Mangué Ngui.

Source: EQUATORIAL GUINEA Official Web Page of the Government