Lithium Werks Atinge IATF 16949 e Renova ISO 9001

AUSTIN, Texas e ENSCHEDE, Holanda, Dec. 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — A Lithium Werks tem o prazer de anunciar que renovou sua certificação ISO 9001 de longa data, agora válida até o final de 2023, e atualizou a Automotive Quality Certification TS 16949:2009 anterior para a nova certificação IATF 16949:2016, registrada no BSI (British Standards Institute), para as plantas Changzhou Electrode Coating and Cell Assembly.

A International Automotive Task Force IATF 16949:2016 é o Sistema de Gestão da Qualidade Automotiva preferido e substitui a ISO/TS 16949:2009 integrando os muitos Sistemas Internacionais de Gestão da Qualidade Automotiva, como: VDA (Alemanha), AIAG e QS-9000 (América do Norte), AVSQ (Itália), FIEV (França) e SMMT (Reino Unido).

Marcus Higginbotham, Diretor Global de Qualidade da Lithium Werks, disse: “A IATF 16949:2016 é o padrão de qualidade mais rigoroso da indústria automotiva, e a obtenção desta certificação demonstra a dedicação e maturidade do pessoal e o compromisso da administração com a qualidade.”

Esta norma IATF 16949 foi implementada de acordo com os requisitos do cliente e foi integrada nas filosofias operacionais da Lithium Werks e no SGQ existente.

Don Lenz, VP de Vendas Globais da Lithium Werks, disse: “Essas certificações darão aos nossos clientes a confiança de que essas células podem ser projetadas e usadas não apenas para aplicações de transporte onde Power, Safety, Life™ (Energia, Segurança, Vida Útil) são importantes, mas também em todos os verticais que exigem o menor custo total de propriedade.”

Lithium Werks parabeniza sua equipe em Changzhou por esta conquista tão importante.

