Martin Bernstein ingressa no Conselho Diretor da Synchronoss

Executivo B. Riley contribui com sua profunda perspicácia financeira para o Conselho

BRIDGEWATER, N.J., July 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR), líder global e inovadora de soluções de nuvem, mensagens e digitais, tem o prazer de anunciar a adição de Martin Bernstein ao seu Conselho, a vigorar imediatamente.

Bernstein foi nomeado para o Conselho após a recente recapitalização da Synchronoss, atuando como representante da B. Riley Financial, Inc. (NASDAQ: RILY) (B. Riley), a maior acionista da empresa.

“Em nome de todo o nosso Conselho, tenho o prazer de dar as boas-vindas a Marty à nossa equipe”, disse Stephen Waldis, Fundador e Presidente Executivo do Conselho da Synchronoss. “A vasta experiência de Marty em estratégias de alocação de capital, governança corporativa e financiamento será perfeita para a nossa empresa. Não tenho dúvida de que seu incrível conhecimento e extraordinário histórico irão fortalecer ainda mais o nosso conselho, e que que seu impacto será fundamental para ajudar a Synchronoss a alcançar seus objetivos estratégicos de crescimento.”

Bernstein representa a B. Riley Principal Investments , uma afiliada da B. Riley que faz investimentos diretos em empresas com tecnologias comprovadas de plataforma com potencial de crescimento significativo a curto prazo. Ele é Diretor de Investimentos Privados da B. Riley, responsável pelo fornecimento, subscrição e gerenciamento de investimentos da empresa, além de liderar a distribuição dos parceiros de distribuição da empresa. Bernstein tem uma vasta experiência com liderança de investimentos em tecnologia, transporte, automotivo, aeroespacial, manufatura, energia, infraestrutura e outros setores.

Bernstein comentou: “É uma honra entrar para a diretoria da Synchronoss depois de trabalhar em estreita colaboração com Steve, Jeff e toda a equipe da Synchronoss na recente recapitalização. Compartilho a emoção e a visão que a administração tem para a empresa, com base na inovação contínua e em um conjunto de produtos de marca branca da melhor categoria para os principais clientes de telecomunicações. A Synchronoss está em um ponto de inflexão e bem-posicionada para executar sua estratégia de crescimento após o refinanciamento. Estou pronto para continuar a trabalhar com a equipe como membro do conselho, no nosso esforço para criar valor para as partes interessadas e clientes.”

Antes de ingressar na B. Riley em março de 2021, Bernstein pertenceu à Anchorage Capital, sendo responsável por liderar investimentos em estruturas de capital, incluindo ações públicas, ações privadas, crédito, dívida bancária, dívida em dificuldades e situações de reestruturação. Antes disso, ele foi analista da Bocage Capital e fez parte da equipe de investimentos para a dotação do Howard Hughes Medical Institute. Bernstein tem um diploma de AB em história da Dartmouth College. Ele está localizado em Connecticut.

Sobre a Synchronoss

A Synchronoss Technologies (NASDAQ: SNCR) cria software que capacita empresas ao redor do mundo a se conectarem com seus assinantes de forma confiável e significativa. O conjunto de produtos da empresa ajuda a agilizar as redes, simplificar a integração e envolver os assinantes, permitindo novos fluxos de receita, redução dos custos e aumento da velocidade no mercado. Centenas de milhões de assinantes confiam nos produtos da Synchronoss que se mantêm em sincronia com as pessoas, serviços e os conteúdos que elas gostam. É por isso que mais de 1.500 funcionários talentosos da Synchronoss em todo o mundo se esforçam todos os dias para reimaginar um mundo em sincronia. Saiba mais em www.synchronoss.com

Contato

Mídia

Anais Merlin, CCgroup (Internacional)

Diane Rose, CCgroup (América do Norte)

[email protected]