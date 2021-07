Martin Bernstein rejoint le conseil d’administration de Synchronoss

Ce membre de l’équipe dirigeante de B. Riley apporte un solide sens financier au conseil d’administration

BRIDGEWATER, New Jersey, 13 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ : SNCR), un leader mondial et innovateur en matière de solutions pour le cloud et la messagerie et de solutions numériques, a le plaisir d’annoncer que Martin Bernstein a rejoint son conseil d’administration, avec effet immédiat.

M. Bernstein a été nommé membre du conseil d’administration dans le cadre de la récente recapitalisation de Synchronoss, en tant que représentant de B. Riley Financial, Inc. (NASDAQ : RILY) (B. Riley), le plus grand actionnaire de la société.

« Au nom de l’ensemble du conseil d’administration, je suis heureux d’accueillir Marty au sein de notre équipe », a déclaré Stephen Waldis, fondateur et président exécutif du conseil d’administration de Synchronoss. « La vaste expérience de Marty en matière de stratégies d’allocation de capitaux, de gouvernance d’entreprise et de financement sera un atout considérable pour notre organisation. Je suis certain que ses connaissances impressionnantes et son remarquable palmarès de réussite profiteront à notre conseil d’administration déjà solide, et je m’attends en outre à ce qu’il ait un impact important pour aider Synchronoss à atteindre ses objectifs de croissance stratégique. »

Martin Bernstein représente B. Riley Principal Investments , une filiale de B. Riley qui effectue des investissements directs dans des entreprises disposant de technologies de plateforme éprouvées avec un potentiel significatif de croissance à court terme. Il occupe actuellement le poste de directeur des investissements privés chez B. Riley et est responsable de l’identification, de la souscription et de la gestion des investissements de la société, en plus de diriger la distribution aux partenaires de syndication de la société. M. Bernstein possède une vaste expérience de responsable des investissements dans les secteurs de la technologie, du transport, de l’automobile, de l’aérospatiale, de la fabrication, de l’énergie, de l’infrastructure et d’autres secteurs.

M. Bernstein a déclaré : « C’est un honneur de rejoindre le conseil d’administration de Synchronoss après avoir travaillé en étroite collaboration avec Steve, Jeff, et l’ensemble de l’équipe Synchronoss sur la récente recapitalisation. Je partage l’enthousiasme de la direction et sa vision pour l’entreprise, enracinée dans l’innovation continue et une suite de produits en marque blanche de tout premier plan pour les principaux clients des télécommunications. Nous pensons que l’activité de Synchronoss se trouve à un point d’inflexion et qu’elle est bien positionnée pour mettre en œuvre sa stratégie de croissance suite au refinancement. Je suis impatient de continuer à travailler avec l’équipe en tant que membre du conseil d’administration tandis que nous nous efforçons de créer de la valeur pour les parties prenantes et les clients. »

Avant de rejoindre B. Riley en mars 2021, Martin Bernstein était chez Anchorage Capital en tant que responsable des investissements dans les différentes structures de capital, notamment les actions de sociétés ouvertes, le capital-investissement, le crédit performant, la dette bancaire et les dettes en souffrance, ainsi que des situations de restructuration. Auparavant, il travaillait en tant qu’analyste chez Bocage Capital, et faisait partie de l’équipe d’investissement pour la dotation du Howard Hughes Medical Institute. M. Bernstein a obtenu un AB (Bachelor of Arts, équivalent d’une licence) en Histoire au Dartmouth College (New Hampshire). Il est basé dans le Connecticut.

À propos de Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ : SNCR) est un développeur de logiciels permettant aux entreprises du monde entier de se connecter à leurs abonnés de manière fiable et pertinente. Sa gamme de produits contribue à rationaliser les réseaux, simplifier l’intégration et interagir avec les abonnés afin de créer de nouvelles sources de revenus, réduire les coûts et accélérer la mise sur le marché. Plusieurs centaines de millions d’abonnés font confiance à Synchronoss pour rester en phase avec les individus, les services et les contenus qu’ils aiment. C’est pourquoi les plus de 1 500 talentueux collaborateurs de Synchronoss à travers le monde s’efforcent chaque jour de repenser un monde synchrone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.synchronoss.com .

