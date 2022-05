McKinsey & Company adquire a S4G Consulting para acelerar as transformações de crescimento completo dos clientes

Com a aquisição do S4G, a McKinsey passa a oferecer o melhor da estratégia, design e potência analítica, juntamente com os rápidos recursos de implementação do Salesforce CRM para ajudar os clientes a estimular o crescimento

NOVA YORK e MADRI, Espanha, May 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A McKinsey & Company anunciou hoje que adquiriu a S4G Consulting , com sede em Madri. Como um dos principais Parceiros Platinum da Salesforce, a S4G é especializada em ajudar empresas de todos os tamanhos a ampliar o poder da plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) da Salesforce para melhorar os resultados do cliente.

O comércio digital B2B está passando por uma grande transformação com os compradores mudando para formas remotas e digitais de engajamento. Os compradores de hoje navegam por mais de dez canais antes de fazer uma única compra, e ainda querem interações convenientes, perfeitas e omnicanais. Agora as empresas podem antecipar e atender a essas necessidades em todas as etapas do ciclo de vida do cliente, alcançando aceleração de vendas com base em análises, transformação de omnicanal e comércio eletrônico, e melhorias na produtividade de vendas.

Com a aquisição da S4G, a McKinsey adiciona capacidades rápidas de implementação de CRM da Salesforce ao melhor da estratégia, design e potência analítica. A experiência em tecnologia de CRM da Salesforce da S4G, juntamente com as ofertas de crescimento da McKinsey, permitirá que as empresas acelerem as transformações de total crescimento.

A próxima era de crescimento será o avanço tecnológico

As empresas podem usar funções analíticas preditivas e prescritivas e recursos baseados em IA para tomar decisões com base em dados que as ajudem a satisfazer consistentemente seus clientes, melhorar o desempenho e permitir o crescimento.

“Estamos incansavelmente focados em ajudar nossos clientes a alcançar suas aspirações de crescimento”, disse Greg Kelly, sócio sênior e líder global da Prática de Crescimento, Marketing e Vendas da McKinsey & Company. “Nossos clientes disseram que precisam de um maior suporte que faça com que sua tecnologia apoie perfeitamente seus esforços de crescimento. Com essa aquisição, estamos fazendo exatamente isso, reunindo especialistas em Salesforce de classe mundial, tecnologia, aceleradores e funções analíticas líderes do setor para permitir que nossos clientes aproveitem o valor e o crescimento do cliente usando informações em tempo real.”

Kelly continuou: “Estamos entusiasmados por dar as boas-vindas aos nossos colegas da S4G à empresa e estamos ansiosos pelo excelente trabalho que faremos juntos para melhor servir os nossos clientes.”

Aceleração do crescimento em velocidade e escala

“A McKinsey é o principal parceiro de impacto do mundo para empresas que buscam satisfazer os clientes e acelerar o crescimento consistentemente”, disse Javier Heitz, CEO e fundador da S4G. “Eles são distintos no desenvolvimento de estratégias de transformação plurianuais fundidas com recursos de design, análise e implementação, bem como na aceleração do desempenho comercial. Temos orgulho de nos unir à McKinsey para ajudar os clientes a moldar o futuro das vendas e do marketing por meio de estratégias de transformação de crescimento rápido.”

Juntamente com a força da McKinsey no desenvolvimento de capacidades, a S4G traz uma cultura orientada para as pessoas e centrada no cliente que se alinha com a da McKinsey.

“A aquisição da S4G é o mais recente exemplo do foco renovado da McKinsey em aprofundar nossas capacidades por meio de fusões e aquisições ativas para acelerar e dimensionar o impacto para nossos clientes”, disse Peter Dahlstrom, sócio sênior e líder global de Alianças e Aquisições da McKinsey. “Com a S4G poderemos expandir nossas ofertas habilitadas para tecnologia para ajudar as organizações a implantar e escalar transformações de crescimento total, e aprofundar ainda mais a nossa colaboração com a Salesforce como parte do ecossistema aberto da McKinsey de colaboradores confiáveis.”

Sobre a McKinsey & Company

A McKinsey & Company é uma empresa global de consultoria em gestão comprometida em ajudar as organizações a alcançar um crescimento sustentável e inclusivo. Trabalhamos com clientes nos setores privado, público e social para resolver problemas complexos e criar mudanças positivas para todos os nossos stakeholders. Combinamos estratégias ousadas e tecnologias transformadoras para ajudar as organizações a inovar de forma mais sustentável, alcançar ganhos duradouros de desempenho, e construir forças de trabalho que venham a prosperar nesta geração e na próxima.

Sobre o Crescimento, Marketing e Vendas da McKinsey

A missão da McKinsey Growth, Marketing & Sales é ajudar os líderes de clientes consumidores e business-to-business a criar Crescimento Que Importa por meio de transformações significativas e lucro orientado por marketing. Ela ajuda nossos clientes a definir sua direção estratégica, desenvolver suas capacidades de marketing e vendas, e conectar sua organização para realizar todo o potencial das oportunidades omnicanal de hoje. Os clientes se beneficiam da experiência da McKinsey nas principais áreas de marketing, preços B2B e B2C, experiência do cliente e gerenciamento de vendas e canais.

Sobre a S4G Consulting

A S4G Consulting , uma parceira de platina da Salesforce com escritórios na Espanha, oferece os melhores serviços de consultoria da Salesforce para empresas em todas as indústrias. Fundada em 2008, foi uma das primeiras parceiras da Salesforce na EMEA, tendo trabalhado com centenas de empresas ao longo dos anos. Em 2018, ela foi classificada como um dos Top 10 Parceiros Global Salesforce Platinum por classificação de clientes, refletindo seu foco na excelência, que é um dos valores centrais da empresa. A empresa tem mais de 150 funcionários espalhados por três escritórios e mais de 400 certificações Salesforce.