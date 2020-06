Medicom annonce l’ouverture d’une deuxième usine de production de masques Kolmi-Hopen en France

MONTRÉAL, le 10 juin 2020 /PRNewswire/ — Le groupe Medicom, (« Medicom »), l’un des leaders mondiaux en fabrication de masques chirurgicaux et respiratoires, a annoncé son intention d’ouvrir une deuxième usine de production de masques en France. L’usine sera établie sous le nom de Medicom Kolmi-Hopen Engineering et aidera l’entreprise à répondre à la demande croissante en Europe, alors que Medicom continue d’investir dans le monde entier pour assurer la proximité de la production de masques avec les marchés ciblés.

Kolmi-Hopen est la branche européenne du groupe Medicom et le fleuron français de la fabrication de masques chirurgicaux et respiratoires. Medicom a acquis le site de production actuel à Saint-Barthélemy-d’Anjou près d’Angers en 2011 dans le cadre d’une initiative stratégique visant à diversifier la production de masques à travers le monde.

Au début de l’année, le président français Emmanuel Macron a visité l’usine de Kolmi-Hopen et a profité de ce moment de soutien pour confirmer sa volonté de défendre l’industrie française et la souveraineté de la chaîne d’approvisionnement des équipements de protection sanitaire. Avec onze nouvelles lignes et un calendrier de production optimisé, la production de masques sur les 2 sites angevins aura été triplée sur 5 mois.

Avec l’ouverture prévue début juillet de la deuxième usine de production de masques et d’EPI à Beaucouzé, également près d’Angers, Medicom aura la capacité de poursuivre ses engagements auprès de ses clients historiques et de répondre aux demandes de différents gouvernements européens.

Reprise de l’approvisionnement des clients hors de France

Dans un premier temps, la production de la nouvelle usine Medicom de Beaucouzé sera dédiée aux clients historiques de l’entreprise, y compris ceux de l’étranger que la société n’a pas pu servir pour se soumettre à la réquisition ordonnée par l’État français. Depuis la levée des barrières commerciales à la fin du mois de mai, Kolmi-Hopen peut à nouveau approvisionner les clients dans 26 pays européens, ainsi qu’au Canada et à Hong Kong.

« Nous sommes fiers de notre partenariat avec le gouvernement français qui a travaillé avec nous pour augmenter l’efficacité, améliorer la production et réduire le temps de distribution des équipements indispensables aux travailleurs de première ligne », a déclaré Gérald Heuliez, directeur général de Kolmi-Hopen. « Grâce à ces progrès, ainsi qu’à la mise en place de la nouvelle usine de fabrication en juillet, nous serons en mesure de reprendre l’approvisionnement d’autres clients et marchés ».

Poursuite de l’expansion mondiale

« L’un de nos principaux atouts est notre présence diversifiée dans le monde entier et notre volonté d’investir pour mettre en place une production locale, comme nous l’avons récemment annoncé au Canada, à Singapour et maintenant avec une deuxième usine en France », a déclaré Guillaume Laverdure, directeur général des opérations mondiales.

Avec trois décennies d’expertise scientifique, un vaste réseau mondial de fournisseurs de matières premières et dix sites de fabrication entièrement contrôlés, y compris des installations récemment ouvertes ou annoncées au Canada et à Singapour, Medicom est dans une position exclusive pour aider à répondre à la demande exponentielle de produits tels que les masques faciaux lors de crises sanitaires mondiales comme l’actuelle pandémie de coronavirus et au-delà.

À propos de Medicom

Le groupe Medicom est l’un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de haute qualité, à usage unique, de prévention et de contrôle des infections pour les marchés médical, dentaire, industriel, vétérinaire, des laboratoires et de la santé et beauté. Medicom distribue des produits de contrôle des infections sous les marques Ritmed, Ocean Pacific, Kolmi et Hopen, ainsi que sous la marque Hedy Canada Inc. récemment acquise. Medicom opère sous la société Kolmi-Hopen à Angers, en France, et Medicom Asia à Hong Kong et KHM Engineering à Singapour.

Medicom possède une vaste expérience dans la réponse à la demande d’équipements de protection individuelle en cas de pandémie. Medicom a été fondée en 1988 en réponse au besoin urgent de gants médicaux pour les professionnels de la santé pendant la crise mondiale du VIH. Depuis lors, la société est un fournisseur fiable de solutions de contrôle des infections lors de multiples épidémies, notamment la grippe aviaire, le SRAS, le H1N1 et le virus Ébola.

Pour plus d’information sur Medicom et son portefeuille complet de solutions de contrôle des infections, y compris une vaste gamme de masques médicaux, veuillez consulter le site Medicom.com.

