Medicom annonce une nouvelle usine de fabrication de masques aux États-Unis

MONTRÉAL, 7 octobre 2020 /PRNewswire/ — Le groupe Medicom, (« Medicom »), l’un des leaders mondiaux en fabrication de masques chirurgicaux et respiratoires, a annoncé aujourd’hui l’expansion de ses opérations de fabrication de masques aux États-Unis. L’entreprise ouvrira une deuxième usine dont la superficie sera trois fois plus grande que celle de United Medical Enterprise, sa première usine aux États-Unis, située à Augusta, en Géorgie.

Le nouveau site, qui se situera lui aussi aux alentours d’Augusta, sera muni d’un équipement de pointe et d’une technologie actualisée pour la fabrication de masques chirurgicaux et de masques de type N95. Plusieurs nouvelles machines sont déjà sur place et d’autres devraient arriver dans les semaines à venir. Grâce à cette capacité de fabrication supplémentaire, Medicom pourra accroître le volume de masques et de respirateurs de type N95 de qualité médicale qu’elle fournit au marché américain pendant l’épidémie actuelle de COVID-19, tout en veillant à ce que les États-Unis disposent d’un stock adéquat pour répondre aux besoins futurs.

« Cela fait plus de 32 ans que Medicom est synonyme de confiance dans le domaine de l’équipement de protection individuelle, a déclaré Guillaume Laverdure, président de Medicom et directeur mondial de l’exploitation. Medicom suit une stratégie à long terme axée sur la diversité de ses produits. Nous sommes heureux d’annoncer que nous quadruplerons notre rendement de production aux États-Unis, afin de fournir des produits qui aideront les professionnels de la santé à se protéger pendant des années à venir. Nous avons décidé de rester à Augusta, en Géorgie, où notre personnel compte de nombreux employés de longue date qui possèdent des années d’expertise en fabrication de masques. Ainsi, nous veillerons à ce que l’expansion se passe en douceur. »

En plus du nouveau site américain annoncé aujourd’hui, Medicom a, au cours des derniers mois, ouvert de nouvelles usines à Singapore, au Royaume-Uni, et au Canada, ouvert une deuxième usine en France et augmenté la capacité de ses usines existantes en France, en Chine et à Taïwan.

Avec plus de trois décennies d’expertise scientifique en matière de contrôle des infections, un vaste réseau mondial de fournisseurs de matières premières et des opérations de fabrication stratégiquement réparties sur trois continents, Medicom est devenu un partenaire hautement convoité des gouvernements et des établissements médicaux qui recherchent un producteur local et fiable de masques, de blouses médicales et de vêtements de protection de qualité, pour maintenant et pour l’avenir.

À propos du groupe Medicom

Le groupe Medicom est l’un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de contrôle et de prévention des infections, à usage unique et de haute qualité, pour les marchés médical, dentaire, industriel, et vétérinaire, ainsi que pour les laboratoires et le marché des cosmétiques et produits de beauté. Medicom distribue des produits de contrôle des infections sous les marques Medicom, Ritmed, Ocean Pacific, Hedy, Kolmi et Hopen. Medicom opère sous la société Kolmi-Hopen à Angers, en France, Medicom Asia à Hong Kong, et KHM Engineering à Singapour et Medicom HealthPro au Royaume-Uni.

Medicom possède une vaste expérience dans la réponse à la demande d’équipements de protection individuelle en cas de pandémie. Medicom a été fondée en 1988 en réponse au besoin urgent de gants médicaux pour les professionnels de la santé pendant la crise mondiale du VIH. Depuis lors, la société est un fournisseur fiable de solutions de contrôle des infections lors de multiples épidémies, notamment la grippe aviaire, le SRAS, le H1N1 et le virus Ebola.

Contact médias, Gayle Padvaiskas, Vice-présidente, Marketing, AMD Medicom Inc.

