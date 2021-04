Mutations mondiales d’employés desservies par les bureaux internationaux de WHR

MILWAUKEE, Wisconsin, 13 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Pendant l’année 2020, WHR Group, Inc. (WHR) a ouvert des bureaux internationaux à Singapour et à Bâle, en Suisse, pour soutenir ses services mondiaux de mutation des employés. Ces bureaux fournissent tout un éventail de services, y compris des services de pré-affectation, de transition, d’affectation et de rapatriement aux personnes mutées expatriées multilingues. Avec son siège social à Milwaukee dans le Wisconsin aux États-Unis, WHR aide certaines des plus grandes entreprises au monde et a déplacé des centaines de milliers d’employés dans plus de 120 pays à travers le monde.

Propriété exclusive et indépendante depuis sa création il y a 26 ans, WHR se spécialise dans la fourniture à chaque expatrié d’une équipe dédiée chargée des mutations, d’un service haut de gamme et d’une disponibilité 7j/7 et 24h/24 pour l’ensemble du processus de mutation (missions à long ou court terme).

Le bureau en Suisse soutient les clients et leurs personnes mutées en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, tandis que le bureau de Singapour soutient la région Asie-Pacifique. « Alors que la Covid-19 a considérablement ralenti la capacité des individus à franchir les frontières, nous avons continué à ouvrir ces bureaux pour remplir nos obligations envers nos clients et être prêts à répondre à la demande future », a déclaré Paul De Boer, Président de WHR. « Nous prévoyons un rebond très productif une fois la pandémie terminée, et nous avons mis en place nos bases pour servir toute expansion mondiale demandée par nos clients. »

À propos de WHR Group, Inc.

WHR Group Inc. (WHR) est une société de gestion des mutations mondiale privée, axée sur le client, distinguée par sa prestation de services meilleure de sa catégorie et sa technique exclusive de pointe. WHR possède des bureaux à Milwaukee, dans le Wisconsin, en Suisse et à Singapour. Avec son taux de rétention de la clientèle de 100 % au cours des dix dernières années, WHR continue de se positionner en tant que fournisseur de confiance dans le domaine de la mutation des employés à l’échelle mondiale. Pour en savoir plus sur WHR, rendez-vous sur http://www.whrg.com , ou suivez @WHRGroup sur LinkedIn , Twitter et Faceb ook .