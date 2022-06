NetSPI élargit son empreinte mondiale avec des nominations stratégiques à la direction de la zone EMEA

MINNEAPOLIS, 21 juin 2022/PRNewswire/ — NetSPI, leader dans les tests de pénétration d’entreprise et la gestion des surfaces d’attaque, a annoncé aujourd’hui l’expansion de son empreinte mondiale en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) pour répondre à la demande internationale croissante pour ce qui est de ses solutions de sécurité offensives.

« Les services de NetSPI axés sur la technologie et le client ont consolidé la position de leader de l’entreprise au sein de l’industrie nord-américaine de la sécurité offensive », a déclaré Paul Harragan de KKR, un investisseur londonien dans NetSPI. « L’ensemble de compétences spécialisées de l’équipe, son sens aigu de la technologie et son modèle de prestation de premier ordre trouveront un écho sur le marché européen et devraient favoriser la croissance et l’expansion continues à mesure que l’équipe développe et fournit des solutions de sécurité offensives critiques. »

« Nous avons connu un volume record de demandes de la part des organisations de la zone EMEA qui ont besoin d’améliorer leur posture de sécurité grâce à une approche holistique éprouvée du pen test, et maintenant, nous sommes bien positionnés pour offrir cela dans la région », a déclaré Aaron Shilts, PDG de NetSPI. « Nous avons embauché une équipe de leaders de la sécurité extrêmement talentueux et dynamiques qui s’alignent sur notre approche d’affaires axée sur le client. L’établissement de notre chef de file EMEA avec ce groupe incroyable garantira que NetSPI est destiné à une croissance accélérée et à un succès continu dans la région. »

La société a nommé les vétérans de l’industrie de la sécurité Steve Bakewell , Steve Armstrong , afin Éric Graves de diriger stratégiquement l’équipe EMEA de NetSPI et de stimuler la croissance dans la région. Bakewell rejoint NetSPI en tant que directeur général de l’EMEA et apporte plus de 23 ans d’expérience dans la cybersécurité et la gestion des risques au sein d’organisations telles que Central Government & Defence et Royal Bank of Scotland, ainsi qu’avec des fournisseurs de solutions de sécurité tels que CipherCloud, RiskIQ et Citrix.

« L’espace de pen test est très compétitif au Royaume-Uni, mais les fournisseurs de la région n’ont tout simplement pas le pedigree que possède NetSPI », a dit Bakewell. « NetSPI fournit déjà ses services de tests de pénétration à neuf des dix premières banques américaines et à un grand nombre des entreprises du Fortune 500. J’ai hâte de pouvoir servir les utilisateurs finaux en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique à un moment où la sécurité est une priorité pour les entreprises. »

Bakewell travaillera en étroite collaboration avec Armstrong, qui a été nommé vice-président régional pour la région EMEA. Armstrong possède deux décennies d’expérience dans les ventes et la sécurité, couvrant des entreprises telles que Bitglass, CyCognito et Avira. Graves travaillera aux côtés d’Armstrong en tant que directeur régional des ventes de NetSPI pour la région EMEA, mettant à profit sa vaste expérience dans les ventes de cybersécurité pour des organisations telles que Pentera, TrendMicro et Spok, afin de répondre à la demande mondiale et d’octroyer le prix NetSPI des solutions de pen test aux clients EMEA. Les trois leaders travailleront en étroite collaboration avec Shilts et superviseront l’équipe NetSPI en pleine croissance en EMEA.

NetSPI sera à InfoSecurity Europe du 21 au 23 juin 2022 à ExCel London. Participez à une démonstration en direct et rencontrez les experts en sécurité de l’entreprise au stand M-12. Pour plus d’informations ou pour organiser une réunion avec NetSPI à InfoSecurity Europe, veuillez cliquer ici .

À propos de NetSPI

NetSPI est le leader des tests de sécurité d’entreprise et de la gestion de la surface d’attaque, en partenariat avec neuf des dix plus grandes banques américaines, trois des cinq plus grandes entreprises de soins de santé au monde, les plus grands fournisseurs mondiaux de cloud computing et de nombreux membres du Fortune® 500. NetSPI offre des tests de pénétration en tant que service (PTaaS) grâce à sa plateforme de test de pénétration Resolve™ et de gestion des vulnérabilités. Ses experts effectuent des tests de pénétration manuels en profondeur des surfaces d’attaque des applications, des réseaux et des clouds, testant historiquement plus d’un million d’actifs pour trouver 4 millions de failles uniques. NetSPI est basée à Minneapolis, MN et est une société de portefeuille de sociétés de capital-investissement Sunstone Partners, KKR, et Ten Eleven Ventures. Suivez-nous sur Facebook , Twitter et LinkedIn .

