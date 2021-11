TEMECULA, Calif., Nov. 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — O Clean Energy & Industrial Gases Group (“Nikkiso”) da Nikkiso anunciou a assinatura de um Memorando de Entendimento (MOU) com a Tatsuno North America, Inc. (“Tatsuno”) para iniciar a cooperação como Parceiro Autorizado de Mercado Secundário de seus Dispensadores de Hidrogênio na América do Norte para a criação de uma base de cooperação.

Sob os termos do MOU, a Nikkiso fornecerá peças de reposição, serviços de manutenção e reparo dos Dispensadores de Hidrogênio da Tatsuno através da rede de instalações da Nikkiso na América do Norte que estão perto das estações de reabastecimento de hidrogênio do usuário final. Além disso, a Nikkiso irá encomendar e instalar novos dispensadores, além de fornecer suporte de engenharia e pré-configuração para os sistemas de gerenciamento de carregamento e de frota da Tatsuno.

A distribuição de hidrogênio é um mercado novo e em desenvolvimento, e um componente importante da solução da estação de abastecimento de hidrogênio. Esses dispensadores fornecem abastecimento seguro e rápido para veículos leves e pesados a 350 barg e 700 barg.

“A parceria recém-formada da Nikkiso Cryogenic Industries com a Tatsuno fortalece a presença do nosso Hidrogênio e viabiliza que possamos atender melhor os mercados norte-americanos”, disse com Teru Murakami, Gerente Geral do Departamento de Negócios Criogênicos da Nikkiso Co., Ltd. “Estamos prontos para fornecer aos clientes da Tatsuno um serviço e suporte de alta qualidade.”

A Nikkiso Cryogenic Industries foi escolhida para esta nova parceria de longo prazo por causa dos seus relacionamentos e experiência com hidrogênio. Ela também fornece serviços expandidos, incluindo soluções completas de sistema de abastecimento de hidrogênio. Esta parceria também viabilizará a criação de novos postos de trabalho para as economias locais das instalações de serviço.

SOBRE A CRYOGENIC INDUSTRIES

A Cryogenic Industries, Inc. (agora membro da Nikkiso Co., Ltd.) fabrica equipamentos de processamento de gás criogênico projetados e plantas de processo de pequena escala para as indústrias de gás natural liquefeito (GNL), serviços de poços e gás industrial. Fundada há mais de 50 anos, a Cryogenic Industries é a empresa controladora da ACD, Cosmodyne e Cryoquip, e de um grupo comumente controlado de aproximadamente 20 entidades operacionais.

Para mais informação, visite www.nikkisoCEIG.com e www.nikkiso.com.

CONTATO COM A MÍDIA:

Anna Quigley +1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com