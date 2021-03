Les clients de Nium peuvent désormais envoyer des fonds par virement bancaire ou vers des portefeuilles d’argent mobile

NAIROBI, Kenya, 15 mars 2021 /PRNewswire/ — Nium, une plateforme de paiement mondiale avancée, a annoncé aujourd’hui que ses clients peuvent désormais envoyer des fonds à leurs partenaires commerciaux situés au Ghana, au Kenya, en Afrique du Sud et en Tanzanie, et que la solution s’étendra à d’autres pays. Les clients de Nium peuvent également élargir ce service à leurs propres consommateurs. Cette nouvelle intervient peu après l’annonce des plans d’expansion de la société en fin d’année dernière.

Traditionnellement, les entreprises, les sociétés de technologie financière et même les consommateurs souhaitant effectuer des paiements transfrontaliers en Afrique devaient faire face à de longs délais de transfert, à de multiples intermédiaires et, en fin de compte, à des coûts de transaction plus élevés et à d’autres inefficacités. Les partenariats locaux établis par Nium sur les quatre principaux marchés africains offriront une solution plus rationalisée, plus pratique et plus rentable pour effectuer des paiements vers ces pays.

Les clients de Nium peuvent désormais effectuer des paiements par virement bancaire vers de grands établissements financiers sur ces marchés. Les paiements par portefeuille d’argent mobile, qui sont un mode de paiement de plus en plus populaire et pertinent utilisé par les entreprises et les gouvernements, se présentent également comme l’un des moyens vers lesquels les clients peuvent transférer des fonds.

Pays Portefeuilles Kenya Mpesa, Airtel, Telkom Ghana MTN, Vodacom, Airtel-Tigo Tanzanie MPESA, Airtel, Halotel, Zantel

Les capacités Nium en matière de transfert d’argent en Afrique offriront aux clients :

la possibilité d’envoyer de l’argent au Kenya, en Afrique du Sud, au Ghana et en Tanzanie par virement bancaire (livraison le jour même ou le lendemain [1] ) et portefeuille mobile en temps réel

) et portefeuille mobile en temps réel l’accès à plus de 14 portefeuilles d’argent mobile dans ces pays, notamment M-Pesa, Airtel, MTN, Vodacom

le soutien à l’envoi de fonds vers plus de 30 banques dans chaque pays et vers plus de 1000 succursales bancaires dans le cadre du réseau de soutien aux banques

(Kenya : 41 banques, 87 succursales | Afrique du Sud : 41 banques, 58 succursales | Ghana : 27 banques, plus de 1000 succursales | Tanzanie : 37 banques, plus de 600 succursales )

« Si de nombreux progrès ont été réalisés pour réorganiser la scène des transferts de fonds des consommateurs en Afrique, beaucoup reste à faire pour améliorer l’expérience des paiements des entreprises en Afrique. Étant donné que Nium propose désormais des virements bancaires et des paiements par portefeuille d’argent mobile en Afrique, les entreprises mondiales peuvent désormais s’attendre à une expérience de transaction beaucoup plus fluide, rapide et sûre lorsqu’elles effectuent des paiements au profit de partenaires, de particuliers ou de fournisseurs sur le continent », déclare Clara Wanjiku Odero, vice-présidente de Nium chargée des partenariats et de la croissance au Moyen-Orient et Afrique.

Tous les transferts de fonds vers les quatre pays peuvent être initiés dans l’une des plus de 40 devises sources actuellement proposées par le Service d’envoi et les bénéficiaires recevront le paiement dans leur monnaie locale (KES, ZAR, GH₵,TSH).

