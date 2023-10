Tempo de espera no leito reduzido de 32 horas para 6 horas

RIADE, Arábia Saudita, Oct. 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Os profissionais de saúde estão enfrentando um aumento contínuo na demanda por serviços de saúde, exigindo um redirecionamento dos esforços para melhorar a eficiência operacional das instituições de saúde. Em resposta a este desafio que os prestadores de cuidados de saúde em todo o mundo enfrentam, o Capacity Command Center no King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) emergiu como pioneiro no aumento da eficiência operacional através da implementação de procedimentos reconhecidos mundialmente. Essencialmente, visa melhorar os resultados gerais da saúde em alinhamento com as metas da Saudi Vision 2030 (Visão Saudita).

Desde o seu lançamento em setembro de 2021, o Centro realizou mais de 170.000 procedimentos de intervenção, reduzindo significativamente o tempo de espera no leito de 32 horas para 6 horas. O departamento de emergência também teve uma redução de 14% no tempo de espera. Além disso, o tempo de espera na farmácia e no laboratório melhoraram, com mais de 90% dos beneficiários sendo atendidos em menos de 15 minutos.

Desde a sua criação, o Centro tornou-se a principal fonte de tomada de decisão baseada em dados. Ele continua a monitorar continuamente os movimentos dos pacientes para manter a qualidade do atendimento, aderir aos procedimentos operacionais padrão e prever os volumes de demanda para mitigar riscos e enfrentar possíveis desafios.

Como parceiro estratégico de saúde na Global Health Exhibition em Riade de 29 a 31 de outubro, o KFSH&RC está apresentando os seus mecanismos para aprimoramento da eficiência operacional, dos resultados de saúde e da experiência do paciente, posicionando-se como uma solução de saúde líder na região.

O Capacity Command Center conta com uma estratégia que ajusta planos de negócios e intervenções com base em práticas baseadas em evidências impulsionadas pela inteligência artificial para aprimorar o mapeamento e o planejamento do fluxo de trabalho. Os serviços do Centro incluem relatórios técnicos, mineração de dados, aprimoramento do desempenho operacional e análise de processos e planos, culminando na emissão regular de relatórios.

Este Centro faz parte dos esforços contínuos do KFSH&RC de aproveitar todos os recursos e oferecer as tecnologias mais recentes para aprimorar os resultados e a eficiência operacional. Seu objetivo é ser a opção ideal para todos os pacientes que busquem serviços de saúde especializados, tornando esses serviços acessíveis a uma gama mais ampla de beneficiários.

O KFSH&RC é reconhecido mundialmente por seus serviços de saúde especializados e é pioneiro em inovação, pesquisa médica avançada e educação médica. A instituição também trabalha no desenvolvimento tecnologias médicas e aprimoramento dos padrões de cuidados de saúde em todo o mundo em parceria com as principais instituições locais, regionais e internacionais, para oferecer um serviço de classe mundial nos campos clínico, de pesquisa e educacional.

