FAIRFAX, Virgínia, March 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — O Stevie® Awards está aproveitando seu programa de premiação de negócios de nível mundial para ajudar os vencedores de edições anteriores, atuais e potenciais a atingirem suas metas e a ficarem atualizados com o lançamento de uma nova série de webinars, a “Stevie Awards Success Series”.

O Stevie® Awards realizará uma série de webinars informativos em quatro partes, chamada The Stevie Awards Success Series , de 22 a 25 de março de 2021, para que profissionais de todos os setores e organizações possam aprender com os melhores vencedores e juízes do Stevie Award, especialistas do setor e líderes de negócios. Os participantes da Success Series conhecerão histórias de empresas eficazes, conhecerão os bastidores do processo de julgamento da premiação, descobrirão como aproveitar uma vitória para ganhos futuros e muito mais.

Há 19 anos, o Stevie Awards reconhece e premia as realizações e contribuições positivas de organizações e profissionais no mundo todo. O Stevie Awards criou esta série de webinars para os vencedores atuais, passados e futuros que trabalham em RP, comunicação, marketing, entre muitas outras áreas, e que buscam formas inovadoras de se manterem ágeis e bem-sucedidos(as) em um ambiente empresarial competitivo.

Da mesma maneira, o Stevie Awards oferece categorias de prêmios para empresas de todos os portes e setores, de startups a organizações que geram receitas de 50 milhões de dólares ou mais. As sessões da Success Series fornecerão conclusões para diversos participantes em várias regiões do mundo.

Os participantes dos webinars da Success Series do Stevie Awards irão:

Descobrir como aproveitar os prêmios para alcançar o sucesso futuro e demonstrar credibilidade para clientes existentes e potenciais

Saber como se destacar com a narrativa corporativa para criar oportunidades e se destacar

Receber insights de vencedores das edições anteriores sobre o que é preciso fazer para ganhar um Stevie Award

Obter dicas valiosas e uma visão dos bastidores da premiação e o processo de julgamento em uma sessão de perguntas e respostas ao vivo com os jurados do Stevie Awards

Acessar uma biblioteca de recursos fornecida pelos palestrantes antes, durante e depois dos webinars

Os palestrantes dos webinars da Success Series são CEOs, fundadores e profissionais de negócios, de agências de consultoria e nomes conhecidos, incluindo Cisco, Ford Otosan, IBM, Microsoft entre outros. Dois dos moderadores do webinar são figuras fundamentais na organização do Stevie Awards. Michael Gallagher, presidente executivo e fundador do Stevie Awards, será moderador da sessão “O que fazer para ganhar um Stevie Award?”. E Anne White, coordenadora de jurados do Stevie Awards, será moderadora da sessão “Dicas valiosas e perguntas e respostas dos juízes do Stevie Awards”.

Cronograma e sessões da Success Series Webinar:

Como se destacar na narrativa corporativa

DATA: segunda-feira, 22 de março de 2021

Dicas valiosas e perguntas e respostas dos juízes do Stevie Awards

DATA: terça-feira, 23 de março de 2021

O que fazer para ganhar um Stevie Award?

DATA: quarta-feira, 24 de março de 2021

Aproveitar seu prêmio para o sucesso futuro

DATA: quinta-feira, 25 de março de 2021

Os resumos detalhados das sessões de webinar e as apresentações dos palestrantes podem ser acessados aqui . Cada webinar será transmitido ao vivo das 18 h às 19 h (horário de Brasília). As reproduções do webinar (sob demanda) e as apresentações estarão disponíveis até o fim de 2021.

Cada inscrição permite a participação de até cinco pessoas na série: significa que cada pessoa terá seu próprio perfil na plataforma virtual do Stevie Awards para participar de discussões oferecidas, bate-papos ao vivo, pesquisas, perguntas e respostas e networking.

As inscrições para a Success Series permanecerão abertas até o dia 25 de março de 2021.

Estão disponíveis oportunidades de publicidade e patrocínio para a Success Series. Se houver interesse, entre em contato com [email protected] .

Contato de RP

Nina Moore, Marketing Manager, [email protected]