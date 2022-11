OeKB CSD et Montran fournissent une plateforme d’émetteur CSD aux clients de OeKB CSD

VIENNE, 14 novembre 2022 /PRNewswire/ — OeKB CSD, le dépositaire central autrichien de titres, et Montran, l’un des principaux fournisseurs de logiciels pour le marché des capitaux, ont annoncé aujourd’hui la mise en œuvre réussie de la plateforme d’émetteur CSD de OeKB : une plateforme de gestion numérique des titres basée sur la solution de dépositaire central de titres (CSD) de Montran. Les deux sociétés ont célébré ce lancement réussi avec un événement de mise en service à Vienne.

Il s’agit d’une étape majeure dans la numérisation de l’infrastructure de conservation sur le marché autrichien des capitaux, rendue possible par la récente modification du règlement national sur les dépôts. Cette nouvelle plateforme permet l’émission numérique de titres et gère l’ensemble du cycle de vie des titres dans un système unique. Elle prend en charge l’intégration complète avec les systèmes des clients pour créer un processus transparent et sans papier. Les clients peuvent désormais bénéficier d’une numérisation de bout en bout avec un niveau accru de flexibilité, de rapidité et de commodité. OeKB CSD et Montran sont toutes deux convaincues que cela permettra une nouvelle dynamique pour le marché autrichien des capitaux et constituera une base solide pour la poursuite de la numérisation et de la croissance.

« Ce projet a été véritablement transformationnel, non seulement du point de vue technologique, car nous avons rationalisé considérablement et remplacé le dernier élément de « legacy » (héritage) de notre architecture informatique, mais il a également impliqué un grand changement organisationnel », a expliqué Laura Hauser, la directrice technique d’OeKB CSD. « Ce fut un excellent travail d’équipe et un effort exceptionnel pendant une période difficile. Nous sommes très reconnaissants à notre équipe, à notre partenaire de solution logicielle, Montran, dont l’équipe s’est avérée fiable avec une expertise exceptionnelle dans notre domaine, en tenant toutes ses promesses ».

Raegan Esca, le directeur général de Montran Europe, a déclaré : « La polyvalence de notre solution CSD nous a permis de fournir une plateforme d’émetteur robuste et efficace pour OeKB CSD. Nos fonctionnalités CSD ont permis la mise en œuvre d’une application moderne pour OeKB CSD afin d’offrir à ses clients une intégration de bout en bout pour la gestion du cycle de vie des titres. Les avantages de cette nouvelle plateforme seront visibles pour toutes les principales parties prenantes, y compris les émetteurs, les fournisseurs de services, les banques et les investisseurs. Nous sommes convaincus que cela deviendra une pierre angulaire pour stimuler l’innovation et la croissance sur le marché autrichien des capitaux. Nous sommes ravis de lancer la plateforme des émetteurs avec notre partenaire stratégique, OeKB CSD. Ensemble, nous sommes impatients de fournir les solutions d’avenir dont OeKB CSD et ses clients ont besoin. »

À propos du groupe OeKB

Les entreprises du groupe OeKB, avec leurs plus de 500 employés, fournissent des services essentiels et pertinents pour l’industrie d’exportation autrichienne, le marché des capitaux et l’industrie du tourisme, offrent des services pour le marché de l’énergie et font partie du financement du développement autrichien. Toutes ces activités ont un avantage économique évident, renforcent l’Autriche en tant que site économique et soutiennent l’économie autrichienne dans la concurrence mondiale. OeKB agit de manière neutre sur le plan concurrentiel, intersectorielle et durablement responsable.

À propos d’OeKB CSD

OeKB CSD Ltd., une filiale à 100 % d’OeKB AG, est le dépositaire central autrichien de titres, un fournisseur d’infrastructures critiques du marché des capitaux jouant un rôle central sur le marché des capitaux autrichien. OeKB CSD accepte des titres d’émetteurs qui lèvent des capitaux pour la garde et l’administration au nom des investisseurs, fournit des services de règlement de titres et traite l’ensemble des opérations sur titres pour les actifs détenus en dépôt.

À propos de Montran

Fondée en 1979, Montran est le principal fournisseur de solutions et de services d’infrastructure de paiement et de marché des capitaux pour de nombreuses institutions financières parmi les plus importantes au monde, leur permettant de garder une longueur d’avance dans le paysage de plus en plus difficile de l’industrie financière d’aujourd’hui. Ayant des installations et des opérations critiques dans plus de 80 pays, Montran est un leader mondial dans le domaine des technologies financières. Pour plus d’informations sur les produits et services de Montran, rendez-vous sur www.montran.com .

