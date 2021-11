OKEx lança sistema de margem de portfólio semelhante a CME para setor de criptomoedas

VICTORIA, Seychelles, Nov. 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A OKEx anunciou o lançamento de um novo modo de negociação avançado para traders profissionais e institucionais — margem do portfólio — como parte da sua iniciativa de criação de uma plataforma de negociação mais potente do mundo para traders de criptomoedas. O novo modo de negociação está disponível nas versões web e API da plataforma para traders de alto volume a partir de hoje, 1º de novembro.

A margem de portfólio da OKEx foi criada para traders profissionais de alto volume, incluindo formadores de mercado e instituições, que buscam reduzir substancialmente seus requisitos de capital. O modo oferece aos traders — e especialmente aos criadores de mercado de futuros e opções de criptomoedas — um cálculo de margem significativamente reduzido. Em particular, esse novo recurso é uma nova forma da OKEx resolver o problema da liquidez fragmentada atual nos mercados de opções de criptomoeda.

Um sistema de gerenciamento de risco semelhante à margem de carteira — análise padronizada de risco de carteira, ou SPAN — foi lançado pela primeira vez para os participantes dos mercados financeiros tradicionais pela maior bolsa de derivativos do mundo, o CME Group. Com o lançamento do novo modo de margem de portfólio na OKEx, a plataforma passa a liderar o caminho no setor de criptomoedas, introduzindo essa ferramenta potente para aprimoramento da eficiência de capital e gerenciamento de riscos.

A versão da OKEx deste modo de negociação se destaca dos concorrentes, permitindo margens de portfólio de múltiplas moedas — o que significa que um trader pode abrir posições de derivativos com requisitos de margem significativamente menores em várias moedas ao mesmo tempo.

Com seu novo modo de margem de portfólio, juntamente com a liquidez líder do setor, a OKEx está mostrando seu compromisso de proporcionar as ferramentas mais avançadas e a melhor experiência de negociação possível para seus clientes.

